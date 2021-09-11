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雲南西雙版納：野象多了，下一步該怎麼辦
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雲南西雙版納：野象多了，下一步該怎麼辦
20 分钟前
一年多來，一場罕見的野生亞洲象遠距離遷徙活動引起廣泛關注。野生亞洲象棲息地破碎化，促使牠們通過不斷遷徙尋找新的合適棲息地。它們北遷背後的原因又是什麼？該如何防範才能確保人象安全？
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