澳門立法會選舉：投票率創歷史新低 分析指「DQ」影響選民意願
中國澳門特別行政區12日舉行立法會選舉，產生新一屆立法會中的26名議員。本次選舉的投票率只有42.38%，創澳門1999年政權移交後歷史最低，廢票和白票的比例也相當之高。
澳門立法會選舉管理委員會在今年7月取消21名參選人的參選資格，是澳門政權移交以來首次針對民主派採取「DQ」行動。有分析指出，這是導致投票率低的重要原因。
澳門是除香港以外、中共治理下的另一個特別行政區，也實行「一國兩制」政策，但與香港相比，反對派多年無能力影響政府施政。因此北京稱澳門是「一國兩制的榜樣」，在外界看來，澳門是北京眼裏的「乖孩子」。這次澳門立法會選舉是「DQ」行動之後的首場選舉。
「DQ」被疑拉底投票率
根據官方數字，本次立法會選舉共有32.3萬人投票，投票率只有42.38%，較上屆2017年選舉低近15%。選票中的空白票超過3100張，大約是上屆四倍；廢票有近2100張。
電視畫面顯示，負責核票的總核算委員會在大屏幕上顯示的廢票中，多張選票上被寫上「垃圾」、「醜」等字句，以示抗議。
一位研究政治學的澳門學者告訴BBC中文，本次投票率低以及白空、廢票比例高，「很大程度在於DQ對澳門民眾帶來極大衝擊。」
這位要求匿名的學者解釋說，澳門民主派原本已經是議會中的絶對少數，沒有能力成為關鍵少數，對澳門政府的施政幾乎沒有制衡。「他們在議會存在的意義不過是代表一個不同的聲音，但連這樣無關緊要的存在都會發生DQ事件，對相當一部分澳門人來說衝擊很大。」這位學者因擔心受到影響而不願具名。
「他們質疑，澳門都已經這麼乖了，為什麼還要這麼做？」這位學者說，年輕世代尤其覺得遊戲規則徹底改變了，他們擔心原有的生活習慣也將被打破，包括可以隨意瀏覽國外網站的自由，以及表達觀點而不受到打擊的自由等。
今年7月初，澳門選舉管理委員會取消（DQ）了6組民主派人士參選資格，聲稱有證據顯示他們不擁護《基本法》以及不效忠澳門特區。被取消資格的有競逐連任的直選議員吳國昌、蘇嘉豪，以及前立法議員陳偉智等。
被取消資格的人士代表了三個組別，其後又有部分參選隊伍退選，最終參選的組別由上一屆24隊跌至14隊，爭逐14個直選議席，是政權移交以來最少組別參選的一次。
在以針砭時弊為主的澳門報紙《愛瞞日報》Facebook相關報道下，有不少澳門民眾的留言，諷刺官方以疫情和天氣影響為由解釋投票率低。
一位網友寫道「選不選舉沒有區別......閉門自己玩。『水清無魚，堂清無賢』。有心就學下新加坡啦，明明是專政都留幾個反對聲音，做戲都留一手。」
另一位網友則諷刺說，「受疫情影響，大家都去Donki買口罩了」。Donki是日本連鎖商店，近日剛在澳門營業，是許多年輕人的「打卡」聖地。
社團動員或拉底投票年齡層
上述澳門學者還說，社會動員的不均衡也是導致人們不願投票的原因。他指出，「在澳門選民結構中，40歲以下的選民比例相較於該年齡段在總人口中的比例偏低，大概低了3%左右，這部分人更傾向於支持民主派，因此很有可能不去投票，或者投廢票或白票。」
「相比而言，40歲以上的選民中，大部分與澳門各個社團有關，也更容易被動員去投票，」上述學者說。
本次立法會選舉中的結果顯示，當選者集中在7個組內，包括來自澳門三大社團的街坊會、婦聯會和工聯會，以及代表土生葡人和公務員的一組和上屆來自同鄉會的票王一組。每組都有2名參選人當選，佔據14個直選議席中的10席。
另外3個席位由福建鄉親的參選團隊取得。剩下一個席位由上屆參選但失去席位的青年參政團隊獲得，取代了泛民學者。
澳門選舉管理委員會主席唐曉峰稱，投票率低主要與疫情有關，身處外地的澳門選民不便回澳，而天氣原因也影響選民投票的意願，「其他可能都不是主因」。
新當選議員林宇滔則向媒體說，選舉氣氛低迷是受「DQ」事件和疫情影響。
澳門立法會選舉共有33席，分為直選14席、功能界別間接選舉12席、行政長官委任7席。 12日舉行直選及間選，其餘7個議席將由特區行政長官在收到選舉總核算結果後的15日內委任。新一屆議員的任期將從10月開始，任期4年。
當局： 選舉「公平、公正」
澳門特區政府表示，第七屆立法會選舉順利舉行，「體現了公平、公正、廉潔的要求。」
中國國務院港澳辦發言人表示，在疫情防控形勢比較嚴峻的情況下，澳門居民積極有序參選，依法行使選舉權，「充分彰顯具有澳門特色的『一國兩制』成功實踐。」
該發言人還稱，「選舉結果體現『愛國者治澳』原則，體現民主和社會各階層各界別的廣泛參與。」
澳門中聯辦發言人表示，澳門「一國兩制」實踐迎來重大發展機遇，橫琴粵澳深度合作區建設為澳門更好融入國家發展大局提供了廣闊空間，相信新一屆立法會一定會秉承「愛國愛澳、民主和諧」的立法會文化，共同推動澳門各項事業取得新進步。
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