澳門立法會選舉：投票率創歷史新低 分析指「DQ」影響選民意願

48 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國澳門特別行政區12日舉行立法會選舉，產生新一屆立法會中的26名議員。本次選舉的投票率只有42.38%，創澳門1999年政權移交後歷史最低，廢票和白票的比例也相當之高。

澳門立法會選舉管理委員會在今年7月取消21名參選人的參選資格，是澳門政權移交以來首次針對民主派採取「DQ」行動。有分析指出，這是導致投票率低的重要原因。

澳門是除香港以外、中共治理下的另一個特別行政區，也實行「一國兩制」政策，但與香港相比，反對派多年無能力影響政府施政。因此北京稱澳門是「一國兩制的榜樣」，在外界看來，澳門是北京眼裏的「乖孩子」。這次澳門立法會選舉是「DQ」行動之後的首場選舉。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 民主派參選名單被全數DQ引起輿論擔憂澳門立法會變成「一言堂」。

「DQ」被疑拉底投票率

根據官方數字，本次立法會選舉共有32.3萬人投票，投票率只有42.38%，較上屆2017年選舉低近15%。選票中的空白票超過3100張，大約是上屆四倍；廢票有近2100張。

電視畫面顯示，負責核票的總核算委員會在大屏幕上顯示的廢票中，多張選票上被寫上「垃圾」、「醜」等字句，以示抗議。

一位研究政治學的澳門學者告訴BBC中文，本次投票率低以及白空、廢票比例高，「很大程度在於DQ對澳門民眾帶來極大衝擊。」

這位要求匿名的學者解釋說，澳門民主派原本已經是議會中的絶對少數，沒有能力成為關鍵少數，對澳門政府的施政幾乎沒有制衡。「他們在議會存在的意義不過是代表一個不同的聲音，但連這樣無關緊要的存在都會發生DQ事件，對相當一部分澳門人來說衝擊很大。」這位學者因擔心受到影響而不願具名。

「他們質疑，澳門都已經這麼乖了，為什麼還要這麼做？」這位學者說，年輕世代尤其覺得遊戲規則徹底改變了，他們擔心原有的生活習慣也將被打破，包括可以隨意瀏覽國外網站的自由，以及表達觀點而不受到打擊的自由等。

今年7月初，澳門選舉管理委員會取消（DQ）了6組民主派人士參選資格，聲稱有證據顯示他們不擁護《基本法》以及不效忠澳門特區。被取消資格的有競逐連任的直選議員吳國昌、蘇嘉豪，以及前立法議員陳偉智等。

被取消資格的人士代表了三個組別，其後又有部分參選隊伍退選，最終參選的組別由上一屆24隊跌至14隊，爭逐14個直選議席，是政權移交以來最少組別參選的一次。

在以針砭時弊為主的澳門報紙《愛瞞日報》Facebook相關報道下，有不少澳門民眾的留言，諷刺官方以疫情和天氣影響為由解釋投票率低。

一位網友寫道「選不選舉沒有區別......閉門自己玩。『水清無魚，堂清無賢』。有心就學下新加坡啦，明明是專政都留幾個反對聲音，做戲都留一手。」

另一位網友則諷刺說，「受疫情影響，大家都去Donki買口罩了」。Donki是日本連鎖商店，近日剛在澳門營業，是許多年輕人的「打卡」聖地。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2019年12月：澳門民主派議員區錦新談「愛國愛澳」為何難以複製成「愛國愛港」。

社團動員或拉底投票年齡層

上述澳門學者還說，社會動員的不均衡也是導致人們不願投票的原因。他指出，「在澳門選民結構中，40歲以下的選民比例相較於該年齡段在總人口中的比例偏低，大概低了3%左右，這部分人更傾向於支持民主派，因此很有可能不去投票，或者投廢票或白票。」

「相比而言，40歲以上的選民中，大部分與澳門各個社團有關，也更容易被動員去投票，」上述學者說。

本次立法會選舉中的結果顯示，當選者集中在7個組內，包括來自澳門三大社團的街坊會、婦聯會和工聯會，以及代表土生葡人和公務員的一組和上屆來自同鄉會的票王一組。每組都有2名參選人當選，佔據14個直選議席中的10席。

另外3個席位由福建鄉親的參選團隊取得。剩下一個席位由上屆參選但失去席位的青年參政團隊獲得，取代了泛民學者。

澳門選舉管理委員會主席唐曉峰稱，投票率低主要與疫情有關，身處外地的澳門選民不便回澳，而天氣原因也影響選民投票的意願，「其他可能都不是主因」。

新當選議員林宇滔則向媒體說，選舉氣氛低迷是受「DQ」事件和疫情影響。

澳門立法會選舉共有33席，分為直選14席、功能界別間接選舉12席、行政長官委任7席。 12日舉行直選及間選，其餘7個議席將由特區行政長官在收到選舉總核算結果後的15日內委任。新一屆議員的任期將從10月開始，任期4年。

圖像來源，AFP

當局： 選舉「公平、公正」

澳門特區政府表示，第七屆立法會選舉順利舉行，「體現了公平、公正、廉潔的要求。」

中國國務院港澳辦發言人表示，在疫情防控形勢比較嚴峻的情況下，澳門居民積極有序參選，依法行使選舉權，「充分彰顯具有澳門特色的『一國兩制』成功實踐。」

該發言人還稱，「選舉結果體現『愛國者治澳』原則，體現民主和社會各階層各界別的廣泛參與。」