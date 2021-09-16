新冠疫情：中國加緊布局mRNA疫苗的考量

55 分钟前

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中國現有疫苗出海後有效力遭質疑，而中國國內正在堅決執行「清零政策」，以期達到用暫時的封閉物理空間的辦法來提高其國內新冠疫苗接種率的目的。因此中國急需一款有效力更高的mRNA疫苗來幫助其提高疫苗接種率，引進國外現有成熟技術是最快的選擇。但中國似乎傾向於自主研發mRNA疫苗。

近期中國西南省份雲南電視台旗下的微信公眾號「雲視新聞七彩雲」發文稱，中國第一個mRNA（信使核糖核酸）新冠疫苗生產車間在雲南當地建成，預計下月投產。

該款疫苗由中國軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司與雲南沃森生物技術股份有限公司共同研製，預計年產2億劑。

這是中國加緊布局mRNA的最新進展。截至發稿，中國當局尚未批准任何一款國產mRNA上市。

此前中國復星醫藥一直嘗試引進歐美的mRNA疫苗，以幫助中國提高疫苗接種率，建立免疫屏障從而達到保護高危群體的目的。但復星的行政審批遲遲未落地，評論認為，中國當局延遲審批為中國的國產疫苗贏得時間，維護公眾對中國疫苗的信心。除此之外，對於疫苗生產商來講，中國國內仍有巨大的疫苗接種市場留給mRNA疫苗。

研發進展如何？

中國國內主要有三支團隊的進度領先。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠疫苗的效力大約在接種半年後會逐漸減弱，但保護程度仍舊很高

第一支為希望引進海外疫苗實行本地化生產的中國復興醫藥集團團隊。兩個月前的7月14日，中國的復星醫藥通過股東大會向外界透露： 復星的mRNA新冠疫苗「復必泰」專家評審已通過，正在加緊行政審批。

復星醫藥已獲得德國疫苗公司BioNTech授權，在香港、澳門和台灣地區獨家開發、商業化其mRNA新冠疫苗產品。

對於復必泰引進中國後的本地化生產，復星醫藥稱，與BioNTech已在開展技術轉移工作和設備訂購工作。此前的5月9日，復星醫藥公告，其與BioNTech擬投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的商業化本地生產，年產能可達10億劑，預計8月份建成本地化生產線，開始正常生產。

行業吹風稱，復星引進的新冠疫苗將於八月獲批。但截止發稿時，該審批仍未落地。

第二支團隊由中國軍事科學院軍事醫學研究院、蘇州艾博生物科技有限公司與雲南沃森生物技術股份有限公司組成，該團隊已在雲南建廠凖備九月投產，預計年產2億劑。中國媒體報道稱，這款疫苗的上市申請和Ⅲ期臨牀試驗在同步進行中。這款疫苗已在印度尼西亞和墨西哥開展III期臨牀試驗，該試驗也會測試該疫苗對新冠變異毒株德爾塔的有效性。該試驗預計招收3萬人，臨牀試驗結果預計在今年年底前披露。

中國此前批准幾款疫苗緊急使用時，都是在臨牀二期結束後，尚未完成三期臨牀試驗。待三期數據出爐後再給予全面授權。

第三支研發團隊為中國國藥集團。九月初，中國國藥集團表示擁有自主產權的mRNA疫苗也在研發中，目前正在完善mRNA平台建設和大規模生產車間布局，預計要明年上市。

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中國為什麼要研發mRNA疫苗？

8月變異病毒Delta攻入中國後，中國抗疫專家鍾南山吹風稱，中國超80%人口接種疫苗後可群體免疫。截至9月12日，中國已接種約21.4億劑疫苗。具體完整接種的人數未知。這些已接種的疫苗中大部分為滅活疫苗，也有腺病毒載體疫苗和重組蛋白亞單位疫苗。

中國目前在國內接種的疫苗主要分為三大類：分別是打一針的腺病毒載體疫苗由（康希諾與陳薇院士團隊共同開發研製），打兩針的滅活疫苗（中國國藥集團有2款、北京科興1款）和需要打三針的重組蛋白疫苗（中國中科院微生物所高福院士團隊攻關並聯合中國安徽智飛龍科馬公司研發）。

mRNA疫苗是目前全球有效力最高的疫苗，美國的莫多納和輝瑞/BioNTech疫苗均為mRNA疫苗。實驗證明，中國的現有滅火疫苗的有效力不及mRNA疫苗。

臨牀試驗顯示，中國科興疫苗有效率為50.4%，國藥疫苗有效率為79%，而採用mRNA技術的莫德納和輝瑞/BioNTech的有效率均為95%左右。接種完這些疫苗後，會有突破性感染，以及隨時間推移，有效率會降低。

中國的國產疫苗出海後，在世界多地受到質疑。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國的兩種主要疫苗科興與國藥在低收入與中等收入國家使用廣泛。圖為2021年6月26日，一名印尼軍醫在雅加達進行的新冠疫苗接種推廣活動中為一名男士注射由Biofarma公司生產的科興疫苗。

2020年7月，在智利、蒙古及塞舌爾等國家，儘管當地人口已經廣泛接種中國疫苗，但感染病例仍出現上升勢頭。

因發佈新冠數據而被大眾熟知的美國頂級私立研究型大學約翰·霍普金斯於今年8月底宣佈，只認可由美國FDA批准的新冠疫苗三款疫苗，即莫德納、輝瑞和強生疫苗。接種過中國疫苗的學生須重新接種上述任何一款疫苗才能入學。

2020年1月，全球首先宣佈封關的朝鮮，至今未開始接種疫苗。但9月2日，朝鮮婉拒透過新冠疫苗全球獲取機制（Covax）提供的約200萬劑科興疫苗，路透社此前援引隸屬於韓國間諜機構的國家安全戰略研究所（INSS）的報告稱，平壤對中國的疫苗不太感興趣，因擔心中國疫苗的有效性。