福建疫情：確診超百例，莆田學校集中爆發，中國中秋國慶出行或受影響

13 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9月14日，廈門一處核酸檢測點外排起長龍。

中國福建省出現新一波新冠疫情，當地一所小學出現集中感染。

根據官方數據，這波疫情始於9月10日。截至北京時間9月13日24時，福建本地確診數已達到102例，涉及莆田、廈門和泉州三市。最早發現疫情的莆田市累計確診64例，其中小學生28人，幼托兒童8人。另外還有21例無症狀感染者，中國官方統計未將此類感染者列為確診。

最早的病例可能是其中一名學生的父親，他在上周檢測呈陽性。

之後四天內官方已經公布出現102宗確診病例，福建當局已經下令全省各級學校師生必須在一周內完成檢測。

這波最新的爆發出現在南京疫情受控一個月之後——南京的疫情爆發是自去年武漢之後中國內地最嚴重的一波。

常住人口約300萬的福建省莆田市是新一波疫情最集中的地區之一。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 最早發現疫情的莆田市開始實施大規模檢測，並要求在莆人員原則上非必要不離開本市。

最早發現的大批確診病例被指與一所小學有關。

目前懷疑這一波爆發的源頭是其中一名學生的父親。他在9月10日檢測呈陽性，而他在38天前的8月4日，從新加坡返回中國。

中國官方媒體《環球時報》報道，他已經隔離21天，期間進行過九次核酸檢測，全部呈陰性。

目前未知該學生的父親是否在境外感染，因為如此長的潛伏期屬於非常不尋常。

與此同時，官方已經採取措施試圖阻止疫情進一步爆發。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 受到影響的還有大學。廈門大學調整新生開學典禮，採用網上方式執行，將原本學生的位置擺上礦泉水瓶。

莆田市所有學校已經關閉，任何離開該市的人士必須持有48小時內的核酸檢測陰性證明。

電影院、博物館和圖書館等公共場所知暫停所有室內活動，餐廳則被要求限制營業時間。

鄰近的廈門和泉州等城市亦受到影響——廈門的健身房和酒吧等場所關閉。

周一（9月14日），廈門官方稱累計確診35宗，大部分能追溯到源頭在莆田。據《環球時報》報道，初步研究顯示，這些確診病例感染的病毒屬於Delta變種。

這一波爆發正值10月1日國慶黃金周長假即將到來之際，中國大陸境內在長假期會有數以百萬計的人員出行。