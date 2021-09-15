香港六四集會案：第二批被告人判刑 何俊仁等民主派元老監禁4至10個月

16 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 香港國安警察上周一併起訴支聯會、支聯會主席李卓人（中）、副主席何俊仁（左）與副主席鄒幸彤（右）「煽動顛覆國家政權」罪。

去年香港「六四」週年維多利亞公園燭光晚會「未經批准集結」案第二批12名被告認罪，被香港區域法院判處4至10個月監禁，其中三人獲判緩刑。

星期三（9月15日）被判刑的包括何俊仁、「長毛」梁國雄、何秀蘭與楊森等香港民主派前立法會議員，區域法院法官胡雅文（Judge Amanda Woodcock）指責被告人集會構成公共衛生風險。

此前，原政團香港眾志成員黃之鋒、岑敖暉與袁嘉蔚，以及地區政團觀塘願景召集人梁凱晴率先認罪，四人於5月6日分別被判囚4個月至10個月。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 梁凱晴（左二）、岑敖暉（中）、黃之鋒（右二）、與袁嘉蔚（右一）已於5月被判刑，朱凱廸（左一）則在9月15日被判刑。（資料圖片）

上星期四（9日），另外12名被告人出庭認罪。其中，支聯會副主席兼民主黨前主席何俊仁，民主黨前立法會議員尹兆堅、張文光，原民間人權陣線召集人陳皓桓，工黨主席郭永健，以及支聯會前常委趙恩來、麥海華共七人，各承認一項「明知而參與未經批准集結」罪和一項「煽惑他人參與未經批准集結」罪；支聯會前常委梁國華，工黨前立法會議員何秀蘭，社會民主連線前立法會議員梁國雄，前無黨籍立法會議員朱凱廸與民主黨前主席楊森各承認一項「明知而參與未經批准集結」罪。

法庭星期五判處何俊仁、陳皓桓、尹兆堅各監禁10個月；郭永健、趙恩來各監禁8個月，何秀蘭、梁國雄、朱凱廸、楊森各監禁6個月；張文光、麥海華各監禁8個月，緩刑18個月；梁國華監禁4個月，緩刑12個月。

何俊仁、陳皓桓、何秀蘭、梁國雄、楊森五人目前因其他「反送中」示威案件已在服刑，法官批准此案刑罰同期執行，即無須加刑。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 社民連到法院外聲援被告。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 獲緩刑的張文光離開法院。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2020年，香港特區政府首次阻止「六四」週年晚會舉行，但當晚維多利亞公園以及市內數處地點均有群眾聚集。

案件並非根據《香港國安法》起訴，但主審法官胡雅文是行政長官林鄭月娥根據該法選任的「國安法指定法官」。此前多起涉及2019年反對《逃犯條例》修訂案示威的「未經批准集結」與「非法集結」案件均由她審理。

國際特赦組織（Amnesty International）亞太區主管亞米妮·米什拉（Yamini Mishra）批評這次判刑是「對表達、結社與和平集會自由又一次令人髮指的攻擊」，但歷年燭光晚會的組織者支聯會恐將要面對更惡劣的局面。

米什拉說：「儘管中國與香港當局試圖以凶狠地囚禁為天安門鎮壓受害者和平點亮蠟燭的人來抹去歷史，香港與世界各地對『六四』民運的支持說明此等暴行永遠不會被忘記。」