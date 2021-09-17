香港選委會選舉：登記選民人數跌九成多，被指淪為「小圈子選舉」

49 分钟前

圖像來源，Getty Images

香港將在周日（9月19日）舉行選舉委員會選舉，是北京政府今年三月改變香港的選舉制度後第一場選舉。這次選舉雖然選委會的成員數目從1200人增至1500人，但自動當選和提名直接產生的席位同時大增，令競爭大減。

2016年的選委會選舉有超過24萬名選民，但本年度登記選民人數大跌97%，只有約7900人或機構，被批評原本已經是「小圈子選舉」的選委會選舉變得「更小圈子」。

新的選舉制度下，成功透過這次選舉進入選委員的人士或機構，除了負責選出特首，還將負責提名立法會議員和投票選出部份立法會議員。

民主派在過去的選委會雖然沒有主導權，仍然保有一定席位。例如2016年的選委會中，1194名選委中民主派控制了超過300席，但今年只有三名非建制派人士成功通過香港政府新設的審查，成為正式候選人，民主黨、公民黨等傳統民主黨派更是完全沒有參與。

另外，過去選委會中，中國全國人大和政協都會有港區代表出任選委員成員，這個情況在今年的選舉中保留，而且許多專業界別也規定需由有中國大陸背景機構的成員出任，當中不少界別過去都由民主派控制，這讓北京間接控制的選民大增，同時進一步弱化民主派的影響。

EPA 2021年選委會選舉合資格選民數量大減 部份界別過去讓不同團體個別人士一人投一票，但改制後只讓團體以一票，代表所有團體成員投票，令合資格選民數量大減。 'Impact''Text' 2016年合資格選民數量 246400人 / 組織

2021年合資格選民數量7971人 / 組織 資料來源：香港選舉委員會

民主派絶跡

民主派在2016年選舉委員會選舉中，在當時有1200名成員的選舉委員會中取得325席，人數不足以提名特首候選人，但如果兩名建制派候選人競爭特首，300多票仍然可能有左右大局的能力。

今年擬角逐選委會席位的民主派人士近乎絶跡。香港民主派自北京改變選舉制度後，一直沒有就是否繼續參加選舉達成共識。這次選委會選舉中，最終沒有如往年一樣，統籌人選參加選舉。

北京改變香港選舉制度後，增加一連串審查選委會參選人的措施，包括讓香港國家安全委員會先根據警務處維護國家安全部門的審查情況，就該人是否符合要求和條件，再向資審會發出審查意見書。資審會再按意見書決定該參選人的資格，有關決定不得推翻。

北京多次強調改變選舉制度不是要搞「清一色」，政務司司長李家超公布選委會選舉的審查結果時也指，通過審查的人來自不同黨派和報稱獨立的人，證明即使持反對意見，「只要符合『擁護《基本法》』和『效忠香港特區』的要求和條件，也可以通過審查」。

民主派抗拒參選的原因，是覺得自己不會過到政府的政治審查，又或是認為加入這個委員會難有作為。

最終公布通過審查的名單中，1015名通過審查的人選只有三人被視為非建制派，包括民主黨創黨成員狄志遠、香港鐵路沙中線工程醜聞的「吹哨人」潘焯鴻和獨立民主派人士周賢明，最終能成功進入選委員的人數更是未知之數。

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席位增加、但競爭減少

這次選舉中選委會席位數目雖然增加，但競爭反而更少。這是因為當然委員數目也同時增加。另外許多原本應由選舉產生的議席，由於相關團體透過協商，令候選人數目等於委員數目，讓他們都在沒有競爭下自動當選。

例如代表新界地區的鄉議局原本需要透過選舉選出27名委員，但最終只有27人出選，因此全部自動當選，不需投票。鄉議局主席劉業強指這27人都是經過「充分民主協商」產生。

這樣令需要投票產生的議席，下跌至371席，比2016年選舉委員會需投票產生的734席減少約一半。

EPA 2021年選委會競爭大減 雖然選委會席位增加300席，但當然委員和透過協商產生的成員數目大增，另外不少團體透過內部協調，讓屬下成員都可以自動當選，無需舉行選舉。 2016年有競爭的席位數量 61%

2021年有競爭的席位數量24% 資料來源：香港選舉事務處

另外，一些外界預計民主派原本可以大勝的界別也被改變，大幅減低民主派勝選的機會，不少席位更訂明由親北京的組織、團體或它們的代表出任。

例如在2016年的選舉中，民主派成功取得法律界所有30個議席，但這次選舉就規定30個議席中，有六個需要交給香港基本法委員會香港委員出任，另外九個交給中國法學會的理事提名產生，餘下才交給其他法律組織投票產生。這在實際上確保親北京派別可以控制法律界中15個議席。

新的選舉制度同時大幅減少個人票，讓界別內的團體以一票代表整個團體投票，而不是讓這些團體的個別成員逐一按自己的意願投票。因此在新的選舉制度下，選民數目大幅減少，從2016年的超過24萬人或機構、減至約7900人或機構。

例如代表醫療、法律、資訊科技等專業團體的第二界別，在2016年的選舉委員會選舉中有超過20萬名選民以個人方式投票，另外有400票以團體名義投票。