中國#MeToo：弦子訴朱軍性騷擾案「證據不足」被駁回，原告將上訴

21 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 弦子2018年七月在朋友圈發佈文章，指控央視主持人朱軍四年前對其性騷擾。

中國北京一家法院駁回了周曉璇（弦子）針對中國知名電視主持人朱軍提起的、在中國具有里程碑意義的性騷擾指控。

海澱區人民法院裁定，弦子提交的證據不足以證明朱軍對她性騷擾，一審駁回訴訟請求。

本案原告弦子指控朱軍在2014年在她還是央視實習生的時候強行撫摸和強吻她。該案被指再次點燃了中國的#MeToo運動，並提高了中國女權意識。不過，中國法院很少受理此類案件，而且中國最近才通過立法明確界定性騷擾。

本名周曉璇的弦子，在2018年於網上發表一篇文章，首次提出對朱軍的性騷擾指稱。該文章在網上引起熱議，並促使許多人站出來講述自己被性騷擾的遭遇。同年，弦子對朱軍提起了法律訴訟。作為中國中央電視台知名主持人的朱軍否認所有指控。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 朱軍提出訴訟，指控弦子損害他的名譽和精神健康。

在本周二（9月14日）的聽證會後，海澱區人民法院發佈一份簡短聲明稱，由於周女士的證據 「不足以證明朱先生對她進行了性騷擾」，因此駁回了此案。朱軍尚未發表評論，但弦子在一份書面聲明中說，她計劃上訴。

許多北京民眾星期二晚上聚集在法庭外聲援弦子。她在走出法庭後對支持者發表了情緒激動的講話，談到了自己在這場引起全國關注的法律抗爭中所面臨的失望和疲憊。「我覺得我已經沒有辦法再做什麼了。我覺得之前的這三年對我的生命來說是沒有辦法再複製的，我沒有辦法再那樣做三年了。」她含淚說道。

這個28歲的女性尚面臨著朱軍提出的另一項訴訟，指控弦子損害他的名譽和精神健康。

中國法律專家龍大瑞（Darius Longarino）告訴BBC，這一結果是個範例，說明在中國，性騷擾或性侵犯的倖存者「在法庭上面對著險峻、幾乎不可跨越的障礙」，特別是如果他們缺乏 「硬證據」——譬如相關事件的影像記錄。弦子面臨的就是這種情況。

龍大瑞補充說，中國法院將此類案件的舉證責任放在原告身上，這 「不僅使倖存者難以伸張正義，而且還使他們不敢開口」。事實上，在中國，為受害者伸張正義的呼聲越來越高。 1月，中國一部新的民法開始生效，其中明確規定了什麼是性騷擾。