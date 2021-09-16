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恆大爆雷：債主第三天聚集總部外 有供應商嘆「沒有力量活下去了」
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恆大爆雷：債主第三天聚集總部外 有供應商嘆「沒有力量活下去了」
25 分钟前
恆大連續幾天都有債主在總部門外聚集。
中國政府會否出手救恆大備受關注。
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