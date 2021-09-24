台灣推出振興五倍券：你可能想知道的四個問題

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣政府推出振興五倍券希望能刺激經濟和地方消費

台灣政府在新冠疫情下為了刺激經濟和消費而推出的振興五倍券即將開始發放使用，和2020年推出的振興三倍券不同，五倍券不只是金額更高，而且完全免費。

去年台灣政府推出的振興三倍券，民眾需要自行先支付台幣1000元才能兌換領取3000元（約合108美元）的三倍券。

但是今年5月台灣爆發本土新冠疫情，民眾生活和整體經濟大受影響，原本規劃民眾花1000元兌換5000元（約合180美元）的五倍券，後來變成直接免費發放，但因名稱已獲民眾所熟悉而繼續稱為五倍券，指定使用範圍和限期使用完畢。

如何發放？

台灣的振興五倍券將從9月下旬開始登記預約，10月上旬開始發放，民眾可以選擇領取紙本五倍券，也可以進行「數位綁定」，將五倍券金額放入信用卡支付消費。

不少信用卡公司還推出優惠方案，只要民眾選擇綁定該家信用卡，信用卡公司還會加碼贈送消費者回饋金，最高可以領到一萬元，變成「十倍券」，目的就是要吸引更多消費者將五倍券綁定在自家的信用卡使用。

但紙本五倍券仍然是大多數人的選擇，因為可以在小攤商，市場或夜市直接使用比較方便，而且一些實體店家也對五倍券推出各種消費優惠方案。

能買什麼？

台灣政府推出的振興五倍券用意在刺激消費，幫助那些受到疫情衝擊最大的實體店家和小商販為主，因此五倍券設定有適用範圍和使用期限。

台灣行政院長蘇貞昌表示，五倍券可以用在餐飲、夜市、市場、旅遊住宿等，也可以用來繳學費，補習費，百貨公司購物，購買展覽、演唱會和體育賽事門票。

不能買什麼？

另外，五倍券也可以在台灣境內電商消費，但國外電子商務平台則無法使用，五倍券也不能拿來繳稅、繳罰單、買香煙、買股票或保險。

五倍券使用期限至2022年4月30日為止。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港發放電子消費券刺激經濟

其他地方有怎樣的做法？

去年一年多新冠疫情期間，許多其他國家和地區也曾推出各種各樣刺激經濟和消費的措施。

我們簡單介紹四個地方，比一比和台灣五倍券有什麼異同、看一看那些措施起到了怎樣的效果。

香港電子消費券

此前，香港政府宣佈向18歲合資格香港永久居民和新來港人士分期發放總額5000港元（約合642美元）的電子消費券。

民眾可以通過支付寶香港、微信支付香港、八達通等不同的儲值支付工具分期領取消費券，不同方式領取的電子消費券有不同的使用期限。

和台灣不同之處在於，香港的消費券只是「電子版」。

圖像加註文字， 北愛爾蘭地方政府以預付卡形式向居民發放100英鎊的消費券

北愛爾蘭預付卡

從9月27日起，18歲以上的北愛居民可以登記申請消費券，10月4日起開始向登記居民發放每人一張100英鎊（約合137美元）的預付卡。

北愛地方政府預估投入1.45億英鎊，幫助遭到新冠疫情重創的地方經濟，例如商店街的零售業和餐飲服務業。價值100英鎊的預付卡必須在11月30日以前使用完畢。

和台灣五倍券不同的是，北愛的消費券只針對18歲以上的居民發放，而台灣的五倍券是大人小孩甚至連嬰兒都有資格能領，擁有居留權的外國人和外交官也能領取。

台灣的五倍券可以有條件的在境內電子商務平台網上消費購物，但北愛的消費券只能在實體店家消費購物或餐飲，不能在網上使用，也不能用來賭博。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 去年8月，英國政府推出的餐飲半價刺激經濟方案帶動外出用餐人潮

英國餐飲半價

英國曾經採取的一個刺激消費做法略有不同：不發放任何形式的消費券。

英國政府去年8月期間推出外出餐飲半價（Eat Out to Help Out）的刺激餐飲消費方案，8月份每周一到周三到參與計劃的餐廳、咖啡廳或酒吧，都可以享用餐飲半價，每人享用折扣上限為10英鎊。

餐飲半價由政府公費開支補助，總計英國政府補助了將近8.5億英鎊。

大多數人認為英國政府的這個刺激餐飲消費項目的確帶動了當時的外出用餐人潮，但其它商店購物消費則沒有得到好處，部分商家也要求納入刺激消費方案。

還有一些研究發現，在去年新冠疫苗尚未出現的時候，英國政府鼓勵人們到酒吧餐廳咖啡廳消費，也間接導致了病毒進一步擴散。

美國刺激支票

美國也有類似政策，而且是直接寄發經濟刺激支票給符合資格的納稅人，這是美國總統拜登宣佈的耗資高達1.9萬億美元的全國性紓困方案，美國救援計劃（American Rescue Plan）的一部分。

和台灣或北愛爾蘭發的消費券不同，美國政府發的是刺激支票，可以直接存入銀行帳戶，但並非所有人或所有成年人都有資格申領，而是設置了收入上限。

年收入在7.5萬美元以下的個人能獲得全額1400美元的刺激支票，超過7.5萬美元者刺激支票金額將隨收入增加而遞減，年收入超過8萬美元者拿不到刺激支票，另外，撫養孩子的個人（單親）和雙親家庭的收入上限比較高。