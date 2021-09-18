香港選委會選舉：非建制派參選人誓言發出「另類聲音」

  • 李翰文
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A motorcyclist rides past a billboard reading 'Improve Electoral System, Ensure Administering Hong Kong, Preserve One Country, Two System, Enhance Stability and Prosperity' in the street on March 31, 2021 in Hong Kong, China

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香港周日（9月19日）將會迎來選舉委員會選舉，一千多名候選人將會競逐300多個有競爭的選委會席位，絶大部份候選人都是建制派，民主派今年幾乎完全絶跡。

在新的選舉制度下，想加入選委會的人需要經過政治審查，才可以參加選舉或提名。唯一一名被視為民主派的前立法會議員鄭松泰原本可以透過議席，以當然委員身份進入選委會，不過他因為未能通過審查被拒絶入選委會，同時失去立法會議席。

民主派在2016年由1200組成的選舉委員會有325席。但今年在審查制度和民主派參選意欲低下的情況下，只剩下三名被視為非建制派的人士可以參加選舉。

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香港民主派自北京改變選舉制度後，一直沒有就是否繼續參加選舉達成共識。

這三人分別是前民主黨成員狄志遠、香港鐵路「沙中線」工程醜聞吹哨人潘焯鴻和獨立民主派人士周賢明。外界不視他們為建制派一員，但他們一些立場與民主派有一定距離，因此香港輿論給他們一個折衷的稱號：非建制派。

狄志遠和潘焯鴻在選委會選舉前接受BBC中文訪問，認為即使是選舉委員會中的少數派，他們仍然可以透過參加選舉，發出建制派以外的聲音，引起外界對不同議題的關注。

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2021年選委會選舉合資格選民數量大減

部份界別過去讓不同團體個別人士一人投一票，但改制後只讓團體以一票，代表所有團體成員投票，令合資格選民數量大減。

  • 2016年合資格選民數量246400人 / 組織

  • 2021年合資格選民數量7971人 / 組織

資料來源：香港選舉委員會

「不希望將社會拱手相讓」

北京改變香港選舉制度之後，選委會的權力大增，除了投票選出特首外，它也負責提名立法會選舉的候選人，負責投票選出改制後立法會90個議席中的40席。

而即使選委會仍然未開始投票，單從制度上，親北京的陣營已經佔有絶對優勢：1500個席位中，約四分一由中國全國人大政協香港委員、香港政府機關首長等出任。一些過去由民主派佔優的界別，也加入許多由親中團體派人出任的當然委員。

潘焯鴻曾經是建制政黨自由黨的一員，2011年曾參加區議會選舉但未能爭奪議席。

外界對自由黨時期的他認識不深，但他近年變得為人熟悉，是因為做了香港鐵路「沙中線」工程醜聞的吹哨人。2018年，他向傳媒揭發香港一個興建中的紅磡鐵路站的承建商，私自降低建築的標凖。特首林鄭月娥最終決定成立獨立委員會調查事件。

當時民主派要求立法會要另組調查委員會調查事件，但被建制派反對，包括有商界背景的自由黨。潘焯鴻之後接受香港媒體訪問時說，他在之前已經覺得自由黨開始變質，但「沙中線」事件後他決意退黨。他在事件中多次批評建制派，甚至令建制派議員公開點名批評他已經暗地裏投靠民主派。

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潘焯鴻過去都有參加香港選舉，但到2018年揭發香港一個鐵路站的工程弊端後廣為當地市民熟悉，之後更報名參選原定去年舉行的立法會選舉。

他形容自己的立場是「親民主」。在香港近年以「黃絲」稱呼示威浪潮支持者、「藍絲」稱呼示威反對者的政治語境中，潘焯鴻認為自己是「淺黃」。他反對北京政府在香港實施《國安法》，認為香港什麼時候就國家安全立法應由香港社會決定，而社會過去一直認為未有需要立法的話，就表示未有急切需要。

但他也多次批評民主派，包括去年的民主派初選，他當時形容民主派的做法相等於篩選候選人，並反對民主派提出奪取立法會過半議席之後，否決財政預算案向政府施壓，認為這樣只會令特首按《基本法》的規定解散立法會，結果只是進一步加大特首權力。

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2021年選委會競爭大減

雖然選委會席位增加300席，但當然委員和透過協商產生的成員數目大增，另外不少團體透過內部協調，讓屬下成員都可以自動當選，無需舉行選舉。

  • 2016年有競爭的席位佔比61%

  • 2021年有競爭的席位佔比24%

資料來源：香港選舉事務處

香港民主派自北京改變選舉制度後，一直沒有就是否繼續參加選舉達成共識。一方面民主派人士不認為自己可以通過政治審查，另一方面是認為制度上更加不民主，難以有所作為。

但潘焯鴻說不希望將整個社會拱手相讓，他認為香港《國安法》去年實施以來，香港社會對許多事情變得不願評論，這並不健康，雖然在政治層面，許多事情發聲是沒有用，但在行政、執行上，發聲仍然有用。

他舉例指，北京政府早前計劃在香港實施《反外國制裁法》，香港沒有很多人提出質疑。他說他當時公開提出質疑，引起外界關注。他認為這樣發聲可能讓一些受影響的團體當上說客，結果令北京政府「懸崖勒馬」，決定暫緩表決。

「我的聲音是對著市民講，我知道自己改變不了選委（的意見），但我反而希望告訴市民一件事情有什麼地方值得注意，一些人說話的荒謬之處。」

他認為現在香港的政治氣候已經緩和，北京需要聽更多的聲音，了解香港的想法。

「北京不會想只是壓制，它的全面管治權已經拿到手，它還要顯示給香港人看見可以用別的方法行事。」

「我不是要反政府或與中央政府作對，但如果政策上有問題，就應該據理力爭，繼續評論。」

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狄志遠（左三戴黑色粗框眼鏡者）是民主黨創黨成員，但過去對許多意見都與主流民主派不一樣。

「在局限的政治環境下找方法」

另一名非建制派候選人狄志遠對BBC中文說，在香港《國安法》實施以至選舉制度改變，非建制派有些力量已經瓦解，應該重新找回定位，在局限的政治環境下，找方法發揮自己的作用。

狄志遠曾是民主黨副主席，但因立場與民主黨越走越遠，一度因親政府言論而被紀律調查，最終他選擇退黨。2016年他另組「新思維」政黨，自稱「中間路線」，曾派員參加立法會選舉，以5%得票率落選。

在民主派可能絶跡體制時，他被建制陣營形容是「新民主派」或是「忠誠反對派」，利用他能夠參選作為證據，反映選舉仍然有多元聲音，可容納不同聲音。

民主派認為他是「假民主派」，他支持推行國民教育，也支持人大提出的政改方案，曾為建制派候選人站台，香港經歷「佔中」和《逃犯條例》爭議後，他曾批評民主黨完全被選民的看法牽著走，又指民主派在立法會從來都是少數聲音，投票從來不會嬴，應該醒悟對話比起對抗好。這些說法與民主派主流聲音相距甚遠。

狄志遠說他不會刻意擁抱哪一種標籤，「你自己說自己是（哪一派），別人又不同意，就產生無謂的爭吵……我只會堅持自己是溫和理性、也願意和各方溝通合作的政治取向，來作為自己的工作手法。」

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香港選舉改制，普通市民怎麼看？

有別於建制派陣營近乎一致唱好《國安法》和落實愛國者治港的「完善」選舉制度，他曾點出港人對《國安法》有憂慮，也指出選委會大部分議席沒有選舉成份，認受性容易受人質疑。

但他沒有採取民主派陣營全盤反對並杯葛選舉的立場，認為這些制度仍然可以改善，非建制派應繼續進入體制，作為「另類聲音」爭取話語空間。

他認為，對比起建制陣營，非建制派比較重視中下階層的利益，同時會從批判的角度去看政府施政。

他早已透露，該黨積極考慮參選立法會，強調仍然願意和泛民中人合作，相信民主仍然有路可走。

他說，香港的民主運動從來都是在狹縫中奮鬥，「我們沒有選擇放棄，而是繼續參與。」