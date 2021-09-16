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中國四川瀘縣6級地震至少3人喪生 緊急轉移逾7萬人

20 分钟前

9月16日凌晨4時半左右，中國四川省瀘州市瀘縣發生6級地震，造成部分房屋倒塌。新華社引述瀘縣新聞辦稱，截至11時，地震已造成3人死亡，3人重傷，85人輕傷，緊急轉移超過7萬人。