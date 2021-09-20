香港選委會選舉：產生新一屆選委會 1488人中只有一人不屬建制派

57 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 新的選舉制度下，合資格投票的人士或組織數量由上一屆超過24萬人或組織、減到7971人或組織。

香港在新選舉制度下舉行的首場選舉結束，周日（9月20日）選舉結束後，連同早前經提名、自動當選等方式產生的委員組成新一屆香港選舉委員會，當中絶大部份都是建制派或立場親北京的成員，只有一名外界視為非建制派的成員。

這場香港政府稱為「完善選舉制度」後的第一屆香港選委會，將負責在明年3月選舉新一任香港特首，另外也負責今年12月提名香港立法會選舉候選人和選出立法會部份議員。

選舉中有兩名被視為非建制派的候選人參加了社會福利界的選舉，分別是狄志遠和周賢明：結果狄志遠和另外兩名候選人同樣取得55票，最終透過抽籤方式取勝；周賢明就因為得到的選票較少因而敗選。另一位非建制派候選人潘焯鴻是宗教界候選人，根據新的選舉制度這個界別以提名方式產生委員，他最終無法成功進入選委會。

香港特首林鄭月娥巡視其中一個票站時指出，雖然這次選舉投票的人數不是很多，但符合均衡參與和具廣泛代表性的原則。她又認為，完成選委會、立法會和特首換屆選舉後，香港將進入「新時代」。

這次選舉會按制度設計共有1500名成員，但由於部份委員同時分別是兩個界別的成員，因此實際上只有1488人。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 雖然這次選舉只設有五個票站，也只需要點算4380張選票，但過程卻十分緩慢。

選民數量減少90%

在香港新的選舉制度下，合資格投票的人士或組織數量由上一屆超過24萬人或組織，減到7971人或組織。其中一個原因是因為新的選舉制度大幅減少個人票，讓界別內的團體以一票代表整個團體投票，而不是讓這些團體的個別成員逐一按自己的意願投票。

另外，當中不少界別因為候選人人數與席位數目一樣，不需要進行選舉，因此只有近4900名選民真正需要投票。香港政府公布的數字顯示，選舉共有約4380人或組織投票，投票率約90%。

唯一一名非建制當選人狄志遠指，與另外兩名候選人得票數量一樣，最後抽籤勝出，形容「上帝有安排」，而選委會有非建制派可以參選和當選，證明非建制派有參選空間。他認為，不怕只有一個或兩個聲音，但代表到部分香港人，仍有價值去爭取。

敗選的另一名非建制候選人就認為，自己落敗顯示非建制派在選委會再無空間，但在立法會直選仍有希望，冀新當選的選委和政府能讓不同光譜的候選人參選。

EPA 2021年選委會選舉合資格選民數量大減 部份界別過去讓不同團體個別人士一人投一票，但改制後只讓團體以一票，代表所有團體成員投票，令合資格選民數量大減。 2016年合資格選民數量 246400人 / 組織

2021年合資格選民數量7971人 / 組織 資料來源：香港選舉委員會

中聯辦在選舉結束後發表聲明「熱烈祝賀」選舉結束，又指選舉貫徹了「愛國者治港」原則，彰顯新選舉制度的「進步性優越性」，稱這是在「香港特色民主發展道路上邁出的重要一步」。

不少立場親北京的香港報章在選舉後引述中國大陸的學者形容，這場選舉委員會選舉為今年12月的香港立法會選舉和明年3月的香港特首選舉打下「良好基礎」。

其中北京航空航天大學法學院副教授田飛龍表示，香港市民都希望選出「忠誠又賢能的管治者隊」，而市民在這次選舉用選票表達了這樣的民意共識，但沒有提及真正的可以投票的選民數量。

EPA 2021年選委會競爭大減 雖然選委會席位增加300席，但當然委員和透過協商產生的成員數目大增，另外不少團體透過內部協調，讓屬下成員都可以自動當選，無需舉行選舉。 2016年有競爭的席位佔比 61%

2021年有競爭的席位佔比24% 資料來源：香港選舉事務處

需要「完善點票制度」

但一些民主派人士批評這次選舉並不是真正民主選舉。其中，去年流亡英國的羅冠聰指出，大部份香港人都不可以投票，而所有參選的人都會變成完全受北京控制的玩偶，「沒有有意義的競爭」。

目前流亡澳大利亞的前香港立法會議員許智峯也形容，這次選舉不單是一種受限的民主，而是「一個企圖裝扮成文明的極權管治」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港選舉改制，普通市民怎麼看？

雖然這次選舉只設有五個票站，也只需要點算4380張選票，但過程卻十分緩慢。投票在周日傍晚6時結束，但到周一（9月20日）早上3時才開始有結果，至8時才完成點票程序，需時14個小時。

而2019年的香港區議會選舉雖然同樣需要十多小時才能完成，但當時有約294萬人投票，全香港也設立了超過600個票站。

這次點票過程採用許多新方法，包括過去原本使用人手計票，變成使用光學掃瞄器計票等，但系統多次出現錯誤，令點票工作緩慢。