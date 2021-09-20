中國暫停進口台灣產蓮霧和釋迦，兩岸水果戰再起
中國政府宣佈對兩種台灣水果暫緩進口，讓本已緊張的海峽兩岸關係因水果再度陷入糾紛。台灣當局表示可能通過世界貿易組織（WTO）解決爭端。
中國海關總署9月18日下發通知稱，由於多次從台灣地區輸大陸番荔枝（台灣稱釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，從9月20日起暫停上述兩種水果的進口。
這已經是今年北京第二次決定對台灣水果暫緩進口。今年2月，大陸海關總署同樣以檢疫為由，決定暫緩對台灣鳳梨的輸入。
根據台灣農業委員會數據，鳳梨、釋迦與蓮霧在台灣對大陸出口的水果總量中佔前三位。
「完全無法接受」
台灣農委會陳吉仲19日表示，「完全無法接受」大陸方面的有關做法。
他表示，自去年1月至今年9月，已經輸出數千批釋迦與蓮霧，其中蓮霧不符中方規定有6件，釋迦有13件，但自6月28日之後沒有再出現類似情況。
農委會主張，就上述兩種農產品，台灣從6月28日起沒有接獲不合格通知。 依據國際規範，輸入地經溴化甲烷熏蒸處理後可再輸入，無須暫停貿易；或是雙方根據科學證據協議強化改進措施；也可限期改善，而非中方片面暫停輸入。
據台灣中央社報道，陳吉仲認為，目前正值中秋連假期間，大陸方面在通知以後隔天便禁止輸入，農委會完全無法接受。
他表示，中國的做法不符合國際貿易規範。如果9月30日前大陸方面沒有對台灣的要求做出正面回應，台灣農委會將於10月1日正式向世貿組織提出爭端解決控訴，以使中國早日取消禁令。
台灣陸委會則表示，大陸日前申請加入「跨太平洋伙伴全面進步協定」（CPTPP），如今這種做法更加反映出大陸同「高門檻區域經濟協定相去有多麼的遙遠」。
台灣總統蔡英文19日在臉書專頁上表示，政府「一定會挺農民到底」。
她批評中國刻意進行「政治干預」，同時呼籲朝野「一致對外」，把中國對市場造成的衝擊降至最低。
「鳳梨大戰」是否還能重演？
根據台灣農委會數據，台灣釋迦年產量約為5萬7千公噸，約四分之一齣口，而中國大陸進口佔比達95%； 蓮霧年產量約為5萬公噸，十分之一齣口，幾乎全部是輸入中國大陸。
今年3月，大陸已經暫緩對台灣鳳梨進行輸入。同上述兩種水果類似，大陸市場在台灣鳳梨出口市場中佔比極高，達到90%。
鳳梨禁令出台後，台灣政府投入10億元新台幣補貼政策，鼓勵各界幫助鳳梨農尋找替代出口市場，同時民間也加大對鳳梨的購買力度。結果日本與香港異軍突起，對台灣鳳梨的輸入實現數倍增長，一定程度上挽救了今年鳳梨的出口市場。
在上周禁令出台後，農委會已經決定，投入10億元新台幣補貼釋迦與蓮霧相關產業，獎勵外銷分散出口，並加強台灣內部銷售，以期保障農民權益。
自鳳梨禁令以後，台灣各界已經對水果出口嚴重依賴大陸的現象有所警覺，但尋找替代市場需要時間凖備。台灣農業問題專家焦鈞向傳媒表示，由於涉及運送及保鮮等技術問題，不同市場需要有不同的應對策略，未來還有很大挑戰。
「不分藍綠」
農委會預計，接下來會有同樣遭遇的水果可能是柑橘。在台灣對中國的水果出口總量中，柑橘排在第六位，去年出口量約為3985公噸，其中中國佔3345公噸。
台灣《自由時報》引用不具名政界人士觀點表示，鳳梨與蓮霧種植地主要分佈在南部，也就是民進黨的票倉， 過去分析指 大陸是針對這些地區。 但釋迦主要種植地為台東，那裏國民黨佔支配地位，由此看來，中國對台灣的打壓已經「不分藍綠」。
今年以來，北京與台北關係在多個方面持續緊張。中國軍機頻繁進入台灣防空識別區。台灣國防部所設智庫國防安全研究院數據顯示，今年1月至8月中旬，中國軍機進入台灣防空識別區的天數已經達到132天。
Podcast
BBC 時事一周 Newsweek (Cantonese)
BBC國際台粵語節目，重溫一周國際大事，兩岸四地消息，英國境況。並備有專題環節：〈記者來鴻〉、〈英國生活點滴〉和〈華人談天下〉。
分集