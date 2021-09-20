中國暫停進口台灣產蓮霧和釋迦，兩岸水果戰再起

20 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鳳梨、釋迦與蓮霧在台灣對大陸出口的水果總量中佔前三位。圖為釋迦。

中國政府宣佈對兩種台灣水果暫緩進口，讓本已緊張的海峽兩岸關係因水果再度陷入糾紛。台灣當局表示可能通過世界貿易組織（WTO）解決爭端。

中國海關總署9月18日下發通知稱，由於多次從台灣地區輸大陸番荔枝（台灣稱釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，從9月20日起暫停上述兩種水果的進口。

根據台灣農業委員會數據，鳳梨、釋迦與蓮霧在台灣對大陸出口的水果總量中佔前三位。

「完全無法接受」

台灣農委會陳吉仲19日表示，「完全無法接受」大陸方面的有關做法。

他表示，自去年1月至今年9月，已經輸出數千批釋迦與蓮霧，其中蓮霧不符中方規定有6件，釋迦有13件，但自6月28日之後沒有再出現類似情況。

農委會主張，就上述兩種農產品，台灣從6月28日起沒有接獲不合格通知。 依據國際規範，輸入地經溴化甲烷熏蒸處理後可再輸入，無須暫停貿易；或是雙方根據科學證據協議強化改進措施；也可限期改善，而非中方片面暫停輸入。

據台灣中央社報道，陳吉仲認為，目前正值中秋連假期間，大陸方面在通知以後隔天便禁止輸入，農委會完全無法接受。

他表示，中國的做法不符合國際貿易規範。如果9月30日前大陸方面沒有對台灣的要求做出正面回應，台灣農委會將於10月1日正式向世貿組織提出爭端解決控訴，以使中國早日取消禁令。

台灣陸委會則表示，大陸日前申請加入「跨太平洋伙伴全面進步協定」（CPTPP），如今這種做法更加反映出大陸同「高門檻區域經濟協定相去有多麼的遙遠」。

台灣總統蔡英文19日在臉書專頁上表示，政府「一定會挺農民到底」。

她批評中國刻意進行「政治干預」，同時呼籲朝野「一致對外」，把中國對市場造成的衝擊降至最低。

「鳳梨大戰」是否還能重演？

根據台灣農委會數據，台灣釋迦年產量約為5萬7千公噸，約四分之一齣口，而中國大陸進口佔比達95%； 蓮霧年產量約為5萬公噸，十分之一齣口，幾乎全部是輸入中國大陸。

今年3月，大陸已經暫緩對台灣鳳梨進行輸入。同上述兩種水果類似，大陸市場在台灣鳳梨出口市場中佔比極高，達到90%。

在上周禁令出台後，農委會已經決定，投入10億元新台幣補貼釋迦與蓮霧相關產業，獎勵外銷分散出口，並加強台灣內部銷售，以期保障農民權益。

自鳳梨禁令以後，台灣各界已經對水果出口嚴重依賴大陸的現象有所警覺，但尋找替代市場需要時間凖備。台灣農業問題專家焦鈞向傳媒表示，由於涉及運送及保鮮等技術問題，不同市場需要有不同的應對策略，未來還有很大挑戰。

「不分藍綠」

農委會預計，接下來會有同樣遭遇的水果可能是柑橘。在台灣對中國的水果出口總量中，柑橘排在第六位，去年出口量約為3985公噸，其中中國佔3345公噸。

台灣《自由時報》引用不具名政界人士觀點表示，鳳梨與蓮霧種植地主要分佈在南部，也就是民進黨的票倉， 過去分析指 大陸是針對這些地區。 但釋迦主要種植地為台東，那裏國民黨佔支配地位，由此看來，中國對台灣的打壓已經「不分藍綠」。