美中關係：聯合國秘書長古特雷斯警告中美必須管控分歧 否則冷戰將重臨

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 古特雷斯，中國和美國之間的問題可能會影響全球局勢，甚至令冷戰重演。

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）上周末在接受美聯社訪問時說，中國和美國必須修補它們的「不正常關係」，否則兩國之間的問題可能會影響全球局勢，甚至令冷戰重演。美國白宮發言人回應稱，她並不認同古特雷斯的說法，並指美國與中國的關係並非衝突，而是競爭。

古特雷斯是在本周聯合國大會舉行前對美聯社作出的上述表示。大約100位國家元首將親自出席在紐約召開的這次聯合國大會。

古特雷斯在訪問期間形容中美都是主要經濟體，它們應該在氣候議題上合作，雖然兩國在人權、經濟、網絡安全和南海主權問題上有爭議，它們仍然應該更積極地就貿易和科技問題進行談判。 「但不幸地，到今天我們都只有對抗。」

美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）隨後在周一（9月20日）的例行記者會上說，她並不認同古特雷斯對美中關係的描述。她說：「我想說總統和本屆政府的觀點是，我們與中國的關係不是衝突，而是競爭。」

但普薩基表示，美國總統拜登明天將在聯合國大會上發表演講，他將明確地表示，「他不會在未來尋求與任何國家進行新的冷戰」。

她還說：「我們將繼續追求我們的利益，將繼續提升全球優先事項，但（新冷戰）並非美國的目標或政策。」

中國外交部周一因為中秋節假期關係，沒有召開例行記者會，至今尚未就古特雷斯的說法作出官方回應。

圖像來源，EPA / XINHUA 圖像加註文字， 中國央視新聞報道稱，習近平北京時間9月10日上午應約同拜登通電話，就中美關係和共同關心的問題進行了"坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。"

古特雷斯接受美國媒體訪問之際，正值聯合國召開第76屆大會。美國總統拜登、英國首相約翰遜、印度總理莫迪、澳大利亞總理莫里森和日本首相管義偉等領導人都會出席，中國國家主席習近平將會透過視頻連線發表講話。

中國外交部周一（9月20日）發表簡短聲明稱，「國家主席習近平將於9月21日以視頻方式出席第76屆聯合國大會一般性辯論並發表重要講話」。但聲明沒有提及他的演講主題是什麼。

這是拜登上任後首次以美國總統身份向聯合國大會致辭，除了中國議題，分析人士還將留意拜登在致辭期間會如何重新構建與聯合國的關係。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 這是拜登就任美國總統後第一次出席聯合國大會，外界將會注視，他與前總統特朗普致辭時的風格和內容有什麼不同。

古特雷斯還說了什麼？

古特雷斯在美聯社的訪問又形容，中國和美國對立的地緣政治和軍事戰略將會帶來危險，同時分裂世界，因此兩國必須盡快修補它們不斷變差的關係。

「我們需要盡全力，防止一場與過去不同、很可能更危險和更難管控的冷戰發生。」

他解釋說，中美之間的新冷戰可能要比過去美國和蘇聯之間的冷戰更危險，這是因為美蘇之間的對立衍生了明顯的規則，而且雙方都明白核子破壞可能帶來的危機。這種情況下，雙方創建了不少非官方的溝通方式，「確保事情不會失控」。

「但現今的情況變化更大，過去曾經用來管控危機的經驗也不再存在。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 普薩基在例行記者會上指她不認同古特雷斯的說法，並稱美國與中國的關係並非衝突，而是競爭。

美方有什麼回應？

普薩基在例行記者會上除了指她不認同古特雷斯的說法外，還提及拜登與中國國家主席習近平9月稍早時的通話。

她說，上周拜登總統和習近平主席長達90分鐘的通話涵蓋了廣泛的議題。

中國央視新聞報道稱，9月10日上午，習近平就中美關係和雙方關心的有關問題與拜登進行了「坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。」

普薩基形容，「這是一次坦率的談話，但肯定沒有提升」。