香港國安法：中國維權律師關注組解散，曾高調聲援陳光誠及709案被捕律師

7 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中國維權律師關注組有不少聲援活動與支聯會重合。

總部位於香港的中國維權律師關注組9月21日晚宣佈啟動解散程序，成為又一個因《香港國安法》而倒下的民間組織。

中國維權律師關注組成立於2007年，其主席何俊仁律師目前因2019年香港「反送中」示威相關案件正被監禁，一周多前更宣佈辭職。關注組副主席劉慧卿對外證實解散消息，但她星期三（9月22日）接受BBC中文記者查詢時稱，根據律師建議，目前不便發表進一步評論。

稍早前，香港警察國安處引用《香港國安法》去函關注組等組織，指控其為「外國代理人」，要求提交文件。同由何俊仁擔任主席的香港支聯會回信拒絶提交資料後，何俊仁與副主席鄒幸彤大律師等人被起訴「煽動他人顛覆國家政權」罪或「沒有遵從通知規定提供資料」罪。

一些流亡海外的中國維權活動人士，包括2015年「709大抓捕」中涉案的維權律師家屬，對關注組解散表達惋惜。

前維權律師，美國芝加哥大學人權中心訪問教授滕彪讚揚關注組「對維護中國人權律師權益做出巨大貢獻」。

英國瑞慈人權合作中心（The Rights Practice）形容，中國維權律師關注組宣佈解散「令人難過」，「是對香港充滿活力和多樣化的公民社會又一次打擊」。

「外國代理人」

香港警察國安處在8月下旬引用《香港國法第43條實施細則》發函香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）多名常務委員，以警方「有合理理由相信」支聯會是「外國代理人」為由，要求支聯會交出與多個組織或人士聯絡的文件資料，其中包括中國維權律師關注組、華人民主書院、壹傳媒創辦人黎智英的前私人助理Mark Simon等。

警方在公函中強調，沒有遵從通知規定，一旦被法庭定罪，可被判處監禁6個月和罰款10萬港元（1.28萬美元；8.3萬元人民幣）。

劉慧卿與美籍人權律師關尚義（John Clancey）其後證實，中國維權律師關注組也收到了香港國安警察公函，要求提交文件資料。關注組代表律師經交涉後，將期限延長至星期二（9月21日）。

關注組於最後期限當晚清空其網站內容，並貼出簡短聲明稱：「有關警方於2021年8月25日的查詢，本關注組已於今天回覆警方。」

「本關注組已經決定於2021年9月解散，及已經啟動自動清盤程序。本關注組董事亦將會辭任。」

聲明並未說明關注組有否向警方提交任何文件，劉慧卿在接受BBC中文記者查詢時也拒絶評論。

目前香港非政府組織要合法運作，可選擇向警務處社團事務處註冊為社團，或向公司註冊處申請成立「擔保有限公司」，成為法人。工會則向勞工處職工會登記局註冊。

關注組的官方Facebook與Twitter賬號也同時關閉，只剩已有兩年沒有更新的YouTube頻道仍然在線，上面載有一些請願抗議行動、研討會片段，和「709事件」相關宣傳影片。

此前，親北京的《大公報》曾公開指控中國維權律師關注組向美國國家民主基金會（NED）申請資助，以「直接聯絡『維權』律師、培訓學生頭目、製造更多的上訪事件」。

香港保安局局長鄧炳強9月初稱，任何人接受外國政治團體資金，從而為這些外國利益活動，便屬於「外國代理人」，又稱任何人不跟從《香港國安法》命令交出資料，當局必將「好迅速」和「好有效率」地採取執法行動；香港警務處處長蕭澤頤上周稱，任何人或團體有否違法，「它們自己心中有數，要預期我們隨時會去找他們」。

維權律師關注組歷史

關注組成立時除了有多位香港律師和大律師加入外，還有時任香港大學法律學院院長陳文敏和香港中文大學亞太研究所中國法律專家王友金教授擔任顧問，澳門賭王何鴻燊疏堂兄弟何鴻卿爵士（Sir Joseph Hotung）捐款360萬港元支持運營。成立後不久，關注組稱有中國大陸維權律師被阻止赴港參與該組織主辦的研討會，理由是關注組屬「反動組織」。

此後，維權律師關注組不時發起遊行聲援中國被捕維權人士，尤其是維權律師，且公開資助一些維權訴訟，和對維權律師家屬等提供人道援助。

除劉曉波外，關注組也曾持續聲援2015年「709大抓捕」事件中的被捕律師與活動人士，又曾多次向聯合國人權理事會提交報告或派代表出席聽證會，向中國政府施壓。