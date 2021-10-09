台灣雙十節：「不再光輝的10月」背後的意識形態爭論和身份認同變化

9 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣今年的國慶以「民主大聯盟、世界加好友」為主題

今年的10月10日是中華民國建立110週年紀念日。

110年前的辛亥革命建立起亞洲第一個民主共和國——中華民國。1949年國民黨領導的中華民國政府退守台灣後，將國慶日「雙十節」和同在10月的台灣光復節、蔣公誕辰紀念日一併包裝成「光輝的10月」。

但在過去20多年，隨著兩岸關係、國際大勢以及台灣社會認同等很多方面的演化，「10月的光輝」逐漸黯淡。「雙十節」慶祝活動鮮少有中華民國的字樣，而人們看到更多的是凸顯台灣。

不過，也有分析人士認為，與其討論台灣人身份認同現在和過去的差別，「不如著眼未來」，想想台灣究竟要如何定義「台灣人」。

「台灣國慶日2021」

今年9月台灣國慶籌備委員會宣佈，國慶將以「民主大聯盟、世界加好友」為主題，展現民主台灣和世界團結友好的精神。

委員會同時發佈了國慶主視覺「金光雙十」，圖案下方除了「民主大聯盟，世界加好友」的字樣，還有英文的「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2021）。

這隨後招來一波「去中國化」的批評聲音。國民黨批評民進黨政府的國慶相關活動導致國號、國旗「被消失」，中華民國再次淪為配角。

國民黨聲明表示，今年是總統蔡英文上任以來第六個國慶，但慶祝中華民國國慶的文宣，卻掛上「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，看不到任何「中華民國」字樣，民進黨用盡把戲，蔡英文根本是「英文台獨」。

國民黨呼籲民進黨「避免意識形態治國，真誠面對歷史」。

此後，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，後續相關設計「一定會有國旗、中華民國國慶」等字樣。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣為國慶活動進行預演

歷史被「腰斬」？

國慶籌備委員會還在臉書專頁上發文表示，「歷經半個多世紀淬煉，民主自由守護著台灣人的安全，維持印太區域的穩定，因為深厚民主價值，使台灣勇敢自信，更能與世界同行。」

國民黨對此提出質疑，到底「半個多世紀」說法從何而來，怎麼起算。明明是在慶祝中華民國110年國慶，民進黨政府陳述國家歷史卻直接「腰斬」，把110年直接砍半剩下「半個多世紀」。

國民黨還進一步指控，這是公然篡改中華民國有110年的歷史事實，民進黨政府試圖偷渡台獨主張應該被譴責。

不過對台灣目前的主流民意而言，110年前推翻清朝、建立民國的歷史的確太遙遠，畢竟中華民國是在1945年才來到台灣的。

1911年中華民國在南京宣告成立時，由於清政府在1895年簽訂《馬關條約》將台灣割讓給了日本，台灣還是日本的殖民地，直至1945年日本戰敗。後來，日本在台灣的受降日10月25日被定為「台灣光復節」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 「光輝的十月」旗海飄揚

十月不再光輝？

以前台灣在兩蔣統治時期，10月被稱為「光輝的十月」，既有10月10日雙十節，還有10月25日台灣光復節，到了10月31日還有蔣公（蔣介石）誕辰紀念日。那個年代寫文章的時候提及蔣公，前面還要空一個字以示尊重。

當時，日子還沒到10月，總統府前廣場和道路，以及各公家機關建築物都早早搭起木造牌樓，漆成大紅色並寫上「中華民國萬歲」、「三民主義統一中國」等政治標語，家戶門前也都掛起國旗，旗海飄揚，整整一個10月街頭巷尾都是張燈結彩的慶祝氣氛。

但是自台灣民主化之後，「光輝的十月」逐漸變得暗淡。幾次政黨輪替下來，現在的10月只剩下雙十節還一定要辦點慶祝紀念活動，但也和百多年前建立的中華民國關係越來越遠。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在台灣過去尊稱為"蔣公"的蔣介石領導下，"反攻大陸"的概念一度深入人心。

那個光復節就別提了。1945年國民黨從戰敗的日本政府手中接收台灣，旋即在一年多後發生了「二二八事件」，後來還有持續數十年的「白色恐怖」。對那些受害者而言，光復節沒什麼好慶祝的。

更不要說蔣公誕辰了。這個紀念日早在2007年就已經被台灣政府修法廢除，現在台灣各界對蔣的評價仍然有許多爭議，推動還原歷史真相的「促進轉型正義委員會」也將台北的中正紀念堂列為第一優先處置的任務。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 國慶活動將會出現巨幅國旗在空中飄過

身份認同的變化

現今的台灣人如何看待雙十節也反映出台灣人的身份認同變化。如果說，過去「光輝的十月」代表的是對中華民國的認同，現在則是更著重於強調台灣主體意識。

最近包括《中國時報》，《自由時報》等多家台灣媒體都報道了台灣好多中學生連孫中山是誰都不知道的消息。也引起了許多人批評學校歷史教育的「去中國化」導致新一代年輕人不清楚過去的歷史、不了解孫中山和中華民國的關係。

在以前的兩蔣統治時期，台灣學生作文寫到「國父孫中山」，前面還必須空一個字表示尊敬；聽到這個名字的時候，站著要立正、坐著要立刻端正挺胸。

但隨著1990年代之後的台灣民主化歷程，學校的歷史教育也從過去的「大中華」思想轉變，從認識台灣為出發點，然後是東亞、亞洲和全世界。

台灣政治大學選舉研究中心2020年大選後的三份民調結果顯示，「偏向台灣獨立」擁有27.7%支持度，是「近30年來最高」。

與此同時，同期民調也繼續顯示，選擇「維持現狀」（status quo）依舊是主流民意，雖然有逐步下滑跡象但是仍然過半數。

專攻台灣政治發展的美國2020富布賴特（Fulbright）訪問學者南樂（Lev Nachman）在接受BBC中文訪問時稱，上述民調顯示，認為自己是台灣人而非中國人的比例雖然持續升高接近七成，但後者仍不等同支持台灣立即宣佈獨立的做法。

南樂表示，維持現狀，"在很大程度上，這被認為是一種務實的選擇"。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 孫中山是中華民國第一任總統，也是國民黨第一任領導人

「著眼未來的台灣人」

台灣知名自由作家、《破土》編輯丘琦欣最近曾撰文，形容台灣社會身份認同出現巨大演變，年輕一代實際已經形成台灣政治「藍綠」之外的「第三勢力」。

歐洲台灣研究協會（European Association of Taiwan Studies）秘書長、英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）資深講師程念慈也指出，年輕一代對台灣有不同的歷史觀，而老一輩的人和堅持不同意見的人還不適應這樣的世代變化。

不過，程念慈認為，對於台灣人身份認同發生改變的問題，或許也可以用另一個角度來看。

歐念慈對BBC中文說，「我們可以不要把台灣人看作一個單一種族構成的群體，不同的社會階級，家庭和族群背景，性別或性向，年齡，都會讓每個人既有相同之處，也有獨特之處。」

她說，在這樣一個所謂的「台灣人」的大範圍之內，每個人對自己的身份認同都深深受到上述的結構因素的影響。

除了「去中國化」，強調本土意識、在地文化之外，台灣近年來也大力推廣自由、民主、多元、包容等核心價值，並且接納了許多原籍不同國家的新住民。

程念慈說，（台灣）老一輩的人還沒凖備好新世代的身份認同變化，但未來下一代的身份認同已經不僅只是中國或台灣的問題，更多的族群融合也會讓台灣人的身份認同隨著時代轉變而不斷發生變化。