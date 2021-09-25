朱立倫當選台灣國民黨主席，黨內親中反美路線之爭持續

呂嘉鴻

BBC中文記者

30 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朱立倫再次當選台灣國民黨主席

台灣百年政黨國民黨9月25日舉行黨主席選舉，周六（25日）晚公布結果，前任黨主席朱立倫當選。

截至7時半，點票結果顯示，朱立倫得到8萬多票，統派學者張亞中、現任黨主席江啟臣和前彰化縣縣長卓伯源分別約6萬多、3萬多及5千多票落敗。37萬黨員中，約5成多人投票。

朱立倫發表勝選感言時說，國民黨不會畏懼任何民進黨的標籤，將重建兩岸交流及溝通管道，在黨章的規範下與對岸交流，並將重新開啟國民黨駐美辦公室。

他投票時說，一定會團結國民黨，希望大家槍口對外，真正的對手是民進黨，期望打嬴未來的選戰。他回應「九二共識」問題時重申，自己一向講得非常清楚，也最遵守黨章規定，意味即會繼續以「九二共識」為基底的兩岸論述路線。此前他表示，國民黨希望維護兩岸和平，「就不是東怕西躲」，未來會恢復兩岸的聯絡管道和交流平台。

現任黨主席江啟臣傍晚在黨中央發表談話時承認落敗，並恭喜朱立倫當選。他表示會率領一級黨務主管總辭，並指定副秘書長李彥秀成立交接小組，力求9月底前完成交接，在新任黨主席的領導下向前衝刺。

張亞中表示，代表自己路線和理念沒有被接受，他感到遺憾。

充滿挑戰

分析說，朱立倫獲勝後，國民黨未來仍然充滿挑戰，包括能否團結黨內不同的勢力，以及在中美之間找出自己的路線。

朱立倫當選象徵「國民黨主流」路線擊退了以急統路線異軍突起的統派學者張亞中，但後者在黨內挾著許多「韓粉」以及老黨員帶來的壓力，反映出國民黨在2024總統大選前，黨內對於兩岸路線以及與美國關係的路線之爭及分裂繼續加深。

台灣東海大學政治系副教授邱師儀向BBC中文說，朱立倫代表傳統國民黨路線，政治性格過於保護自己，很難在任何議題上有所突破。他認為，朱獲勝代表國民黨改革失敗，將慢慢被台灣政治邊緣化。

美國德州山姆休士頓（Sam Houston）州立大學政治系副教授翁履中說，國民黨基本的問題是在2016年失去執政權而失去行政資源後，有沒有落實重返執政的決心。

翁履中告訴BBC中文，國民黨身為在野黨，手上失去了許多分配資源能夠培養人才，而國民黨黨產已經被台政府收回，手上財力資源更少，許多黨內年輕菁英，寧願去與國民黨友好的金融企業或對岸擔任高級職位，也不願意去地方政治深耕吃苦。

國民黨內兩岸路線之爭開始？

此次選舉，異軍突起的台大學者張亞中，是長期被台灣輿論稱為「統派」學者，意外獲得許多國民黨內黨員，在中高年齡的老黨員及「韓粉」聲援下，多次在民調拔得頭籌，並猛烈抨擊朱立倫的兩岸立場，再次引發了國民黨內黨內「親中」或「反美」的路線之爭。

張亞中在選舉時公開政見稱，若獲勝將代表中國國民黨，以「台北中國」為稱呼，與北京簽署「兩岸和平備忘錄」。朱立倫則抨擊他的急統路線，不利於國民黨未來。

確實，朱立倫的獲勝，也讓外界開始關注國民黨未來兩岸路線的走向，包含他能不能抵禦國民黨內親中反美的強烈意見。

外界留意到，朱立倫這一年來不斷強調國民黨與美國的關係，4月初，他說，「中華民國一向堅持自由民主，親美或親民主是我們一定要做的，不光是美國、也包括英國和歐盟等民主陣營國家，這不是我在打親美牌，而是全民的共識。」

圖像來源，EPA

在今年8月2日發表的參選聲明中，朱立倫便稱台灣需加強與美日兩國友好關係，並批評稱國民黨這幾年來關閉華府辦公室不明智，他當時說，若自己當選黨主席，會在上任第一天重啟國民黨在美駐點。

現任黨主席江啟臣團隊則向台媒說，國民黨一直沒有跟美國疏離，與美國在台協會（AIT）高層聯繫從未中斷，「反美豬不代表反美」。

朱立倫與美國關係不錯的形象，一直在台灣政壇的焦點之一。在此次黨主席選舉，張亞中再提朱與美國的友善關係，並質疑他是否為美國「線民」。

這控訴起因在2011年洩露美國外交公文的「維基解密」（Wikileaks）網站中多次提及朱立倫與時任AIT處長甦棣（Stephen M. Young）的會面紀錄。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 超過六成的台灣人認為自己是台灣人。

據台媒「民報」整理維基解密資料，從2008年開始，時任桃園縣長的朱立倫多次與美方交換政治意見，以及向美方提及國民黨黨內政治人物意見及內部辯論，被美方稱為友善美國的政壇明星，是美國在國民黨的「insider」。

據台媒聯合報稱，張亞中批評，朱立倫有可能代表國民黨角逐2024總統大位，他對國家的忠誠度當然需要被檢視。

回應抨擊，朱立倫說是網路上有人惡意冠他是「美國線人」或「美國線民」，他說：「台灣是民主社會，網路的惡意攻擊，沒有常識的事情太多了。而且指控他的理由是AIT處長常常找他還有立委們，全台灣每一個立委每一個縣市長，哪有一個AIT處長沒找過的？」

在2009及2012年間擔任AIT處長的司徒文 (William A. Stanton)，則告訴BBC中文，他同意，在紐約求學多年朱立倫是國民黨內有實力的政治人物中，對美國態度最為友善也最國際化的一員。

BBC無法核實維基解密網站公布的內容。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 張亞中以統派論述冒起，意味國民黨內部仍然在兩岸議題上有分歧。

張亞中「親中反美」 路線繼續挑戰國民黨

事實上，這場國民黨黨內主席選舉，一開始並沒未引起太多關注。但越接近選舉日，因為張亞中在選舉間的言論，突然爆紅，聲勢上漲，這場選舉也開始成為各界焦點。

各界關注張亞中現象是否象徵國民黨繼續分裂，也就是急統，甚至將「一國兩制」放在政策規劃的張亞中路線，是否將繼續排擠國民黨內本土派及年輕黨員。

張亞中在這次選舉提出，若當選後會帶領國民黨與習近平談判，簽署「兩岸和平備忘錄」，持續開放兩岸交流。他向台媒說：「中國可能簽署和平備忘錄後毀約，但不能因此就不努力，結婚也有可能離婚，這都是事實」。

「我提倡的『一國兩制』是兩岸『統一之後的政治安排』，此刻兩岸尚未統一，怎麼會直接跳到『一國兩制』。」他補充。

然而，根據2019年底，台灣《天下雜誌》針對1073位台灣公民的民調結果，20到29歲的台灣人有超過80%自認是台灣人，主張「台灣獨立」者首次超越「維持現狀」。同時有高達90%的人表示，「一國兩制」不適用在台灣，認為適用的人數僅2.8%。

圖像來源，CNA 圖像加註文字， 2019年6月1日，「庶民韓粉後援會」在台北舉辦的造勢活動。學者分析，國民黨支持者以中高年齡組成為主。

AIT前處長司徒文之前接受BBC中文採訪稱，國民黨當下處境艱難。若不斷以「九二共識」為核心政見，難再吸引多數台灣選民：「北京這幾年間已改變了遊戲規則。在2019年的香港示威中，一國兩制已經被埋葬，從北京布局全球的戰略來看，不可能接受台灣任何執政黨與美國太親近。」

司徒文同意，國民黨希望還如同過去，美中關係和睦時，擔任兩岸的橋樑或左右逢源是水中撈月。

對手民進黨台北市議員，同樣出身外省族群梁文傑說，張亞中並未在意國民黨之後能拿下多少民意代表，能否贏得地方選舉，他念茲在茲的就是簽署兩岸和平協議，未來張亞中路線若繼續擠壓國民黨，台北市長柯文哲領導的民眾黨可能吸收掉國民黨裏頭的本土派系。