台灣政壇： 習近平賀電朱立倫當選國民黨主席 未來如何重返執政的挑戰何在

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新當選的國民黨主席朱立倫在新聞發佈會上發表講話。

台灣百年政黨國民黨黨主席選舉揭曉，朱立倫得票率45.78%確定當選黨主席，擊敗現任主席江啟臣。不過，朱立倫是該黨主席直選以來得票率最低，且首位未拿到過半票數當選的黨主席。

周日（9月26日）上午，中共中央總書記、中國國家主席習近平發賀電給朱立倫，祝賀他當選國民黨主席。朱立倫在周日中午立即回覆賀電，除了炮轟民進黨「去中國化」之外，並提到兩岸人民都是炎黃子孫，希望國共兩黨在「九二共識」、反「台獨」基礎上，「求同尊異」。

外界都在分析，即將上任的新主席朱立倫，如何帶領國民黨走出低迷的支持率，並在2022地方選舉以及2024打贏總統選戰重返執政。

美國德州山姆休士頓（Sam Houston）州立大學政治系副教授翁履中接受BBC中文採訪時稱，國民黨基本的問題是在2016年失去執政權也失去行政資源之後，有沒有不只是打贏地方選舉而是全台選舉大選的決心。他說：「國民黨需要結構性的改革，以及好好培養年輕人，投資未來，這一點挑戰仍在」。

台灣東海大學副教授邱師儀則向BBC分析，朱立倫是國民黨內「建制派」的主流菁英，政治性格保護自己多於有決心大破大立。「朱的勝選是國民黨改革的挫敗」，他說。

根據台灣權威民調研究機構，政大選研中心今年7月公布的民調，截至今年6月為止，政黨偏好趨勢上，民進黨支持度從2020年6月的34％降至31.4％，國民黨支持度從17％上升至18.7％。

無論如何，許多分析因此指出，國民黨要重新拿下總統大位，仍有許多關鍵問題需要解決，其中國民黨的兩岸路線，黨內的分裂，以及缺乏年輕族群世代認同都是迫在眉睫的挑戰。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 9月26日上午，中共中央總書記、中國國家主席習近平發賀電給朱立倫，祝賀他當選國民黨主席。

兩岸路線

朱立倫在勝選記者會上感謝張亞中及江啟臣等，並說國民黨不會畏懼任何民進黨的標籤，將重建兩岸交流及溝通管道，在黨章的規範下與對岸交流。從社會力交流開始啟動，並將重新開啟國民黨駐美辦公室。

事實上，朱立倫在此次選舉及獲勝時，除了反覆提到「九二共識」為國民黨兩岸戰略主流外，他首次提到國民黨將協助台灣民間力量（他稱為社會力）與大陸交流為主要戰略，希望一步步重新打開兩岸往來。

東海大學政治系教授張峻豪之前向BBC中文分析，朱立倫雖然特別提到以民間交流為戰略，重新打開兩岸交流，但在美中台三角關係緊繃下，他認為仍不容易做到。他說，北京目前與台灣的往來一切都以「政治為前提」，國民黨如何繞過政治，以社會交流，再去促成政治來往，幾乎不大可能。

雖然過往「九二共識」與和諧的兩岸關係曾經協助國民黨執政，但是，習近平上台後，美國開啟美中貿易戰，美中關係越來越緊張，同時台灣與日本及澳大利亞在新的印太（Indo-pacific）情勢下選擇與美國親近，此刻國民黨選擇繼續以「九二共識」作為其兩岸論述的主軸能否奏效，是國民黨重返執政面臨的重要挑戰。

翁履中說，「九二共識」是不是票房毒藥，還需要很多討論。他說，2018年韓國瑜的聲勢大漲，他打的經濟牌，證明和「九二共識」相關的政策在台灣未必沒有市場。因此重點是國民黨怎麼解釋或推銷「九二共識」，如何在「韓流」退去後，都沒有好的包裝向年輕世代推銷。

前美國在台協會處長司徒文（William A. Stanton）之前告訴BBC中文稱，「九二共識」早已名存實亡，這是2019年習近平發表「一國兩制，台灣方案」證明的事情。他認為，2019年習近平的「告台灣同胞書」發言，以及香港發生的一切證明，國民黨希望回到過往胡溫時代，在兩岸關係中作為橋樑，在美中台三地都獲得政治點數的作法是緣木求魚。

北京也不會樂見台灣任何一個政黨與美國關係親近。他說：「北京已經改變了遊戲規則。」

年輕世代如何支持？

圖像來源，Reuters

國民黨正在面對的挑戰，其中一個重點是如何重新獲得年輕選民的支持。

然而，根據台灣權威政治民調機構政大選研中心調查，2020年台灣總統大選，國民黨韓國瑜拿下了525萬票，敗於蔡英文的817萬票。其中，20至29歲的支持率，國民黨僅有7.1％，與民進黨差距近40%，換算成票數，國民黨在青年族群中輸了300萬票，幾乎是國民黨落敗的票數。

長期研究台灣政黨政治的翁履中觀察到，國民黨在2016年敗選變成在野黨之後，國民黨沒有意識到須要趕緊培養年輕幹部的急迫性，造成現在的困境。「許多資深黨員，都認為現在已經在野了，資源不多了，更不可能將位置讓出去給年輕人......就像公司一樣，如果你20年還是只能當科員，你一定會想走吧......國民黨已經沒有黨產了，但黨內還有那麼多的中常委或者黨幹部霸住國民黨黨內的位置，年輕人更沒有空間，這種結構性的問題，國民黨應該好好思考。」

翁履中說，許多當時國民黨執政的年輕菁英，「坦白說，當年大家都是公子哥，20幾歲變成總統府發言人」。但國民黨在野後，並不願意離開台北到地方去扎根，反而借著在執政時的人脈資源棄政從商，在優渥的待遇下，並沒有重新投入政治協助國民黨重返執政的意願。

圖像來源，BBC Chinese 圖像加註文字， 國民黨的支持者以長輩居多。

面對流失年輕世代選票，許多國民黨內的年輕幹部告訴BBC中文，現任主席江啟臣並沒有忽略此危機，也嘗試擴大吸收年輕黨員入黨。

根據據國民黨青年部報告指出，在2019年之前，國民黨40歲以下有黨權（堅持交黨費）的青壯年黨員約有9000人。但在2020年增加到12,545人。

29歲的吳子俊是高雄市一位國民黨黨代表，他告訴BBC中文說，江啟臣這一年多的任職，確實打開了國民黨內青年參政的空間。他​​強調，從「韓流」在高雄市崛起，吸引許多高雄年輕打工族或青年來看，青年族群沒有特別忠誠民進黨或國民黨，都算是中間選民，只要政策好，黨派不會是問題。但他表示，問題是，「現在的年輕人許多都是被懶人包（台灣稱簡化議題的網路文章）等帶風向，大家不太會仔細的看一些議題，國民黨在網路戰這一點蠻吃虧的。」

另一位國民黨青年參政，1991年出生的高為人則向BBC中文說，國民黨的青年參政空間確實變大，但是仍要面對許多黨內權貴或大老存在的結構性問題，需要更多時間改革。

圖像來源，KMT 圖像加註文字， 此次四位參選人分別是朱立倫、江啟臣、張亞中與卓伯源。朱立倫得票率45.78%確定當選黨主席，擊敗現任主席江啟臣。

黨內分裂持續？

事實上，這場國民黨黨內主席選舉，一開始並沒未引起太多關注。但越接近選舉日，因為「統派學者」張亞中在選舉間的言論，突然爆紅，聲勢上漲。在「韓粉」（前高雄市長韓國瑜支持者）及年長的國民黨黨員聲援下張亞中的媒體現象發生，這場選舉也開始成為各界焦點。

在黨內選舉辯論中，張亞中持續提出若當選後會努力與北京談判，簽署「兩岸和平備忘錄」，持續開放兩岸交流。

雖然張亞中後來落敗，但他的聲勢，代表國民黨黨內「急統路線」正挑戰著國民黨及朱立倫代表的「九二共識」路線，是否將繼續排擠國民黨內本土派及年輕黨員？

翁履中告訴BBC中文，從張亞中現象看到，國民黨內的主要黨員認為只要「統一」喊得大聲，就可以拿到選票。但他們忽略台灣多數民意還是維持現狀，因此他提出質疑：「國民黨到底有沒有要在2024奪回執政權，為全國性的大選做凖備？」