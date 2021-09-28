中國「拉閘限電」衝擊居民生活 背後三個原因

27 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國火電增長幾乎停滯，原因是煤炭價格的高速上漲（圖為燃煤電廠資料照片）。

入夏以來，中國多個省份進入「用電荒」，尤其以廣東、浙江、江蘇、湖南和雲南等省，最為嚴重。

雲南省對高耗電的電解鋁產業進行限電——雲南神火因為限電估計年產能減少超過11%；雲鋁股份也披露因為限電而減產超過24%。

江蘇省也同樣將矛頭對凖高能耗產業，對綜合能耗超過5萬噸的企業進行節能監察，涉及323家企業和29個「兩高」項目。

湖南省電力公司在9月22日預警稱，電力缺口或將超過三成。同時廣東全省各市已啟動有序用電預案，多地工業企業「開三停四」甚至「開二停五」錯峰用電。

這一輪電荒一直持續了整個夏天，但在在9月23日，因為東三省對居民用電進行拉閘限電，輿論反應達到高潮——9月23日下午瀋陽大面積突發停電，持續到當晚陸續來電，有道路甚至因信號燈停電而擁堵；鄰省吉林在同一天也執行限電，省會長春以及延邊的部分地區停電。

去年底，中國就經歷了一輪「電荒」，但尚未如本輪電荒一樣波及居民用電，BBC中文梳理出背後三個可能原因：電力需求增長過快導致的供給相對不足，電煤價格上漲，以及受到「雙控政策」影響。

產能突增

本輪停電多集中在江蘇、浙江、廣東等製造業大省。

疫情持續影響下，中國作為全球少數幾個在受影響下依然開工生產的經濟體，吸引了大量國際訂單。再加上，東南亞持續受到變種病毒影響，國際訂單只好轉投中國。

數據也證實製造業的火熱——中國海關總署公布的數據顯示，以美元計，8月份出口同比增速加快至25.6%，進口增速加快至33.1%，貿易順差則進一步擴大至583.4億美元，均高於市場預期。

累計來看，今年前8月，中國出口同比增長33.7%，比2019年同期增長30.3%，貿易順差3624.9億美元，同比增加28.9%。

這些數據背後，是企業不斷延長的工時，以及大幅增加用電量。而且中國有「金九銀十」一說，九月和十月經常是訂單高峰期。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 疫情持續影響下，中國作為全球少數幾個在受影響下依然開工生產的經濟體，吸引了大量國際訂單。

除了工業用電需求增長，今年的高溫天氣也推高了居民制冷的用電需求。

以廣東為例，9月上旬以來，在副熱帶高壓、「康森」「燦都」雙颱風影響下，廣東省持續高溫乾旱，全省平均最高氣溫達34.4℃，比常年同期偏高2.2℃。

多因素疊加，廣東省能源局官網的消息顯示，截至9月23日，全省統調最高負荷需求達1.41億千瓦，比去年最高負荷增長11%，負荷已七創歷史新高。

煤價高企

面對旺盛的用電需求，電力供給卻跟不上。

首先，今年中國水利發電供應不利，根據中國統計局數據，水力絶對發電量7617億千瓦時，同比下降1%

而火力發電量也提不上來，8月份，中國火力絶對發電量5167億千瓦時，同比增長0.3%，增幅較7月份收窄12.4個百分點。

火電增長幾乎停滯，原因是煤炭價格的高速上漲。

中國電力企業聯合會發佈的數據顯示，9月16日至9月23日的一周已經達到1086元/噸，同比上漲近一倍，較年初上漲56.26%。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 煤價連續大幅度上漲使火電企業「火電廠發一度電虧一毛多錢」。

中國媒體財新援引廣東一煤電廠人士稱，現在廠標煤價每噸約1400元，折合為成本的話，燃料成本至少每千瓦時0.448元，再加上財務成本等其他因素，「已經是虧損運營」。當地的燃煤標桿電價為每千瓦時0.463元。

背後的重要原因是，中國的電價依然實施管制，電價並不能隨需求上升而上漲，然而煤價帶來的高成本，使得火電企業缺乏動力擴大發電量。

「火電廠發一度電虧一毛多錢，已經虧了一個多月了，這種背景下，電廠怎麼可能有動力增加發電供給呢？都沒有滿負荷發電。」《證券時報》援引業內人士稱。

能耗雙控

需求增加，以及煤價上漲都是中長期因素，去年底的"電荒"也有類似原因，但今年則疊加了政策影響。

廈門大學管理學院特聘教授、中國能源政策研究院院長林伯強向媒體列出三個原因：電力需求增長過快導致的供給相對不足，電煤價格上漲，以及受到"雙控政策"影響。

「雙控政策」是指實施能源消耗總量和強度雙控，8月中國發改委發佈《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，全國19個省份為一級、二級預警，包括此次"缺電"嚴重的江蘇、廣東、雲南等省。

實際上能耗雙控並不是新政策，但由於今年需求上升使各地工業生產加碼，造成用電量高企。林伯強估計往常全年用電量增長6%左右，今年可能要到12%。

江蘇省工信廳副廳長戚玉松也表示，「能耗出現不降反升的局面，主要原因就是重點用能企業無序用能、違規用能。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 東北地區的居民用電受到影響，引起輿論反彈。

然而，被上述「晴雨表」點名的地方政府，開始實施嚴格的限電措施。「命令式」限電停產直接衝擊了工業生產，甚至在東三省地區影響了居民用電。

長期來看，中國能源結構以及電力市場都面臨改革需求。林伯強認為，中國相對比較便宜的是居民電價。如果按照供應成本的話，居民電價應該還是要漲一倍左右。不過，發電成本、電力系統的效率、我國的資源稟賦共同決定了中國的電價。