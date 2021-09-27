孟晚舟獲釋後：輿論聲中的歡呼與質疑

55 分钟前

圖像來源，Getty Images

在被加拿大扣押三年後，上周六（9月25日）晚中國通信巨頭華為高管孟晚舟乘坐中國政府的包機飛抵深圳。事件在中國社交媒體引發討論熱潮，有中國網民將孟晚舟稱為「民族英雄」，認為她回國是國家的勝利，但也有網民指出中國政府借她回國激發民眾的民族主義情緒。

2018年12月，孟晚舟在加拿大溫哥華被捕，她所在的公司華為因涉嫌違反美國對伊朗制裁條例而被調查。而孟晚舟被捕後不久，兩名加拿大人被中國警方拘留。西方國家批評中國拘捕兩名加拿大人是「人質外交」。

中國當局稱美國對孟晚舟的指控「純屬捏造」，美國和加拿大任意拘押，這是針對中國公民的迫害，目的是打壓中國的高技術企業。

「英雄」般的待遇

上周六晚，孟晚舟當晚身穿一身紅衣走下舷梯，她受到了彷彿英雄般的歡迎。現場有民眾揮舞中國國旗，打出橫幅標語，高呼「歡迎回家」，還有穿著防護服的工作人員給她獻花。

孟晚舟發表簡短感言後，與現場民眾一同唱起《歌唱祖國》。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上周六晚，深圳機場大廳也在屏幕上打出"歡迎孟晚舟回家"的字樣。

孟晚舟回國成為當日社交媒體的熱議話題，迅速登上微博熱搜，不少中國民眾發微博朋友圈慶祝，認為這是中國強大的證明和中國外交的勝利。

「她的回來，是因為代表著中國足夠強大，有實力！不再是任人宰割的時代，可以保護好自己的國民！維護自己的尊嚴！」微博網民「橘貓碰瓷受害者」說。

中國官方媒體央視對孟晚舟回國進行了全程直播。中宣部副部長、中央廣播電視總台台長兼總編輯慎海雄稱，孟晚舟回家的央視直播報道，僅在中央廣播電視總台下屬的央視頻、央視新聞客戶端等新媒體平台上，點讚總人次就達4億，超過美國和加拿大的總人口。

在中國官媒的宣傳中，孟晚舟回家證明「中國共產黨、14億多中國人民、偉大的中華人民共和國永遠是中國公民最堅強的後盾。」

《人民日報》發表評論稱，孟晚舟事件充分表明，中國不惹事，但也不怕事。

「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，也絶不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們。任何人、任何勢力妄想這樣幹，中國人民都絶不會答應。」文章稱。

《環球時報》社評則認為，孟晚舟以「不認罪」方式獲釋很關鍵。該社評認為，不認罪維護了自己和華為公司的尊嚴，也有效維護了中國的國家尊嚴。

質疑聲

圖像來源，Weibo

但是中國官媒對孟晚舟回國的高調宣傳也引起了一些中國網民的反感。有網民認為，這樣迎接孟晚舟回國並不合適。

微博網民「桐兮雅楠」說：「孟晚舟幹了什麼事被加拿大拘留？我們從來不知道，然後像個民族英雄一樣被迎接回來？」

「還有去寶安機場迎接的，感覺完全就是拿三四千的工資，操人家華為三四千億的心啊。」「桐兮雅楠」說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 孟晚舟獲釋離開加拿大「感謝祖國」 結束三年拘禁生活

也有網友認為，孟晚舟是「大資本家的長公主」，是中國特權階層的一員，中國當局借她回國宣揚中國外交，加強愛國主義宣傳。