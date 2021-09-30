習近平近兩年無外訪引熱議， 兩個可能的原因與影響

53 分钟前

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自2020年新冠疫情爆發後，中國領導人習近平已經近兩年未出國訪問，而其他大國領導人已經開始紛紛出國訪問、參加國際會議。

針對熱議， 有政治學者對BBC中文表示，疫情或許是不出國外訪的重要因素之一，但中國和美國等發達國家之間分歧巨大進入「冷和平」狀態，這種狀態不會因為首腦的國事訪問而改變。

視頻外交

中國領導人習近平上一次出國，還是2020年1月17日到緬甸進行國事訪問。中國官媒新華社報道稱，當時習近平出席了12場活動，簽署達成29項各領域合作文件。

不過僅僅6日後，武漢宣佈封城，新冠疫情爆發並蔓延至全球。在那之後，習近平再未出訪。

新冠疫情爆發一年半多以來，習近平一直通過視頻等方式參加國際會議。9月21日，習近平曾通過視頻出席第76屆聯合國大會一般性辯論。

對於習近平一直未出訪的原因，聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗對BBC中文指出，疫情下的健康風險，一定是習近平本人和中國政府的重要考慮。

「目前各國疫情控製成效不一，德爾塔病毒依然在全球迅速流行，接種疫苗情形也不樂觀，特別是政府首腦和官員的接種情況並不十分透明，因此國事訪問中必然包括的會談、國宴、參訪等環節都帶來極大的防疫考驗和健康風險。」馬釗說。

西澳大學政治與國際關係副教授陳傑也認為，最直接的原因是疫情導致的不便，但疫情的原因已經越來越不成立，因為主要西方國家領導人今年都在出訪。

他認為，習近平這麼久不出訪是因為幾件事處理得不得人心，包括國際普遍責難中共掩蓋初期疫情、 香港鎮壓和新疆人權等。

2020年初新冠疫情在中國武漢爆發，隨後中美兩國因疫情源頭爭吵不休，世界衛生組織曾承認專家團隊在中國獲得數據時遇到困難。香港問題則源於2019年《逃犯條例》修訂和香港《國安法》實施，西方抨擊中國政府打擊香港的法治和自由，中國則指西方國家干涉內政。

中國新疆地區居住著數以百萬計的維吾爾族穆斯林。中國政府在新疆設立了"再教育營"，並稱其為「職業技能教育培訓中心」，但聯合國消除種族歧視委員會成員表示，有可靠的報告表明，北京「將維吾爾自治區變成了一個類似於大規模拘留營」。

今年4月，日本首相菅義偉訪問美國，與拜登總統舉行會談，他是拜登上台以來首次接待訪美的外國領袖。

今年6月，美國總統拜登展開上任後首次海外出訪行程，他先到達英國參加G7峰會，然後在歐洲與北約和歐盟領導人進行會談，還與俄羅斯領導人普京會晤。

就在上周，美國總統拜登、澳大利亞總理莫里森、日本首相菅義偉和印度總理莫迪在白宮舉行了四方安全對話機制（Quad）的首個面對面峰會。

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「冷和平」狀態

9月9日，習近平曾與拜登通電話。白宮聲明稱，兩位領導人進行了「廣泛的戰略討論」，既談論了雙方利益相交的話題，也觸及了「利益、價值觀及觀點存在分歧」的領域。

《金融時報》隨後引述消息人士報道，習近平拒絶了拜登提出的面對面會談的提議。但是，白宮否認了報道。

未來，二十國集團（G20）領導人會議將於10月底在意大利羅馬舉行，聯合國氣候變化框架公約第26次締約方會議（COP26）也會在10月底在英國格拉斯哥舉行，習近平是否會到場仍是未知數。

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「這麼長時間不出訪（ 或走不出去）， 反過來更進一步惡化中國的孤立。」陳傑回復BBC中文郵件採訪時指出，從大局來說， 這次長期出不去， 反映出中國在地緣政治上先天不足， 沒有盟國。 美國官員的頻繁出訪， 多數是去自家鐵桿盟友或互訪。

馬釗則指出，中美之間已經進入全面競爭關係，兩國經濟上依舊相互依存，但是政治分歧依然巨大，進入一種「冷和平」狀態，這種關係也擴展到中國與美國的主要盟國，例如澳大利亞、英國的關係，這種「冷和平」狀態不會因為首腦的國事訪問而改變。