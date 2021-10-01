中國「一帶一路」：協助發展或放高利貸？

杉麗雅（Celia Hatton）

BBC記者 發自倫敦

1 小时前

圖像來源，Costfoto/Barcroft Media via Getty Images 圖像加註文字， AidData 表示，中國仍然是許多低收入和中等收入國家的首選融資方。

一個最新的研究顯示，中國發放出去給全球許多國家的發展資金援助，至少是美國和其他大國的2倍，其中大部分是以中國國有銀行的高風險高息貸款（high-interest loans）形式提供。

中國貸款的數量之大令人咋舌。在不久之前，中國尚還接受外國援助，但現在情況已發生變化。

根據美國弗吉尼亞州的威廉瑪麗學院（College of William and Mary）AidData研究實驗室的數據顯示，在18年間，中國向全球165個國家的13427個基礎設施項目提供了資金或貸款，金額高達8430億美元。

這些資金大部分與中國國家總書記習近平雄心勃勃推動的「一帶一路 」戰略有關。從2013年開始，這計劃利用中國在基礎設施項目方面的專長和充足的外匯，建立新的全球貿易路線。

然而，批評者開始擔憂，資助許多中國項目的高息貸款，正在使毫無戒心的全球許多民眾背上天價債務。

而這對中國官員自己來說甚至也是個新信息。AidData的研究人員，花了4年時間追蹤中國在全球的所有貸款和支出，他們說，中國政府各部委經常向他們索取關於中國資金在海外使用情況的資訊。

「我們經常聽到中國的政府官員說：『你們是唯一的選擇！』」AidData執行董事布拉德•帕克斯（Brad Parks）解釋，「他們說：我們內部無法獲得這些數據」

在中國和鄰國老撾（Laos 又翻譯寮國）之間的一條曲折鐵路經常被吹捧為中國賬外貸款的一個主要例子。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在中國和鄰國老撾（寮國）之間的一條曲折鐵路經常被吹捧為中國賬外貸款的一個主要例子。

幾十年來，政客們一直想建造這樣一個連結，亦即將內陸的中國西南部與東南亞直接連接起來。

然而，許多工程師警告說，這成本會很高：軌道需要穿過陡峭的山脈，需要幾十座橋樑和隧道。老撾是該地區最貧窮的國家之一，甚至無法承擔一小部分的費用。

之後中國雄心勃勃的銀行家們出現了：在一批中國國有企業和一個中國國有貸款人財團的支持下，這條價值59億美元的鐵路將於12月開始運營。

然而，老撾不得不向一家中國銀行貸款4.8億美元，以資助其小部分的股權。老撾為數不多的利潤來源之一，即其鉀肥（potash）礦產的收益將被用來支持這筆巨額貸款。

圖像來源，EPA

香港科技大學陳婉婧研究助理教授向BBC說：「中國進出口銀行為部分股權提供的貸款，確實表明了中國政府推動該項目的緊迫性。」

這條線路的大部分由中國主導的鐵路集團擁有，但根據模糊的交易條款，老撾政府最終要對該鐵路的債務負責。這種不平衡的交易，導致國際債權人將老撾的信用評級降至 「垃圾 」級別。

2020年9月，在破產的邊緣，老撾向中國出售了一項重要資產，以6億美元的價格交出部分能源網絡，以尋求中國債權人的債務減免。而這一切都發生在鐵路開始運營之前。

老撾鐵路遠不是中國國有銀行資助的唯一風險項目——然而，AidData 表示，中國仍然是許多低收入和中等收入國家的首選融資方。

「平均而言，中國的國際發展融資承諾每年約為850億美元。相比之下，美國每年花費約370億美元來支持全球發展」，帕克斯說。

AidData 說，中國在發展融資方面遠遠超過所有其他國家，但北京達到這一水平的方式「非同尋常」。

在過去，西方國家在將非洲國家拖入債務方面尤其有罪。但中國的貸款方式不同：它不是通過一個國家向另一個國家撥款或貸款來資助項目，而是幾乎所有的錢都以國家銀行貸款的形式發放。

但，這種貸款並沒有顯示在政府債務的官方賬戶中。這是因為在中國國有銀行達成的許多交易中，中央政府機構並沒有被提及，這些交易不在政府的資產負債表上，而是被「保密條款」所掩蓋。因此，這些「閉門造車」的條款，可能使政府無法去凖確判斷它們帶來的後果。

AidData統計，漏報的債務高達3850億美元。

許多中國的國家發展貸款還要求不尋常的抵押品形式。越來越多的中國貸款似乎要求借款人承諾通過出售自然資源來交易現金借貸。

例如，與委內瑞拉的一項交易要求委內瑞拉的借款人將出售石油所得的外匯直接存入由中國控制的銀行賬戶。如果不償還債務，中國貸款人可以立即提取賬戶中的現金。

「這真的是種賺錢之道，他們向借款人發出信號：『我們是這裏的大老闆』，」帕克斯解釋。

「他們的信息是：『你將在償還其他人錢之前先償還我們，因為我們是唯一要求獲得這一珍貴財產的人』....這些都是非常貧窮的國家的收入，包含美元和歐元，鎖在一個由外國勢力控制的離岸賬戶中。」

「中國是不是很聰明？」美國喬治城大學法學教授安娜·格爾彭（Anna Gelpern）想知道這個問題的答案。因此，她在2021年初參與了AidData的一項研究，研究中國的發展貸款合同。

「我認為我們的結論是，他們在這些合同中表現得很強，很成熟。他們在很大程度上保護了自己的利益。」

但是，格爾彭教授補充說，但國家可能是不好處理的借款人，如果他們無法償還債務，期望他們交出港口這樣的實物資產是不現實的。

競爭者挑戰中國？

中國可能很快就會面臨一些國際借貸競爭。在6月份的七國集團會議上，美國及其盟友宣佈七國集團通過了與中國影響力相抗衡的支出計劃，承諾為全球基礎設施項目提供資金，而這些項目在財政和環境上是可持續的。

然而，這個計劃可能只是出現得太晚了。

美智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員、前美國財政部駐中國代表大衛·多拉爾（David Dollar）告訴BBC：「我懷疑西方的舉措能否對中國的計劃產生很大的影響」

「[這些新舉措]不會有足夠的真金白銀來解決發展中世界的大規模基礎設施需求。而且，與西方官方金融家的合作是官僚主義的，因此會有長期的拖延。」

AidData的研究也發現，一帶一路項目正面臨著自己的問題。與其他中國的發展交易相比，其項目更可能與腐敗、勞工人權醜聞或環境問題相關。