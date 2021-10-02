台灣國防部稱38架解放軍軍機「擾台」 統計以來最高紀錄

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 殲-16戰機似乎已成為解放軍對空及制海作戰的主力。

台灣國防部空軍稱，38架中共解放軍機軍10月1日，穿越台灣西南防空識別區（ADIZ），創下台灣國防部公布統計以來最多架次紀錄。

根據台灣空軍10月1日晚間發佈的動態稱，在中華人民共和國國慶日當天，計有18架殲16、4架蘇愷30、2架轟6及1架運8反潛機進入了台灣西南防空識別區。不久，台灣空軍再次發佈動態稱共軍10架殲16、2架轟6及1架空警500昨天晚間進入了台灣西南防空識別區。

台灣空軍稱，台方派遣軍機應對並進行廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。台灣行政院長蘇貞昌對台媒表示，中國一直窮兵黷武，破壞區域和平，中國的作法會被世界和國際社會唾棄。

對於解放軍最新行動，中方未有回應，但此前解放軍東部戰區新聞發言人張春暉此前曾表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全局勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

創下紀錄

軍事研究者，台海軍前新江艦艦長呂禮詩向BBC中文說，從供資料來看，顯見殲-16戰機已成為解放軍對空及制海作戰的主力。

此外，台國防部公布統計來看，他判斷共軍應非從單一戰區、單一基地起飛，可能由1200海浬外之北部、中部或南部戰區轉場、針對台海而來，「此種訓練是否已成常態，值得關注。」

呂禮詩又說，當日夜間的解放軍預警機是否從其多次任務中，發現台灣中央山脈卑南主山與北大武山間近40公里之的缺口，因此能偵獲由台灣東部花蓮南下的F-16戰機，實須台灣軍方去驗證並研擬反制。

在台媒預測參選2024台灣總統之一的，國民黨籍新北市長侯友宜，針對此事向台媒說：「兩岸之間最重要是善意、平等，且互相尊重，這樣大家就能共同攜手往前走」。

軍事對峙持續

根據美國之音報導，9月27日，台灣外交部長吳釗燮上周參與美史丹佛大學「胡佛研究所」舉辦的印太地區（Indo-Pacific）項目年會時視訊座談稱，中國正為攻打台灣進行熟悉戰場演練，「在知道台灣不會開第一槍的情形下不斷推進所獲，並測試美台反應。」

台灣前參謀總長李喜明則在同場座談會說，面臨中國威脅，台灣必須以強調不對稱作戰的「整體防衛構想」來應對威脅。李喜明說，不對稱能力包括「大量小型存活力高的致命性武器，平時或許不引起注意，但戰時就可能成為勝敗關鍵，台灣可以依靠自身的天然環境來隱藏這些低成本卻精確的武器，一旦敵軍來襲就會付出極大的代價」他說。

李喜明舉出的不對稱武器包括水雷、布雷設備、無人機，以及是配置感應器及5G技術的智能無人系統等等，後者提供態勢感知能力和網絡，協助確認目標定位，他認為這是台灣的弱點所在。

根據中國官媒「文匯網」，對於解放軍在台海周邊的軍事行動，中共東部戰區新聞發言人張春暉此前曾表示，「台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」

台媒聯合新聞網引述台灣前空軍副司令張延廷稱，中國在其國慶日派軍機大舉進入ADIZ，除了顯示中共除對台展強硬態度，也向正在南海與台海的美、英、澳、日聯合演習表態，回應該國小粉紅。

抨擊日本 痛斥吳釗燮

事實上，在中國國慶日的前後幾天，北京不斷就台灣問題做出措辭強硬的評論。在兩岸關係並不和睦的當下，掀起台灣輿論熱切討論。

9月30日，針對日本防衛副大臣中山泰秀近日評論太平洋情勢稱「台灣有事就是日本有事」，中國國防部新聞發言人吳謙在例行記者會稱，「台灣的事，是中國的事，不關日本什麼事。」

吳謙又說，「中方必須正告日方：今天的中國早已不是當年的樣子，我們決不容許任何國家以任何方式插手台灣問題。」

同日，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮發千字長文，抨擊台外交部長吳釗燮，稱其近日所言所行「離不開一個「獨」字，各種伎倆無非一個「騙」字。國台辦聲稱，吳釗燮之流「上竄下跳」為台參與國際組織，是在公然挑戰國際社會一個中國原則:

「統一是正道，台獨是絶路。在中華民族復興和祖國統一歷史大勢和民族大義面前，各種台獨勢力猶如秋後的螞蚱，各種台獨言論不過是蒼蠅嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣而已，」 她說。

文中提到的秋後螞蚱出自毛澤東的詩作《滿江紅·和郭沫若同志》。