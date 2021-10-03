中國前司法部長傅政華「落馬」 屢破大案的「老公安」曾端掉「天上人間」

13 分钟前

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 傅政華從北京市公安局普通偵查員做起，一路當上公安部副部長，乃至司法部部長。

10月2日，中共中央紀委國家監委網站發佈消息稱，中國全國政協社會和法制委員會副主任傅政華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

現年66歲的傅政華曾任公安部副部長、司法部部長。他落馬的消息，在中文互聯網上受到廣泛關注和討論。

傅政華上一次露面是9月15日至17日。據中國官媒報道稱，全國政協副主席、民盟中央常務副主席陳曉光率全國政協社會和法制委員會調研組赴重慶市，就「促進未成年人權益的司法保護」開展專題調研，傅政華參加調研。

隨著傅政華被查，今年落馬的中管幹部已增至23人。所謂中管幹部是指其任免權在中共中央，在中組部備案，中組部在其任命上有建議權，一般「中管幹部」為副部級以上。

公安部副部長相繼「落馬」

與傅政華案相提並論的還有他的「老同事」孫力軍的落馬。去年四月，中國公安部副部長孫力軍作為中央指導組成員在武漢負責督導疫情防控工作時，被中紀委國家監察委宣佈查辦。10天後，傅政華被免去司法部部長職務，轉任全國政協社會和法制委員會副主任，不過1955年3月出生的傅政華彼時剛滿65歲，達到了他所在級別的退休年齡。

今年9月30日，已經被立案調查一年半的孫力軍被「雙開」，而且通報中出現「政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲」、「成伙作勢控制要害部門」、「私藏私放大量涉密材料」等極為罕見的表述。

孫力軍被正是「雙開」僅兩日後，傅政華落馬。孫力軍、傅政華，以及2013年落馬的李東生和2018年落馬的孟宏偉，曾同時擔任公安部副部長。

圖像來源，SHANDONG POLICE 圖像加註文字， 孫力軍（身穿白色警服）在山東出席活動的資料照片。

值得注意的是，孫力軍在被調查後不久中國公安部發佈新聞稿，將孫力軍與此前落馬的「大老虎」周永康和孟宏偉並列提及，表示要從多方面「肅清周永康、孟宏偉、孫力軍等人流毒影響」，對黨員幹部「妄議中央大政方針、陽奉陰違、當『兩面人』以及執法犯法、貪污腐敗等問題」嚴厲懲罰。

傅政華落馬後，中國知名媒體人羅昌平在社交媒體表示，「2010年9月，財經雜誌率先披露安元鼎保安公司專業截訪。文章發表後不久，記者譚翊飛在印度，編輯丁補之在日本，我是分管重案組的副主編，周永康批示，傅政華派特警隊來財經辦公室，一定要帶把我帶走。」

當時傅政華剛任北京公安局長不久。

屢破大案

傅政華也是在北京公安局長的崗位上聲名大噪的。

傅政華從北京市公安局普通偵查員做起，歷任刑偵處大要案隊隊長，刑偵處副處長兼大要案隊隊長。傅政華在北京市公安系統任職期間，曾參與調查、偵破「1996年運鈔車搶劫案」「1997年白寶山案」「門頭溝襲警案」「黃光裕案」等多起大案、要案。

此後調任中國公安部公安部刑事偵查局副局長，再回到北京公安系統時，升任副局長。

2010年2月傅政華升任北京公安局長，新官上任74天後，北京市朝陽區警方突查「天上人間」「花都」「名門夜宴」「凱富國際」等四家豪華娛樂會所，並責令其停業整頓半年，這場高調掃黃行動，使傅政華成為媒體和輿論的焦點。

習近平主政後不久，傅政華擢升為公安部副部長。根據《南華早報》報道，為了辦理周永康案，習近平設置特別小組，以傅政華為首，直接向習近平匯報，繞過中紀委。該報道還稱，傅政華是中共歷史上同時兼任北京市委常委、北京公安局「一把手」以及公安部副部長的第一人。

2014年傅政華負責在全中國範圍展開了大掃黃行動。2015年，傅政華作為公安部副部長負責在全國範圍展開針對人權律師、活動人士等的「709大抓捕」行動。

2015年3月，傅政華升任公安部副部長、黨委副書記，成為正部長級官員。2018年3月，中國國務院新一輪機構改革，司法部和原國務院法制辦公室職責整合組建新的司法部，實行"雙首長"制，傅政華成為新司法部首任部長、黨組副書記。其在任期間提出，要加強黨對律師工作的全面領導。2020年4月29日，傅政華被正式免去司法部部長職務，此後轉任全國政協社會和法制委員會副主任。

官方敘述和民間口碑

傅政華經常出現在媒體報道中。

中國官媒《人民網》和《中國共產黨新聞網》曾發佈《新任公安部副部長傅政華：低調為人 高調做事》的報道稱，「不吸煙不喝酒，喜歡看書、研究問題，對刑偵工作尤其熱愛。」這是傅政華留給身邊朋友同事的印象。

2010年上任伊始，傅政華曾宣佈了「三個凡是」鐵規鐵紀——凡是向犯罪嫌疑人通風報信的，一律給予行政開除處分；凡是洩露警務工作秘密、違法辦案、辦人情案的，一律視情節給予紀律處分直至開除；凡是打聽案情、說情托人、接受吃請、收受財物的，一律視情節給予紀律處分直至開除。

當時，傅政華強調，「今後誰再收錢『撈人』，就堅決開除誰，誰再打聽案情，辦人情案、關係案就堅決處理誰。紀律面前人人平等，執行紀律沒有例外，不管過去功勞有多大，能力有多強，資格有多老，違反鐵規鐵紀的一律堅決查處，決不姑息。」

但是在律師、媒體人，甚至公安系統內部，對他評價則不同。

他落馬後，前資深調查記者何光偉在朋友圈說，「當年我給南早整這個稿子扒了康師傅（指周永康）、白恩培、秦光榮折騰的千億大礦蘭坪鉛鋅礦股權交易，作為康師傅家奴的老傅，確實親自部署列好名單要辦我。我被通知不得離開廣州、不得出J（指出境）。它們讓我辭職換工作後下崗失業，以至於沒有媒體要我。我就那樣提心吊膽幾個月。」