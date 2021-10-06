中國軍機連日大規模「擾台」 持續軍事施壓台灣有何戰略意圖

10 分钟前

圖像來源，EPA/TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE 圖像加註文字， 周一進入台灣防空識別區的56架中國戰機包括34架殲-16、2架蘇愷-30、2架運-8反潛機、2架空警-500、12架轟-6，共計52架次在白天出現，夜間則有4架殲-16戰機（圖為中國轟-6戰機）。

台灣國防部發佈消息稱，星期一（10月4日）共有56架中國解放軍戰機進入台灣「西南防空識別區」（ADIZ），是台灣國防部公布中國軍機動態以來數量最多的一次。台灣敦促北京停止「不負責任的挑釁行為」。

事實上自10月1日，亦即中國國慶日當天起至10月4日，共計近150架中國軍機進入台灣防空識別區，數量及頻率之高前所未見。其連日高調動作，引起台灣社會熱議和國際社會的關注。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周一在例行記者會上表示，美國強烈敦促北京勿在軍事、外交與經濟上施壓且脅迫台灣。

台灣總統蔡英文周二在《外交事務》（Foregin Affairs ）刊出的專文中稱，「台灣不尋求軍事衝突......但是，如果它的民主和生活方式受到威脅，台灣將不惜一切代價來捍衛自己。」

圖像來源，EPA/TAIWAN MILITARY NEWS AGENCY 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文稱台灣不尋求軍事衝突，但如民主和生活方式受到威脅，將不惜一切代價來捍衛自己。

澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛（Wen-ti Sung）解釋稱，北京動作背後具戰略意涵：對外來說，在中國國慶日及台灣「雙十」國慶期間，北京借著軍機「秀肌肉」，不僅是向最近組成的澳英美安全聯盟（AUKUS）提出警告，也要求各國停止協助台灣參與國際空間；對內來說，則是在中國國慶日前後，加碼宣傳民族主義。

宋文笛向BBC強調，這特別是針對11月將舉辦的「中共十九屆六中全會」，這次大會將檢視九年來習近平的總成績：「並預計在很大程度上影響2022年中共20大的新一屆高階領導層的口袋名單，因此軍事主委習近平此刻升高對台威嚇姿態，有助於他偏好的人選，能更容易入列」。

圖像來源，Ministry of Defense, Taiwan 圖像加註文字， 台灣正舉行「雙十國慶」預演。蘇紫雲說此刻解放軍是「明著針對台灣，實則主要是針對目前在台灣東北方，美日英雙航艦演習的反制」。

北京戰略：反制美國印太結盟？

據台灣國防部空軍聲明，周一進入台灣防空識別區的56架中國戰機包括34架殲-16、2架蘇愷-30、2架運-8反潛機、2架空警-500、12架轟-6，共計52架次在白天出現，夜間則有4架殲-16戰機。自10月1日起，共計近150架中國戰機進入台灣西南防空識別區。

台灣國防部智庫「國防安全研究院」副研究員蘇紫雲對BBC中文分析稱，中共戰略文化在傳統上是「七分政治、三分軍事」，因此他認為，「很明顯的，北京採取灰色地帶衝突之中最高的『戰爭邊緣』（Brinkmanship）手段，企圖給台灣壓力，同時向國際叫陣。」

研究兩岸軍事多年的蘇紫雲說，此刻解放軍是「明著針對台灣，實則主要是針對目前在台灣東北方，是對美日英雙航艦演習的反制：「特別是美國『羅納德·里根』號（USS Ronald Reagan）航空母艦結束印度洋任務，也將進入南海回防太平洋。」

周一，英國​​「伊麗莎白女王」號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群進入南海，這是7月底該航母第二次進入南海，北京此前曾提出強烈抗議。

據美國《星條旗報》網站報道，10月2-3日，美國核動力航空母艦「羅納德·里根」號和「卡爾·文森」號（USS Carl Vinson）、英國「伊麗莎白女王」號航母與日本直升機驅逐艦「伊勢」號（JS Ise）一起，與來自六個國家的17艘軍艦在沖繩西南海域實施了聯合演練。報道引述日本海自新聞稿說，荷蘭、加拿大和新西蘭海軍也參加了包括防空、反潛、戰術和通訊演習在內的這場多邊演練，著眼「自由開放的印太」。

台灣軍事專家、台灣海軍前「新江艦」艦長呂禮詩近日在接受BBC中文訪問時稱，從台灣國防部公布的資料判斷，解放軍戰機應非從單一戰區、單一基地起飛。此外，解放軍預警機是否從其多次任務中，發現台灣中央山脈卑南主山與北大武山間近40公里之的缺口，據此偵獲由台灣東部花蓮南下的F-16戰機，實須台灣軍方去驗證並研擬反制。

蘇紫雲則分析，中國軍機「明顯擺出攻擊編組，殲-16，蘇愷-30，轟-6都具備對艦打擊能力，其陣型也以殲-16及蘇愷-30擔任前鋒，轟-6任中鋒支援，空警-500擔任後衛，進行戰場指揮管制，「此為現代空中打擊作戰的標凖作戰序列。此外，這也是對中共航空部隊的自我壓力測試，包括中國國產渦扇10發動機的可靠性、跨機種協同等作戰能力的驗收，以驗證實戰化能力。」

此外，也有分析稱，由於台北與華府正在談判將台灣官方駐美最高單位「台北經濟文化代表處」改成更具官方意味的「台灣代表處」，此事在美國參眾議會的推進下，似乎越來越成熟。因此，就北京立場來說，必須對此發出警告。

美澳關注

北京對台的軍事施壓引起各國關注。

10月3日，美國國務院發表聲明說，美國對中國在台灣周邊的「挑釁性軍事活動嚴重關切，這些活動造成動蕩，有誤判風險，並損害區域和平及穩定。」

美國國務院發言人在4日再次發出呼籲，「敦促北京停止其對台灣的軍事、外交以及經濟壓力和脅迫」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國殲-16戰鬥機資料照片。

中國外交部發言人華春瑩則回應美方聲明稱，「台灣是中國的台灣，輪不到美國說三道四。美方有關言論嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報規定，對外發出極為錯誤和不負責任的信號。」

無論如何，外界評估北京連番涉台的軍事行動，不僅是針對台北，同時是應對各國在南海更加活躍的軍事行動，特別是與其關係近年來日漸緊張的澳大利亞以及日本。

英媒《衛報》周一引述不願具名的澳大利亞外交暨貿易部高層稱，近日中國軍機進入台灣西南防空識別區的消息，已引起澳洲政府的關注。該官員稱，「澳洲政府警告中國切勿採取』威嚇『或』動武『等手段；澳洲政府希望維持』一個安全、繁榮，並且以規則為基礎的印度太平洋地區『。「

近年來在區域戰略間越來越活躍的澳洲，與台灣的互動近日亦成為各界關注所在。

新台澳關係

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， AUKUS：澳英美三國首腦簽署新安全協議後如何表態

除了美中台三角，台灣與澳大利亞的關係，也因為澳英美安全協議（AUKUS）的議程開始有所動作而引發關注。

過去台澳雙方在外交軍事上並未有太多深度來往。但隨著澳中關係急劇緊張，美國主導的印太戰略和澳英美安全聯盟成形，台澳在外交議題上往來越來越多。

同日，台灣外交部長吳釗燮在澳大利亞廣播公司（ABC）播出的專訪中警告說，「台灣正在為台海戰爭備戰」。他表示：「如果中國對台灣發動戰爭，我們將戰鬥到底，這是我們的承諾。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國空軍一架H-6U空中加油機與兩架殲-10多用途戰鬥機編隊飛行。

吳釗燮又在訪談中強調，台灣除持續強化自我防衛能力及發展不對稱戰力外，也將與理念相近國家進行安全合作。近年來台灣與美國關係大幅進展，持續推動相關戰略安全及情資交流。台灣與澳洲的關係也十分友好。

他又說，台灣與澳洲互為重要伙伴，共享民主自由及法治等普世價值，並均支持自由開放、和平穩定且繁榮的印太區域。台灣樂見澳洲、美國及英國等理念相近國家深化軍事安全合作，以共同捍衛印太區域。澳洲已是多個重要國際機製成員，期盼澳洲在區域安全扮演更重要的角色。，

但他指出，「台灣不會仿效澳洲爭取擁有核動力潛艦。」

值得注意的是，2013至2015年擔任澳洲總理的托尼·阿博特（Tony Abbott）周二也抵達台灣訪問。他是應邀出席親民進黨的「台灣亞洲交流基金會」舉辦的「玉山論壇」。台灣總統府發言人張惇涵表示，蔡英文將在10月7日上午於總統府內接見阿博特。

吳釗燮的「備戰」言論引起台灣輿論高度關注。蘇紫雲對BBC說，澳洲作為印太大國，「在北澳的帝汶海經常遭到中國情報船的騷擾，對澳洲防衛也形成威脅，而台灣居於中共軍力的最前線，因此雙方若能有戰略情報的合作，對於區域安全有建設性作用。」

蘇紫雲在解讀吳釗燮的發言時說，國際情勢對台灣有利，「但是台灣應該更謙虛地看待自己的責任，以及保護自由民主的決心。」