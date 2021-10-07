中共發動新一輪官場整肅背後的關鍵詞：「二十大」，政治忠誠和「刀把子」

10 分钟前

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近日，中國接連處理兩名政法系統高官，公安部原副部長孫力軍被開除黨籍和公職，司法部原部長傅政華被調查，引發外界輿論關注。

有政治學者對BBC中文表示，當局整頓政法系統與明年召開中共「二十大」有關，在「二十大」前或許會有更多的地方大員和部門大員「落馬」。

罕見措辭

中國當局對孫力軍的通報中，出現了罕見的嚴厲措辭，稱「孫力軍從未真正樹立理想信念，背棄『兩個維護』，毫無『四個意識』，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散佈政治謠言」。

在中國，「兩個維護」指的是堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導；「四個意識」則包括「政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識」。

通報還稱，孫力軍「在黨內大搞團團伙伙、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團」，「在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料」，透露出孫案具體案情，引發外界關注。

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獨立政治學者陳道銀對BBC中文指出，在以往的官員通報中未看到過「背棄」這個詞，這個詞非常嚴重，實際上是「背叛」的意思。

獨立學者鄧聿文曾擔任中共黨報《學習時報》編輯。他對BBC中文表示，通報給人的感覺是「政治的指控」，「就是說孫力軍所犯的是一個政治問題，不是一個簡單的腐敗、利用權力謀利的問題。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 孫力軍資料照片。

「用中國的語言來講，就是政治站位錯了，」鄧聿文解讀，「三心二意，沒有緊跟習近平。」

在孫力軍「雙開」通報發出沒幾天，中國政法系統再有高官「落馬」。公安部原副部長、司法部原部長傅政華涉嫌嚴重違紀違法被調查。

「刀把子」與「二十大」

在孫力軍的官方通報發出後，他原先所在的中國公安部召開公安部黨委（擴大）會議，通報決定。

中國公安部黨委稱：「堅決擁護、堅決支持黨中央決定，堅決徹底肅清孫力軍流毒影響，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決做到絶對忠誠、絶對純潔、絶對可靠。」

傅政華落馬後，其之前所在的司法部和北京公安局也做出類似表態。兩機構都在會議上提到，肅清傅政華流毒影響。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 傅政華（右二）資料照片。

陳道銀認為，「流毒」的含義是面廣且影響深，一個人可能影響一支隊伍。「政法系統和軍隊有一個相同的地方，就是非常講究在戰鬥中結下的友誼。因為隊伍比較穩定，關係比較鐵，把隊伍的頭拿掉了，但是他留下的人馬還在。」

鄧聿文則認為，流毒已經成為慣常的用語，「傅政華原來在北京公安局待過，肯定在本系統有很多親信人馬，或者受其影響的風氣還在，要把這種壞的影響全部清除掉。」

但他也指出，如今，肅清流毒已經成為一種「不得不表態」的形式化表達。

中國共產黨將於2022年下半年召開第二十次全國代表大會。鄧聿文和陳道銀都認為，當局整頓政法系統與即將召開「二十大」有關。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 參觀者在北京慶祝中共建黨100週年前開放的中國共產黨博物館裏觀看習近平的照片。

陳道銀分析稱：「公安系統是除了軍隊之外掌握武裝力量的一隻隊伍，和檢察院法院不同，公安直接帶槍，既是維護政權的力量，也是可以對政權帶來威脅的力量。特別是高級領導幹部，一旦出現問題，勢必會給政權安全帶來問題。這是兩人被查的政治意義，反映出政治安全問題。」

「『刀把子』不光是保衛政權安全，也是保衛各級領導人安全。他們出問題的話，不光對政權安全也對領導人安全構成威脅。對於『二十大』，習近平要保證絶對的安全。」鄧聿文說。

兩名學者都預測，在二十大前或許有一批反腐小高潮，因為政治忠誠的問題，會有更多的地方大員和部門大員落馬。

陳道銀提到，值得注意的是，公安部突出「三個絶對」，要求幹部絶對忠誠可靠和純潔。「二十大前，習的目標是把他認為不忠誠不可靠不純潔的人清除乾淨，把二十大開成團結和勝利的大會。」