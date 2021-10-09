雙十節：紀念辛亥革命的青天白日旗會不會在香港絶跡

葉靖斯

BBC中文記者 香港報道

29 分钟前

圖像來源，South China Morning Post / Getty Images 圖像加註文字， 2017年，香港親台團體最後一次得以進入新界屯門青山紅樓側的中山公園舉行雙十節升旗禮。

1911年10月10日，追隨中國同盟會的湖北革命武裝發起武昌起義，顛覆滿清封建政權，建立中華民國，定雙十為國慶日。香港作為孫中山整合成立同盟會前身興中會總會籌劃革命之城，也是孫中山受教育之地，自此與「辛亥革命」和「雙十節」兩個名詞結緣。

自1949年國共隔岸分治以來，在英國殖民統治下的香港慶祝中華人民共和國十一國慶，與慶祝中華民國雙十國慶的群體長期分庭抗禮，偶有衝突。1997年主權移交後，慶祝雙十節在香港逐漸成為小眾活動；2020年，一場2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒）疫情，加上北京頒布《香港國安法》，雙十節活動幾乎停擺。

2021年，在中國大陸與香港親建制社團舉行紀念辛亥革命110週年活動之際，「慶祝雙十節」的活動被香港官方貼上「台獨」標籤，還延伸成台北與北京兩岸事務主管機關發言人的隔空交火。

BBC中文接觸到的親台團體感慨，今年並無計劃舉行雙十節紀念活動。熟悉香港狀況的台灣學者認為，隨著國民黨對中共的利用價值下降，香港親台僑團也難免要面對擠壓。

曾經友好

作為一個工會聯合體，港九工團聯合總會一直與香港特區政府和親北京建制團體關係不差，即使港九工團是香港頭號親台組織。

港九工團聯合總會主席李國強今年65歲，加入工團已有30多年，見證了以國民黨為身份認同的親台團體多年來的變化。

「我想其實我們支持（兩岸）統一的立場，中聯辦（中國中央政府駐香港聯絡辦公室）都應該是清楚的。」李國強告訴BBC中文記者。

但他承認，香港中聯辦的台灣事務部近年已甚少與工團往來。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 港九工團聯合總會主席李國強談香港右派衰敗：兩蔣去世後的國民黨讓他們很失望。

港九工團成立於1948年9月9日，目前有約30個成員工會，會員共計6000至7000人。工團會徽上有跟中國國民黨黨徽一致的青天白日，下面的中國地圖是所謂的「秋海棠地圖」，顯示領土範圍包括早已獨立為蒙古國的外蒙古。

翻開2018年該會慶祝成立70週年的紀念特刊，依次能看到時任中國國民黨主席吳敦義、時任香港特區政務司司長張建宗和現任勞工及福利局局長羅致光提字道賀。

2021年10月初，工團資深執行委員王少嫺逝世設靈，香港勞工及褔利局副局長何啟明，與立法會議員黃國健、潘兆平均有到場致祭，兩人分別代表兩個親北京工會聯合組織——香港工會聯合會（工聯會）和港九勞工社團聯會（勞聯）。

圖像來源，Bettmann / Getty Images 圖像加註文字， 1956年，九龍深水埗、石硤尾一帶因居民與政府徙置區職員在懸掛青天白日滿地紅旗慶祝雙十節的問題上發生爭執，演變成「雙十暴動」，59人死亡。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 調景嶺平房區曾經堪比香港眷村，1996年被清拆後成為了將軍澳新市鎮的一部分。

香港的青天白日旗

外地人談論香港親國民黨人士與組織，很容易會想起在1996年清拆，有「小台灣」之稱的調景嶺平房區。李國強則是在另一個曾經住有不少右派支持者的九龍仔木屋區長大。在他出生的1956年，緊鄰的深水埗發生了因居民展示青天白日滿地紅旗被阻止而起的「雙十暴動」。

但在餘下的英國殖民時期，公開掛旗慶祝雙十節不成問題，李國強還記得他曾帶領工會人員在九龍彌敦道沿途插上青天白日滿地紅旗。1997年雙十節，有人在銅鑼灣一座人行橋上插上多面青天白日滿地紅旗，被警察收走，李國強回憶，雙十慶祝活動自此多在酒樓舉辦，當然還有新界屯門青山紅樓的升旗禮。

即便如此，1998年雙十節，時任香港行政長官董建華特別顧問葉國華首次作為特區政府官員出席港九工團的晚宴。葉國華當時對媒體說，他與台灣駐港代表機構中華旅行社總經理鄭安國已建立了默契，由中華旅行社幕後贊助的半官方雙十節大會與酒會不要掛中華民國國旗，也不要出現「國慶」字樣；民間社團所辦活動，會場如何布置，喊哪些口號，唱什麼歌，掛什麼旗幟，是民間社團自己的事。

圖像來源，Hong Kong and Kowloon Trades Union Council 圖像加註文字， 1998年，香港特首特別顧問葉國華（前排左六）出席港九工團聯合總會的雙十節晚宴，與工團主席李國強（前排中）和時任台灣駐港最高代表鄭安國（前排右六）合影。

原本尚算相安無事的青山紅樓雙十節慶祝活動，在2017年初發生變化。屬於私宅的紅樓有一群居民向時任民主派無黨籍立法會議員朱凱迪求助，聲稱面臨迫遷，揭發紅樓在2016年11月被轉售予一名中國大陸商人，相傳曾被孫中山與另一位同盟會領袖黃興用作策劃反清革命的紅樓危在旦夕。

經歷輿論批評與泛民主派與親台團體抗議，紅樓獲列為暫定古蹟，新業主申請政府維修基金，接受十年內不得拆遷的條款，危機似乎得到化解。但其後紅樓建築被局部拆毀，其旁邊由親台團體修建的中山公園開始日久失修。雖然路人實際上能自由進出，但在2018與2019年的雙十節，親台團體因業主不允許使用中山公園，被迫退至約160米外的小草坪舉行升旗禮。

2019年雙十節這一天，香港「反送中」示威仍未平息。當天傍晚，九龍尖沙咀出現一些揮舞青天白日滿地紅旗的群眾，有防暴警察在場攔查路人。後來有示威者把青天白日滿地紅旗插到尖沙咀警署的圍欄上。

當天稍後時間，一段數名青年在中山公園自行舉行升旗禮的視頻在網上流傳，片段中所有人臉均被遮擋，上載者為神州青年服務社，是個成立於1977年的親台團體。BBC中文記者曾嘗試聯絡神州青年服務社代表受訪，但一直未獲回應。

當慶祝雙十等同於「分裂中國」

此時，新的「定義」出台了。

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 鄧炳強：「如果你無這個意圖（台獨），為何要慶祝這個日子（雙十節）呢？」

鄧炳強說：「如果你心裏真的想將台灣從中國分裂出去，我們一定找到證據，證明你心裏所想及你所做的事。」

「任何人有意圖想將台灣從中國分裂出去，是嚴重罪行，你首先要問清楚自己，你有否這個意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」

台灣大陸委員會副主任委員李麗珍當天回應了鄧炳強的言論：「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。孫中山先生在1911年揭竿起義，推翻了滿清的封建專制，創建了中華民國，革命的過程跟香港的關係很密切，所以香港各界有舉辦慶祝活動。」

「我們希望港府能夠正視歷史事實，無需過度解讀，而且應該保障民眾言論、集會等自由跟權益。」

兩天後，鄧炳強到一家廣播電台受訪後會見記者，首次被追問其雙十節言論。鄧炳強再說：「台灣是中國領土一部分，任何人嘗試做任何事去鼓動其他人把台灣從中國分裂出來，都可能違反《香港國安法》。所以任何有關行為都是不應該的。」

接連的警告讓親台團體感到突然與難以理解。李國強對BBC中文說：「香港慶祝雙十節其實已經有幾十年，就算回歸了，也慶祝了20多年了，從來沒有人說要是你慶祝雙十節就是意圖分裂中國。」

「其實我們跟國民黨的來往比較密切，還有理念上香港人還是較多支持孫中山的嘛。孫中山是支持統一的嘛。」

「所以說有沒有感到委屈，還真是有的。在中國人的地方不能慶祝雙十節，我們覺得怎麼都講不通。」

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 2020年10月的屯門紅樓中山公園仍有留下一些青天白日滿地紅旗和多面紀念碑。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 2021年9月底的紅樓中山公園，幾乎所有青天白日滿地紅旗被拔走，紀念碑被油漆遮蓋。

《大公報》這篇署名朱穗怡的文章稱，「台當局亂港謀『獨』種種行徑仍歷歷在目」，雖然台灣駐港機構絶大多數派駐人員已在「一中承諾書」風波中撤走，但「但仍有意利用相關團體和人士作為『代理人』，實現其未竟之政治功能」，質疑這些人是在《香港國安法第43條實施細則》定義下的「台灣政治性組織代理人」。

作為「台灣政治性組織代理人」本身並非罪行，但若國安執法部門認定個人或組織為「代理人」，可引據《實施細則》要求提交文件等審查其是否犯有《香港國安法》所列罪行。拒絶提交文件，或資料虛假、不正確或不完整，則屬《實施細則》下的犯罪行為。

自2011年台港互設辦事處後，取代中華旅行社的香港台北經濟文化辦事處——即實際上的陸委會香港辦事處——通常是主辦單位。BBC中文記者從親台團體了解到，今年他們一直沒有收到酒會請柬，相信已無人操辦。

《大公報》文章刊出當天，中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮首次回應台灣陸委會對鄧炳強言論之批評。朱鳳蓮說：「我們堅定支持香港特區政府依法行政，堅決挫敗『台獨』勢力亂港謀『獨』的圖謀。」

雙重標凖？

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 香港特區財政司司長陳茂波（左五）、中國全國政協副主席梁振英（中）等主要官員出席了親建制陣營舉辦的紀念辛亥革命110週年大會。

《星島日報》刊登鄧炳強專訪當天，多個親北京團體舉辦了一場「香港各界紀念辛亥革命110週年大會」，座上客包括中國全國政協副主席梁振英、香港中聯辦副主任羅永綱、中國中央政府駐香港國安公署副署長孫青野和中國外交部駐港公署副特派員潘雲東等。

中國官方新華社也宣佈，「紀念辛亥革命110週年大會」將於10月9日上午在北京人民大會堂舉行，中共領導人習近平「將出席大會並發表重要講話」。

對於外界提出的是否存在「雙重標凖」的質疑，香港特區保安局在答覆BBC中文書面查詢時說：「《香港國安法》第20條『分裂國家』罪所涵蓋的分裂國家、破壞國家統一行為，明顯包括『台獨』分裂活動或其他非法改變台灣作為中華人民共和國的一部分的法律地位。特區政府會按照特區的法律處理在香港的團體的行為或運作。」

回復同時稱，「如果有足夠證據證明有團體、組織或人員違反《香港國安法》或香港其他的法律，我們會依法跟進。」

但保安局的書面答覆並未回答一些問題，包括中國國民黨是否在《香港國安法》下被視為非法組織，香港親國民黨僑團是否已被列為《香港國安法》下的取締對象等等。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2019年雙十節，香港一名反對《逃犯條例》修正案的抗議人士在九龍尖沙咀海旁揮舞青天白日滿地紅旗。

台灣國立政治大學公共行政學系教授蘇偉業稱，這次對香港慶祝雙十節施加「台獨」定性只是借題發揮，問題核心是「誅心」。

蘇偉業對BBC中文記者說：「我覺得政府在處理任何議題時，都會先劃定一些人，無論你做了什麼，它都會覺得你動機不純，居心叵測。」

「你要慶祝，就算你說不是在慶祝中華民國，而是慶祝辛亥革命110週年，很抱歉，因為你個人身份問題，你就是會給標籤為搞小動作，因為你是反對派。」

「急速衰敗」

從「反送中」示威到辛亥革命110週年這短短兩年間，以「自由僑團」名義自居的親國民黨團體在香港的活動空間急劇收縮，港九工團的李國強總結衰敗原因時語帶哽咽。

「這個衰敗也許由許多因素造成。第一也許是歸咎於我們自己，我們右派團體不太壯大，力量不足。第二是政治環境的影響，兩岸環境的影響。」

BBC中文曾邀請中國國民黨就香港藍營僑團在《香港國安法》下之處境，以及慶祝雙十節被標籤為「台獨」一事作評論，但直到截稿時仍未收到答覆。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 「台獨」標籤或會讓青天白日滿地紅旗在香港公開場合絶跡。

過去一年，多個政治光譜上屬泛民主派的民間組織在《香港國安法》下相繼宣佈解散，當中就包括了香港教育專業人員協會（教協）和香港職工會聯盟（職工盟）。李國強也感受到一定壓力，但他暫時仍覺得港九工團會繼續存在。