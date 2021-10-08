雙十節：中華民國110週年大事記
中華民國110年歷史時間線
武昌起義爆發，辛亥革命推翻了清朝的專制，開啓了民主共和的新紀元。
中華民國在南京宣告成立，孫中山為首任臨時大總統。由於清朝在1895年通過《馬關條約》將台灣割讓給日本，當時台灣是日本的殖民地。
1947年2月27日，臺灣專賣局緝查員在台北緝查私煙時不當使用公權力造成民眾死傷，引發次日的大規模抗議，隨後擴大為反政府示威。本省人與外省人相互報復，致大量民眾傷亡。「二二八」事件為後來台灣的民族運動打下基礎。
中華民國政府退守臺灣，從此形成了與中國共產黨隔海分治的局面。
蔣介石領導的國民黨實行戒嚴令。
中華民國政府與日本簽訂和平條約，結束了雙方的戰爭。
聯合國大會承認中華人民共和國是中國在聯合國的唯一合法代表，中華民國退出聯合國。
華盛頓將外交從台北轉向北京，美國國會通過了《台灣關係法》。條文明確規定將提供防禦性武器給台灣，但對台灣安全遭到直接威脅時，是否出兵干預保留空間，這種做法稱為「戰略性模糊」。在日後各種重大危機中，這一戰略一直是美、中、台三方糾纏的關鍵。
以美麗島雜誌社成員為核心的黨外運動人士組織群眾進行遊行，要求終結黨禁和戒嚴令。後來引發警民衝突，台灣警備總司令部大規模逮捕黨外人士。史稱「美麗島事件」或「高雄事件」。
中華民國政府解除了長達四十年的戒嚴令，允許成立新的政黨和出版物，也開放了到中國大陸的旅遊和探親。
中華民國舉行總統直選，國民黨的李登輝和連戰贏得54%的選票，當選總統和副總統。
台灣第二次總統直選由民進黨的陳水扁勝出，結束了國民黨50多年的統治。
國民黨領導人連戰訪問中國，這是自1949年以來國民黨與共產黨領導人首次會面。
台灣廢除國家統一委員會，這是為處理與大陸統一而設立的機構。中國表示，這一決定可能帶來災難。
國民黨的馬英九和蕭萬長當選中華民國總統和副總統，中華民國政府經歷第二次政黨輪替。
中國大陸和台灣舉行了自1949年國民黨遷台以來首次政府級別的會談。
名為「太陽花運動」的學生聯盟抗議通過海峽兩岸服務貿易協定。
台灣總統馬英九和中國國家主席習近平在新加坡舉行歷史性會談，這是自1949年中國內戰結束和兩岸分治以來的首次領導人會談。
民進黨候選人蔡英文以680萬張選票（56.12%）的壓倒性優勢擊敗對手，當選總統。
中國國家主席習近平發表《告台灣同胞書》，提出要探索「一國兩制台灣計劃」，並表示他「不承諾放棄武力」應對台獨勢力。但蔡英文拒絕接受「一國兩制」，也不接受兩岸同屬一個中國的「九二共識」。
蔡英文在總統大選中獲得創紀錄的820萬張選票，以超過57%的選票連任。
蔡英文在接受BBC採訪時表示，「現實和現況是，功能上我們已經是獨立的國家，我們有自己的政府和選舉。我們不需要宣佈自己是一個獨立的國家，因為我們已經是一個獨立的國家。」
中國宣佈召回駐立陶宛大使，表示反對台灣在立陶宛首都維爾紐斯以台灣名義設立代表處。美國和歐盟支持立陶宛的決定。
自10月1日中國國慶開始的四天裡，近150架中國軍機進入台灣防空識別區，數量及頻率之高前所未見。
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