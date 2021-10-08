雙十節：中華民國110週年大事記

武昌起義爆發，辛亥革命推翻了清朝的專制，開啓了民主共和的新紀元。 圖片說明由 中國漢口（今武漢）避難市民。武昌起義是辛亥革命的催化劑。 圖片版權由 Photo12/Universal Images Group via Getty Images

中華民國在南京宣告成立，孫中山為首任臨時大總統。由於清朝在1895年通過《馬關條約》將台灣割讓給日本，當時台灣是日本的殖民地。 圖片說明由 孫中山（1866 - 1925），中國政治家、醫生和哲學家，曾擔任臨時中華民國第一任總統；也是國民黨第一任領導人。 圖片版權由 Getty Images

1947年2月27日，臺灣專賣局緝查員在台北緝查私煙時不當使用公權力造成民眾死傷，引發次日的大規模抗議，隨後擴大為反政府示威。本省人與外省人相互報復，致大量民眾傷亡。「二二八」事件為後來台灣的民族運動打下基礎。 圖片說明由 「二二八」事件受害者之子潘信行依舊保存著父親受刑時所穿、被彈孔穿過的衣服。 圖片版權由 Nicolas Datiche

中華民國政府退守臺灣，從此形成了與中國共產黨隔海分治的局面。 圖片說明由 1946年中國南京，國民黨領導人蔣介石在孫中山墓前發表講話。 圖片版權由 Getty Images

蔣介石領導的國民黨實行戒嚴令。 圖片說明由 約在1950年，中華民國領導人蔣介石檢閱軍隊 圖片版權由 Central Press/Hulton Archive/Getty Images

中華民國政府與日本簽訂和平條約，結束了雙方的戰爭。 圖片說明由 1945年8月，美國轟炸機在廣島投下原子彈。日本隨後表示無條件投降，並撤出中國。 圖片版權由 Getty Images

聯合國大會承認中華人民共和國是中國在聯合國的唯一合法代表，中華民國退出聯合國。

華盛頓將外交從台北轉向北京，美國國會通過了《台灣關係法》。條文明確規定將提供防禦性武器給台灣，但對台灣安全遭到直接威脅時，是否出兵干預保留空間，這種做法稱為「戰略性模糊」。在日後各種重大危機中，這一戰略一直是美、中、台三方糾纏的關鍵。

以美麗島雜誌社成員為核心的黨外運動人士組織群眾進行遊行，要求終結黨禁和戒嚴令。後來引發警民衝突，台灣警備總司令部大規模逮捕黨外人士。史稱「美麗島事件」或「高雄事件」。 圖片說明由 呂秀蓮在美麗島事件被捕，此為她被警方帶往法庭的照片。 圖片版權由 PEACE AND NEUTRALITY FOR TAIWAN ALLIANCE

中華民國政府解除了長達四十年的戒嚴令，允許成立新的政黨和出版物，也開放了到中國大陸的旅遊和探親。

中華民國舉行總統直選，國民黨的李登輝和連戰贏得54%的選票，當選總統和副總統。 圖片版權由 TOMMY CHENG/AFP via Getty Images

台灣第二次總統直選由民進黨的陳水扁勝出，結束了國民黨50多年的統治。 圖片版權由 THOMAS CHENG/AFP via Getty Images

國民黨領導人連戰訪問中國，這是自1949年以來國民黨與共產黨領導人首次會面。 圖片版權由 FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

台灣廢除國家統一委員會，這是為處理與大陸統一而設立的機構。中國表示，這一決定可能帶來災難。 圖片說明由 來自香港和九龍工會的人要求台灣總統陳水扁不要廢除國家統一委員會，他們認為這將改變台灣海峽的現狀。 圖片版權由 MIKE CLARKE/AFP via Getty Images

國民黨的馬英九和蕭萬長當選中華民國總統和副總統，中華民國政府經歷第二次政黨輪替。 圖片版權由 ROMEO GACAD/AFP via Getty Images

中國大陸和台灣舉行了自1949年國民黨遷台以來首次政府級別的會談。

名為「太陽花運動」的學生聯盟抗議通過海峽兩岸服務貿易協定。 圖片版權由 Mandy Cheng/AFP via Getty Images

台灣總統馬英九和中國國家主席習近平在新加坡舉行歷史性會談，這是自1949年中國內戰結束和兩岸分治以來的首次領導人會談。 圖片版權由 Ashley Pon/Getty Images

民進黨候選人蔡英文以680萬張選票（56.12%）的壓倒性優勢擊敗對手，當選總統。

中國國家主席習近平發表《告台灣同胞書》，提出要探索「一國兩制台灣計劃」，並表示他「不承諾放棄武力」應對台獨勢力。但蔡英文拒絕接受「一國兩制」，也不接受兩岸同屬一個中國的「九二共識」。 圖片版權由 AFP/Getty Images

蔡英文在總統大選中獲得創紀錄的820萬張選票，以超過57%的選票連任。

蔡英文在接受BBC採訪時表示，「現實和現況是，功能上我們已經是獨立的國家，我們有自己的政府和選舉。我們不需要宣佈自己是一個獨立的國家，因為我們已經是一個獨立的國家。」

中國宣佈召回駐立陶宛大使，表示反對台灣在立陶宛首都維爾紐斯以台灣名義設立代表處。美國和歐盟支持立陶宛的決定。 Media playback is not supported on your device.