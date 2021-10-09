辛亥革命110週年：習近平稱分裂國家必遭「歷史審判」

17 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平稱，一定要實現祖國完全統一的歷史任務。

10月9日上午，中國舉行紀念辛亥革命110週年大會，中共中央書記、中國國家主席習近平出席會議並講話，針對台灣問題釋放最新信號，誓言一定要實現「祖國完全統一的歷史任務」。

習近平稱，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判！」

這也是10月1日至4日150架中國軍機進入台灣防空識別區以來，習近平首次對海峽局勢作出明確表態，因而備受關注。不過，習近平並沒有在講話中直接提到使用武力統一台灣。

台灣總統府發言人張惇涵隨即回應稱，中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分，而國家的未來，掌握在台灣人民的手中。

台灣行政院長蘇貞昌稱，中國共產黨在周邊「大展肌肉」，弄得區域很緊張，這也是為什麼相信自由、民主、人權的國家，基於相同的理念價值，一起來合作，並且一再警告中國不應該侵略台灣。

"孫中山的繼承者"

1911年10月10日，在中國武昌爆發起義，推翻了清朝的統治，建立中華民國，史稱辛亥革命。

時至今日，10月10日在中華人民共和國被視為「辛亥革命紀念日」，在海峽對岸的中華民國（即台灣）被視為「國慶日」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國並不是每年10月10日都舉行官方大型慶祝儀式。

在台灣海峽兩岸，兩個政權普遍接受孫中山的歷史貢獻，稱他為「國父」或「革命先驅」。

習近平在9日的講話中指出辛亥革命的局限性。他表示，由於歷史進程和社會條件的制約，由於沒有找到解決中國前途命運問題的正確道路和領導力量，辛亥革命沒有改變舊中國半殖民地半封建的社會性質和中國人民的悲慘境遇，沒有完成實現民族獨立、人民解放的歷史任務。

習近平講話中稱當年共產黨與國民黨合作。他表示，中國共產黨成立之初提出反帝反封建的民主革命綱領，並同孫中山先生領導的國民黨合作，幫助國民黨改組，建立最廣泛的革命統一戰線，「掀起轟轟烈烈的大革命，給北洋軍閥反動統治以沉重打擊。」

「中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者......孫中山先生逝世後，中國共產黨人繼承他的遺願，同一切忠於他的事業的人們繼續奮鬥，不斷實現和發展了孫中山先生和辛亥革命先驅的偉大抱負。」

不過，台灣行政院長蘇貞昌10月9日表示，中華人民共和國是到1949年才成立的，辛亥革命建立的是中華民國，中國與中國共產黨不能連這個都要掠中華民國、中國國民黨之美，「歷史不容扭曲」。

陸委會也批評稱，中共一貫藉由高舉孫中山先生，卻又否定辛亥革命成功與中華民國存在的事實，來凸顯其法統繼承的正當性，這是片面扭曲歷史事實，強調孫中山先生與無數革命先烈創建了中華民國。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣正凖備周日雙十節的慶祝活動。

台灣總統府發言人張惇涵表示，110年前辛亥革命所奠定的，是民主共和，不是威權專制，而今天真正地在台灣實現。他說，香港的現況不僅證明中國背棄「50年不變」的承諾，也印證「一國兩制」不可行，台灣的主流民意很清楚，就是拒絶「一國兩制」，捍衛我們民主自由的生活方式。

不過，值得注意的是，當前的台灣政府也在淡化辛亥革命締造出的「中華民國」。今年9月台灣國慶籌備委員會發佈了國慶主視覺「金光雙十」，圖案下方除了「民主大聯盟，世界加好友」的字樣，還有英文的「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2021）。

此舉招致一波「去中國化」的批評聲音。國民黨批評民進黨政府的國慶相關活動導致國號、國旗「被消失」，中華民國再次淪為配角。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港當局警告，慶祝雙十節可能違反國安法。

更強硬的表態

中國並不是每年10月10日都舉行官方大型慶祝儀式，而是每逢整數十週年慶祝，通常在正式紀念日前一天舉行「紀念大會」。

上次慶祝儀式為2011年10月9日，中國舉行「紀念辛亥革命100週年大會」。時任中共總書記、國家主席胡錦濤發表講話，也有涉及到台灣的表述——

「孫中山先生曾經說過，『統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。』以和平方式實現統一，最符合包括台灣同胞在內的全體中國人的根本利益。」

「我們要牢牢把握兩岸關係和平發展主題，增強反對『台獨』、堅持『九二共識』的共同政治基礎，促進兩岸同胞密切交流合作，共享兩岸關係和平發展成果，提升兩岸經濟競爭力，弘揚中華文化優秀傳統，增強休戚與共的民族認同，不斷解決前進道路上的各種問題，終結兩岸對立，撫平歷史創傷，共同為實現中華民族偉大復興而努力。」

彼時，台灣完成一輪政黨輪替，2008年認同「九二共識」的國民黨執政，馬英九上台開啟兩岸交流的「蜜月期」。此前，國民黨主席連戰2005年訪問大陸開啟「破冰之旅」，其後到2011年10月前，連戰與胡錦濤會面達到九次。

十年過去，習近平講話中涉及台灣時也同樣引用了孫中山的話，「『統一是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在今年10月1日，台灣有民眾抗議中共。

但他也有更為強硬的表述——

「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決......『台獨』分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判！」

「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現！」

他重申中共希望以和平統一，包括堅持「一國兩制」、「一中原則」、「九二共識」，但這些表述均受到台灣執政民進黨的批評，認為這些表述前提是矮化台灣。

中美交惡的大背景下，台海局勢也日漸嚴峻。今年10月1日至4日，四天內，近150架中國軍機進入台灣防空識別區，數量之多和頻率之高均前所未見。

陸委會認為，北京方面不放棄對台用武，批評中共當局僵化的對台政策沒有審時度勢，缺乏應對國際情勢發展，漠視台灣人民的疑慮與反對，呼籲北京當局，放棄侵擾破壞的挑釁措施。

蘇貞昌說，「中國共產黨在周邊大展肌肉，弄得區域很緊張，這也是為什麼相信自由、民主、人權的國家，基於相同的理念價值，一起來合作，並且一再警告中國不應該侵略台灣，應該注意整個區域的和平穩定，我們也會團結自強來保護國家、保護人民。」