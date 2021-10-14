台灣高雄市商住樓發生大火 傷亡嚴重

1 小时前

圖像來源，EPA

台灣高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨近3時發生火災，消防官員最新公布死傷數據：46人死亡，41人受傷。

「城中城」大樓有40年歷史，是幢地上13層、地下2層的商住混合大樓，地下1樓及2樓未使用，地上1樓至5樓廢棄中，7樓至11樓約有120戶住戶。

雖然大火已經被撲滅，但當局擔心傷亡人數有可能繼續增加。

台灣行政院長蘇貞昌已經前往高雄。

「全力以赴」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 高雄消防部門出動數十輛消防車滅火救人。

現場圖片可以看出，火勢相當兇猛，將大樓全部吞噬。

高雄消防部門出動75輛消防車，159名消防員。四個多小時之後，消防人員後才將大火撲滅。

消防部門告訴BBC，79人送往就醫，其中14人傷勢嚴重。

目前火災原因還不清楚，調查人員已經在現場展開工作。

台灣總統蔡英文早些時候表示，已請行政院相關部會給高雄市政府最大的支援。

蔡英文還說，不論是對受困民眾的搶救、居民的安置工作，或是傷者和罹難者家屬所需要的協助，中央和地方政府都會全力以赴。

圖像來源，EPA

「第一鬼樓」

「城中城」在高雄是有名的破舊大樓，樓齡已達40年，過去曾經有過繁盛時期，吸引許多民眾前往購物、看電影，但隨著商圈轉移逐漸沒落，許多公共設備年久失修，甚至被稱為「鬼樓」。

本次火災後，台灣多家媒體甚至將之稱為「台灣第一鬼樓」。

許多樓層被業主隔成套房出租，治安不佳，大樓管理每下愈況不少，住戶屬於弱勢或邊緣戶。

該樓1999年也曾發生火警，當時幸好是白天，無人傷亡。

此次大火後，高雄市議長曾麗燕發新聞稿說，希望市府「調查釀災真相」、「找出錯誤與疏失」，避免憾事再度發生。