熊貓堂和那些在中國娛樂圈脫穎而出的「大碼」藝人

索菲·威廉姆斯（Sophie Williams）

BBC記者

47 分钟前

圖像來源，DMDF Entertainment 圖像加註文字， 熊貓堂被冠上「大碼男團」稱號作為賣點。

在中國打開電視收看任何一檔節目，你多半會看到的是外表近乎完美的明星們。但被稱為中國第一支「大碼男團」的流行音樂組合熊貓堂（ProducePandas）卻因其親和力而開啟了一股新浪潮。

熊貓堂在2020年7月出道，音樂作品多為積極正面，宣揚自信與做自己。他們的一首熱門歌曲《大驚小怪》唱道：「別收斂，胖一點，更搶眼。」

熊貓堂成員陳鼎鼎（DING）對BBC說：「我們不能說代表異類，我們只希望我們的態度能傳遞些正能量。」

「有一次我們收到一位女孩來信，她不太自信，有點發胖，生活有點不如意，她說看到我們的作品之後精神多了，也自信多了。」

「我覺得我們能給所有人帶來歡樂與正能量，這是我們想做的。」

近年來，一些樂迷看膩了「小鮮肉」男星，如今樂於見到像熊貓堂這樣的明星，且希望見到更多。

一位熊貓堂歌迷在微博上發帖說：「我覺得我又胖又醜，在人群中很不自在……你們給我增強了自信，讓我重新認識自己，敢於追逐夢想。」

「我行我素」

除了熊貓堂，「大碼」諧星兼導演賈玲最近也得到了認同。由她自導自演的電影《你好，李煥英》2021年初上映票房不俗，讓她超越 《神力女俠》（Wonder Woman；台譯《神力女超人》）導演派蒂·傑金斯（Patty Jenkins；台譯派蒂珍金斯，港譯柏蒂鎮堅斯），成為全球最賺錢的女導演。《你好，李煥英》講述她與母親的關係。

另一方面，歌手兼演員竇靖童的「前衛」造型也讓她名聲鵲起。

有別於多數的中國人，竇靖童十幾歲就輟學，在美國舊金山當起沙發客。她走「雌雄同體」路線，甚至曾在臉上紋身。她近年給化妝品代言，在廣告板上展示出跟典型中國女模特截然不同的形象。

一位歌迷在微博上說：「她一直在探索，一直在開創，做自己想做的。她就不會遷就任何人的喜好，給任何人買賬。」

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 竇靖童的中性打扮受到歌迷歡迎。

選秀節目也在這浪潮中得益。聚焦30歲以上女明星的《乘風破浪的姐姐》去年在中國爆紅，這檔節目讓參賽明星組成五人女團競賽，看誰能殺入決賽奪標。

一位豆瓣網用戶的影評寫道：「我很高興中國終於開始推廣『熟女』之美。」

專門研究中國社交媒體的棵小曼（Manya Koetse）對BBC說，中國娛樂工業規模「巨大」，「更有親和力的演藝明星肯定能招徠觀眾」。

棵小曼認為這浪潮可追溯至2016年網紅Papi醬的冒起。她屬於首批「沒有化妝」而走紅的女性，「而且她說話直腸子，能用有趣的手法表達社會問題」。

寄予厚望

但棵小曼也指出，人們對明星行為舉止的期望越來越高。她說：「只要有一刻他們的行為不符合他人預期，後果不堪設想。」

棵小曼說：「那確實毀滅了他那良好，才華洋溢，完美的男孩形象。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國練習生培訓班：如何打造一名流行偶像

這樣的明星文化整頓最近越演越烈。