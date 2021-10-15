高雄「城中城」大火燒出台灣貧窮及建築物安全問題，政府責任在哪？

33 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 當地警方正偵訊一男一女住戶。

台灣高雄老城區鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨大火，造成至少46人死亡，40多人受傷，震驚全台。

高雄警方早上把一男一女上銬解送高雄地檢署接受偵訊，目前被檢警列為此次大火重要關係人。台灣媒體報導稱，涉案男女是一對情侶，為該大樓一樓住戶，一樓是此次大火起火點，兩人疑似在案發前爭吵，起火原因可能是「檀香餘燼」。

台灣輿論除了調查起火原因及咎責之外，此次重大災情引起有關貧窮族群的居住安全問題。

批評者稱，經濟弱勢的人口住在高風險建築，存在全台灣多年，每次發生意外傷亡都很嚴重，也是公共安全問題。但是地方及中央政府，還有房東等礙於法令及自身利益，無人願意大刀闊斧出面解決。

從事設計工作的高雄當地民眾Cain Chang對BBC中文說，自己幾十年前曾在該大樓短居過，當時短暫繁華過的大樓已開始沒落，租金特別便宜，成為社會底層與地下交易交雜的場所。

「我很淸楚，消防設備法規的保障與執行對於這樣的地方，根本是遙不可及的奢侈品。這邊的居民也一直不被公部門或民意代表重視，甚至，連稽查、執法的價值都沒有。希望這幾十條人命，可以促使政府對於社會中其他類似的社區，不再麻木以待,」Cain Chang說。

高雄市長陳其邁在記者會上鞠躬道歉，強調政府不會迴避責任，並成立調查小組檢視日常行政管理有否疏忽，和檢討現行消防相關法規。台灣行政院長蘇貞昌向媒體說，事發後他有南下高雄災區，他對於民眾傷亡非常不捨，「並要求現場要完整保留好，責任也要查究清楚。」

台灣內政部14日發出新聞稿表示，已經發函要求全台各地方政府即刻全面清查並盤點「高風險建築物」，並針對這些建築研擬消防安全計劃，執行分類分期改善計劃，維護公共安全。

圖像來源，Reuters

​高風險建築物

「城中城」大樓有約40年歷史，是幢地上13層、地下2層的商住混合大樓，地下1樓及2樓未使用，地上1樓至5樓廢棄中，7樓至11樓約有120戶住戶。

位於高雄城西老社區鹽埕，城中城在數十年前是高雄市繁華的百貨公司、電影院，餐廳混合的商業大樓。但隨著該社區沒落，城中城裏面的舞廳及歌廳廢置，其他樓層劃分出120戶收租套房（類似香港㓥房）單位，住民多數為獨居老人或低收入戶人口。

因為住戶繳不出大樓管理費，因此大樓沒有設立「管理理委員會」綜理大樓安全等相關問題，多半依靠當地里長及慈善團體協助。

近年來，曾經靠著繁榮的高雄港崛起的鹽埕區力圖轉型，台灣知名的「駁二園區」入住，都市更新計劃啟動，被海洋及愛河圍繞的鹽埕區成為高雄房市熱點之一。因此，城中城雖然因為破敗的樓層被污名化為「鬼樓」，但大樓周遭許多新的高級大樓建築開始啟動。

在當地經商多年的許先生向BBC中文說，「那邊就是比較灰暗的大樓社區，感覺都是年紀大及經濟能力不佳的市民住在那邊。我都覺得因為對面要蓋大樓，這種老舊建築加上弱勢居民的組合會影響未來當地房價。」他說。

圖像來源，Reuters

相關法令欠缺問題

此次悲劇，雖然台灣檢警不排除是人為因素造成。但是，台輿論已經開始咎責並指出，除了城中城之外，全台各地仍有許多人住在一半廢墟一半出租的危險大樓裏。這些老舊建築，缺乏管理機制，也沒有相關法令嚴格稽查安全問題，一不小心就會釀成重大災害。

以城中城為例子，據台媒《聯合報》說，高雄市工務局曾調查說該大樓因商場停業後便未做商業使用，「因此不在建管單位列管名冊內，又因是低於16層的建物，也無須進行公安申報，以致無法可管釀成嚴重意外。」

高雄市消防設備師公會理事長嚴順福向台媒解釋，之前該大樓已被發現消防設備有缺失，但礙於在公寓大廈管理條例立法前的老舊建築，可能沒管委會，就無管理權人負責改善。「這麼大的建築，如果已涉及消防公安，該修法就應修法，不應以法律不夠周延當借口。」

該社區的里長則向媒體訴苦稱，因為該大樓沒有管理委員會，一直都靠著慈善團體與人士協助維繫該大樓安全，每天一直都有跟住戶聯繫，確保在大樓內的獨居老人的健康安全，尤其許多老人都鮮少有親友探訪，今年夏天才集資將每一層樓都設有若干滅火器，但意外還是發生。

圖像來源，EPA

台灣「雙北老屋改建發展協會」理事長胡偉良在台媒公共電視說，根據統計，近年來台灣發生火災多半是老舊建築，而現在人們用電電量很大，容易造成電線走火，而當時台灣法規對於建築材料，沒有規定要防火，碰到火災就很容易燃燒。

他說，「很多老屋結構也很危險，本來就應該改建。但因為法規，還有施政單位思維問題，使改建很困難。」

高雄在地的立法委員管碧玲說，對於建築廢墟管理的相關法令仍然不足，身為立法者十分慚愧。

台灣內政部表示，將修法「強制要求既有建築物也要設立管理組織，並由消防署與營建署將檢視現有法規，要求老舊建築物應成立管理委員會，確保維護消防安全，並清查復合式建物消防安全管理。」

圖像來源，Reuters

此外，這起大火也再次凸顯台灣貧窮人口的居住問題堪憂。許多批評指出，台灣政府雖然開始建造社會住宅給弱勢族群，但是租金對後者來說仍然偏高每月租金至少一萬新台幣起跳 (約356美金)，他們只能被迫去居住安全堪慮的違章建築，租給低收入戶的市場因此持續存在，讓房東不願意改建房屋，造成惡性循環。