台灣藝人應對兩岸「十一」和「雙十」國慶：中國大陸市場與台灣認同

22 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據中國大陸媒體報道，為大陸「十一」國慶送上祝福的台灣藝人有將近40名，其中包括頗有知名度的台灣演員歐陽娜娜、張鈞甯、王大陸和賴冠霖等（圖為歐陽娜娜）。

10月，中國大陸「十一」（10月1日）國慶與中華民國「雙十」（10月10日）國慶一同來臨，有台灣藝人在微博上祝福「十一中華人民共和國生日快樂」，也有藝人不慶「十一」慶「雙十」。

對於藝人們的不同表態，有政治學者對BBC中文表示，如今每一個想到大陸做生意的台灣人或企業都需要思考「麵包與愛情」的問題，在「經濟利益」和「國族認同」、「對自由的喜愛」方面，想好自己的底線。

藝人的不同表態

據中國大陸媒體報道，為大陸「十一」國慶送上祝福的台灣藝人有將近40名，其中包括頗有知名度的台灣演員歐陽娜娜、張鈞甯、王大陸和賴冠霖等，在微博上還出現了「#港澳台藝人表白祖國」的熱搜。

歐陽娜娜10月1日0點13分就轉發了中國央視新聞的微博，寫道：「願祖國繁榮昌盛！#中華人民共和國成立72週年。」她去年曾在大陸「十一」國慶晚會登台，與幾名大陸、香港和澳門藝人開場演唱《我的祖國》。

同樣在社交媒體上作出反應的有台灣演員張鈞甯，她在10月1日晚上也轉發了央視新聞的微博：「山河錦繡，盛世中華。#祝新中國生日快樂#！」

此前不久，中國大陸網友曾翻出張鈞甯多年前的碩士畢業論文，因論文題目有「我國」兩字，網友質疑張鈞甯是「台獨」。

在一批台灣藝人祝福大陸國慶的同時，另一批藝人則發聲慶祝中華民國國慶「雙十節」。

台灣藝人邰智源也在臉書上發文慶祝：「今天是我們國家的生日，特別穿得喜慶花俏來慶祝一下，祝願我們的國家國泰民安，萬壽無疆；生日快樂！」

對於藝人送國慶祝福，中國國台辦發言人馬曉光對他們釋放出了許多善意，「我們將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作、歡迎台灣演藝人員來大陸發展，希望更多的台灣演藝人員在大陸文化事業發展進程中分享機遇，發揮積極作用」。

但他也表示，島內綠媒和別有用心的人總是借機製造事端、阻撓兩岸交流合作、損害台灣民眾利益福祉，不得人心。

「麵包與愛情」？

對於兩類台灣藝人的反應，台灣政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年分析，祝福大陸國慶的台灣藝人可能是想表達自己的認同，但最主要的原因還是擔心失去中國市場。

黃兆年對BBC中文表示，中國一直以來的趨勢就是經濟民族主義，「意思是，我們要為自己的族群來努力追求國家建設，要盡量靠自己，錢要自己人賺。所以就會區分藝人是不是『自己人』。」

他還提到，最近幾年大陸的影視產業發展壯大，不再那麼需要台灣的人才和技術，所以對於台灣人來說競爭的確增加了，發展空間越來越小。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣演員張鈞甯。

那麼，在兩岸關係不斷趨於緊張的今天，台灣藝人應如何自處？

黃兆年認為，每一個想到大陸做生意的台灣人或企業都需要思考「麵包與愛情」的問題，「麵包」指的是經濟利益，「愛情」則是「國族認同」和「對自由的喜愛」。

「最好是可以『麵包』跟『愛情』兼顧，可是現在在中國一定要面對經濟民族主義，還有政治環境的不自由，所以這個風險是一定存在的。」黃兆年說，「沒被強迫表態是最好，可是萬一遇到，要想好自己的底線，哪一些是我們的底線不想犧牲的，如果你覺得為了賺錢表態沒關係，那也沒關係，那是你個人的選擇。」

黃兆年指出，經濟民族主義的現象不止出現在娛樂界，涉及飲食、服裝、航空等各個領域，也不單單只針對台灣人。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 10月10日，台灣總統蔡英文在台北舉行的「雙十節」慶祝活動上發言，以「維持現狀就是我們的主張」回應習近平講話。

台灣認同

近年來，台灣身份認同不斷攀升。台灣政大選舉研究中心7月公布民調顯示，認為自己是台灣人的比例為63.3%，認同自己是中國人的比例為2.7%，認同自己既是台灣人又是中國人的比例則是31.4%。

與此同時，兩岸局勢也在升溫。10月初，共計近150架中國軍機進入台灣防空識別區，數量及頻率之高引發國際社會關注。

澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛對BBC中文指出，維持建設性模糊的空間，有助於拉進兩岸的心靈距離。

圖像來源，Getty Images

宋文笛解釋，近年來台灣民調中自認為是台灣人的比例一直在慢慢上升，如果一定要把台灣認同和數典忘祖畫上等號，恐怕台灣大多數人都不符合大陸的要求。

「大陸如果希望兩岸關係可以往更良性的正面循環的方式發展，逐漸拉近心靈距離的話，那在認定他是否符合北京標凖的時候，需要多允許一些善意模糊空間，以及多一些耐心。」宋文笛說，「如果大陸用比較多軍事的方式來對台灣施壓，希望政治意見跟北京不太一樣的一些台灣人回頭，效果可能會適得其反。」

他指出，共同的國族認同主要來自共同的生活經驗，每當大陸軍機頻繁繞台，更加突出了一個只有台灣人才能感受到的經驗。