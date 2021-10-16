蘋果公司應中國要求下架古蘭經應用程序「Quran Majeed」

詹姆斯‧克萊頓（James Clayton）

BBC北美科技事務記者

38 分钟前

圖像來源，Getty Images

蘋果公司在官員要求下，在中國境內移除了世界上最受歡迎的古蘭經（又譯可蘭經）應用程序之一。

該應用程序「Quran Majeed」在全球的App Store銷售，有近15萬條消費者評論。該程序被數以百萬計的全球穆斯林使用。

據BBC了解，該應用被刪除的原因是承載了「非法宗教文本」。

中國政府沒有對BBC的評論請求作出回應。

網站「蘋果審查」（Apple Censorship）首先注意到了該應用程序被蘋果刪除。這個網站是對蘋果應用商店的應用程序進行全球監測。

該應用程序的製造商PDMS公司在一份聲明中說:「根據蘋果公司的說法，我們的應用程序Quran Majeed已經從中國境內使用的蘋果App Store中刪除，因為現在該程序上架需要中國當局提供額外文件」。

「我們正試圖與中國網絡安全和信息化委員會辦公室和有關部門取得聯繫，以便解決這個問題」。

該公司表示，它在中國有近一百萬用戶。

中國共產黨官方承認伊斯蘭教為該國的宗教。然而，中國一直被指控侵犯新疆眾多穆斯林維吾爾族人權，甚至被指控對該種族進行種族滅絶。

今年早些時候，BBC的報道說，維吾爾族的神職人員伊瑪目（imam）在新疆鎮壓中成為目標。

圖像加註文字， Quran Majeed 是深受穆斯林歡迎的應用程序。

蘋果拒絶評論

蘋果公司拒絶針對此事發表評論，但向BBC介紹了該公司的人權政策指出：「我們必須遵守當地的法律，有時我們可能會在一些複雜的問題上與政府產生分歧」。

然而，目前還不清楚該APP在中國違反了什麼規則。Quran Majeed說它 「受到全球3500多萬穆斯林使用者的信任」。

上個月，蘋果和谷歌都刪除了被監禁的俄羅斯反對派領導人 亞歷克西·納瓦爾尼（Alexei Navalny）設計的一個用來戰術投票應用程序。

俄羅斯當局曾威脅說，如果這兩家公司拒絶刪除該應用，將對其進行罰款，因為該應用告訴用戶如何讓執政黨提名的候選人落選。

中國是蘋果公司最大的市場之一，該公司的供應鏈在很大程度上依賴於中國製造。

蘋果公司首席執行官提姆·庫克（Tim Cook）被美國政治人物指責為虛偽，因為他時而對美國政治發表意見，但對中國政治保持沉默。庫克在2017年批評了特朗普（Donald Trump 川普）對七個穆斯林佔多數的國家的禁令。

然而，庫克也被指責在審查制度上順從北京，從未公開批評中國政府對穆斯林少數民族的待遇。

《紐約時報》今年早些時候報道說，蘋果公司在中國的APP如果被中國政府認為是禁區，就會被關閉。APP不能討論的話題包括六四天安門運動、中國宗教活動法輪功、達賴喇嘛以及西藏和台灣的獨立。

「蘋果審查」項目主任伊斯梅爾（Benjamin Ismail）說:「目前蘋果公司正變成北京的審查局。」

「該公司應先做正確的事情，然後再面對中國政府的任何反應。」

另一個受歡迎的宗教APP，「橄欖樹與聖經」 （Olive Tree's Bible） ，本周在中國也被下架。該公司告訴BBC，他們自行刪除了該APP。

「本公司在應用程序商店的審查過程中被告知，我們需要提供許可證，證明我們在中國發行的帶有書籍或雜誌內容的應用程序都有授權，」該公司一位發言人說。

「由於我們沒有許可證，而且需要讓我們的產品更新都得到中國批准並提供給客戶，我們從中國的應用程序商店刪除了我們的APP, 」他補充。

上周五（10月15日），《蘋果觀察者》（The Mac Observer）報道說，亞馬遜旗下的有聲讀物和Podcast 服務「Audible」，上個月從中國的蘋果商店下架，原因也是「許可證要求」。14日，微軟公司也宣佈，將關閉其在中國的社交網絡領英（LinkedIn）網站的社交功能，稱要遵守中國政府的規定變得越來越具有挑戰。