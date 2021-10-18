中國經濟：三季度GDP增4.9%低於預期 「電荒」拖累復蘇步伐

58 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國三季度經濟，投資稍低於預期，生產則主要受到限產限電影響，但消費高於預期。

中國國家統計局星期一（10月18日）上午發佈數據顯示，初步核算，今年三季度GDP（國內生產總值）同比增長4.9%，相比於二季度增速放緩3個百分點。

該數據低於多家機構的預測值。中國作為疫情後最快開啟復蘇的經濟體，去年四季度就已經恢復到疫情前的水平。

世界其他主要經濟體則面臨疫情的持續影響，使大量國際訂單轉移到中國，中國的外貿出口連續兩位數增長。

不過今年開啟了包括教育培訓行業的「雙減」、房地產行業監管加碼等一系列改革，再加上疫情出現局部反覆，河南、山西先後受到暴雨洪災打擊，復蘇之路上坎坷不斷。

低於預期

具體來看，今年三季度GDP同比增長4.9%，兩年平均增長4.9%。

這是去年三季度以來的最低季度GDP同比增速，當時也是4.9%。中國今年前兩個季度GDP同比分別增長18.3%和7.9%，去年四季度為6.5%。

財新此前對15家國內外機構的調查顯示，經濟學家對三季度GDP同比增速的預測均值為5.1%，中位數為5%。

路透綜合43家機構預估中值顯示，在疫情、洪澇、能耗「雙控」等多重衝擊下，供需兩端均不振，預計三季度中國GDP同比增速回落至5.2%。

中國國家統計局表示，前三季度國民經濟總體保持恢復態勢，但當前國際環境不確定性因素增多，國內經濟恢復仍不穩固、不均衡，因此要強化宏觀政策跨週期調節，努力保持經濟運行在合理區間，確保完成全年經濟社會發展主要目標任務。

在今年「兩會」上，中國政府提出2021年中國GDP預期增長6%以上的增長目標。當時不少分析人士認為，鑒於中國經濟的強勢反彈，該目標較為保守。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界其他主要經濟體則面臨疫情的持續影響，使大量國際訂單轉移到中國，中國的外貿出口連續兩位數增長。

工業拖累 凸顯限電影響

「新冠疫情反覆，供應鏈中斷，以及電力緊張，影響波及三季度經濟活動。」經濟學人智庫（EIU）經濟學家蘇月向BBC中文表示，最近房地產市場收緊政策、電力趨近給工業蒙上陰影。

同期公布的工業數據顯示，9月規模以上工業增加值同比實際增長3.1%，比8月低2.2個百分點。

在工業的三大門類中，製造業增速放緩最明顯，9月製造業同比增長僅2.4%，相較8月下降3.1個百分點，折射出限電的負面影響。

「數據低於預期，回落幅度有點大，限電限產對經濟增長造成較大影響。」交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，中國經濟增長動能在減弱。

江海證券首席經濟學家屈慶稱，消費高於預期，投資稍微低於預期，生產則主要受到限產限電影響，9月工業環比接近零，這在歷史上是非常低的。整體來看數據不理想，由七八月份南京疫情滯後影響、九月份的限產限電、房地產市場的調控等等因素疊加導致。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 與9月份相比，現在限電、房地產等壓力似乎有所緩解，但這對中國整體經濟的影響不應低估，它將成為第四季度的主要下行風險。

四季度可能進一步放緩

對於今年的最後一個季度，分析人士普遍不太樂觀。

唐建偉表示，出口和房地產是拉動中國經濟疫後復蘇的主要動力，但四季度和明年上半年都可能由此前的主要驅動力轉變為經濟的拖累因素。房地產後續往下走的概率比較大，出口目前主要是靠「價」在支撐，但「量」已經出現了回落，未來幾個季度出口增速預計將邊際放緩。

「與此同時，基建和內需難以扛起穩增長的大旗。」唐建偉稱。

蘇月認為，與9月份相比，現在限電、房地產等壓力似乎有所緩解，但這對中國整體經濟的影響不應低估，它將成為第四季度的主要下行風險。