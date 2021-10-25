反抗「996」 ：「公司作息表」走紅網絡，中國勞工維權新模式？

斯穎

BBC中文

5 分钟前

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10月中旬開始，一份網絡平台上開放式填寫的「公司作息表」在中國爆紅。它有一句響亮的中英雙語口號：「Worker Lives Matter！打工人也需要生活！」

這份表格包含了許多互聯網公司在不同地區、不同崗位上的作息時間，細化到上下班時間、午晚飯時間、一周工作天數、新人是否寫日報/周報等等。根據中國媒體報道，這份表格上線僅三天後，瀏覽量就已破十萬。BBC記者觀察，截至10月19日，表格在騰訊文檔中收集到了約6500條數據。

這是中國互聯網行業的員工吐槽「996」工作模式的最新方式。「996」是指朝九晚九，每周工作六天。這種工作模式受到馬雲、劉強東等許多中國知名企業家推崇，但也出現不少年輕員工猝死事件，引發民眾的憤怒。

這份表格從最初集體分享公司作息資訊，發展成一個表達不滿和更廣泛勞工訴求的更大平台，成為互聯網時代中國「打工人」集體行動的最新案例。

互聯網表格變形記

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在中國社交媒體知乎上，網名「禿頭才能變強」據信是創建人之一。自稱「某大學預備程序猿」的他在知乎上表示，「由於一些原因，某些企業工作時間不透明，工作時間是選擇offer非常重要的一個因素。所以我們創建了這個表來分享信息。所謂人人為我，我為人人。」他沒有回復BBC記者的採訪請求，另一位創建人也婉拒了採訪請求。

創建人最初在騰訊平台上建立了這份「公司作息表」，隨著越來越多人在微信等社交媒體平台上分享並填寫表格，表格中的數據像滾雪球似的越滾越大。

據BBC記者觀察，這份表格白天同時在線的人數維持在300人左右，到了夜晚高峰期，可達近千人。

表格傳傳播開來後，許多程序員或具有相關知識的人本著「極客」的精神，紛紛向創建者提供改進建議，並協助他們在技術上更新表格。

比如在10月16日，「禿頭才能變強」在知乎上說，團隊建立了「總表」，與收集到的數據進行了同步，並將在每日凌晨更新數據。

創建人還對表格進行了行業分類，除了互聯網行業，還有金融、建築業等。表格覆蓋的企業不僅包括百度、阿里、騰訊、華為等大公司，還有很多不出名的地方中小企業。由於貢獻數據的人均以匿名填寫，無法確保內容完全真實。

除此之外，在填寫流程方面，由最初允許多人同時在線編輯，更新到通過填寫調查問卷來填寫表格。創建者後來關閉了表格的編輯權，以避免有人惡意編輯或刪除。

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或許因為有人質疑表格是否洩漏企業機密，創建者也對此進行了解釋。表格上方最右側寫道，「本數據為個人自願分享的作息時間，所謂公司部門崗位只是個人的工作。所以本數據不是任何企業的機密數據，是企業無關的。」

發起人還對數據的真實性、所有權、違規行為如何處理等事宜做了簡單解釋。

為防止表格遭到舉報或刪除，創建者在GitHub添加了倉庫備份。GitHub是微軟旗下的開源社區，用於代管和共享代碼，其中文官網介紹，有五千萬開發者使用該平台。截至10月20日，這份「公司作息表」所在的GitHub倉庫達到1.16萬次標星。

從幾個畢業生建立表格，到眾多網友協作編輯和維護，這份表格產生了一個接一個的更新版本，彷彿一個不斷升級迭代的互聯網產品。

「反映了中國勞工運動的演變」

在兩個星期裏，這份表格在QQ、微信、知乎等平台上廣為傳播，引發不小反響。

有人在該表格涉及的知乎問題下留言，再次對已經飽受詬病的「996」工作模式表達不滿。網友「軒轅之風」說，「咱們這些打工人就是資本家手裏的工具，年輕的時候這工具用著稱手，能衝鋒能戰鬥，能996，能熬夜能簽奮鬥者協議，他們對你讚賞有加；等你沒法996，沒法熬夜衝鋒之時，他們對你棄如敝履。」

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還有網友對「Worker Lives Matter」行動表示支持。網名「陳琦」的人稱，「這是繼996.ICU後，程序員的再一次大聯合......一定程度上體現打工人的意志、倒逼資本家的讓步」。另一名網友則建議，「現在只是『共享作息時間』，之後可以細化，共享『薪資』和『主管評價』。」

還有人在微信上轉載這份表格，並呼籲「拓展後續項目，關注更廣泛的勞工權益問題」，包括壓榨實習生、女性勞動者受到的不公平待遇、勞務外包下的不定時工作制等。

「發起人最初也許並非想搞勞工運動，只是想分享信息，但由於社會上有這樣的聲音和需求，希望團結互聯網行業的同工，因此得到進一步發展。」英國劍橋大學社會學系學者廖康宇（Hong Yu Liu）在接受BBC中文的訪問時說。他專門研究中國新科技行業中的勞資關係問題。

廖康宇認為，以往中國的勞工維權行動一般由勞工組織或個人行動者牽頭，但在過去五年裏，政府不斷打擊NGO，令勞工運動舉步維艱，「這變相為互聯網提供了空間。」

2019年「996.ICU」行動受到廣泛關注後，中國湧現出許多網絡互助行為。比如有人髮起「996.Law」，科普如何進行勞動仲裁、索要補償金等；還有人利用區塊鏈技術製作了「996.Blockchain」項目，幫助打工人取證等。

廖康宇分析，在互聯網行業，很多人畢業於中國一流大學，或在國外讀過書，多多少少受到國外工會文化的啟發，在滿足了衣食住行方面的需求後，希望在工作中得到有尊嚴的待遇。

「這反應了中國勞工運動的演變，」 廖康宇說。

過去，中國工人罷工或維權很多是源於僱主違反了勞動合約，比如合約寫明超時工作需要額外支付工錢，但實際沒有。而自從2019年反抗「996」工作模式開始，訴求集中在尊重勞工作為人的權益上，包括要求政府開放信息流通，以及要求僱主尊重個人組建家庭、平衡生活、擴展工作以外的興趣等。

「從要求最基本的尊重合約精神，過渡到了要求保障勞動尊嚴的問題。」廖康宇說。

另外值得一提的是，類似本次分享信息的網絡互助行為還在其他場合出現過。比如今年7月河南特大暴雨引發洪水之後，有網友通過社交媒體建立互助表格，整理並分享求助者的具體位置，以便救援組織第一時間找到他們。

難解的加班文化

分析認為，目前互聯網行業的結構問題決定了「996」工作模式還將持續一段時間。

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最近十幾年來，互聯網行業成為促進中國經濟增長的關鍵動力。中國試圖在全球新興科技市場中佔有一席之地，政府在許多省份加大投資了科創園區等基礎設施項目，並對信息技術和軟件開放公司提供了稅收優惠。許多企業希望趕上國家政策利好的「第一班車」，於是在早期缺乏核心技術創新時通過拼時長來搶佔先機。

每一個互聯網行業在初期都會出現激烈競爭，比如外賣服務就存在美團、餓了麼、大眾點評、百度外賣等數十個平台。對於這些公司來說，搶佔先機，快魚能吃掉慢魚，往往意味著能獨霸市場鰲頭。這種戰略目的又進一步加劇了同類公司之間的競爭。

一家位於蘇州的互聯網公司的創始人就直截了當地對BBC中文表示，「加班是一定的，目前現實環境沒法改變，你不往前走對手就往前走了。」

他的公司成立於2019年，目前正處於成長階段，根本無力支付加班費，只能通過增加福利、提升設備、加強團建等措施來彌補。「至少讓員工覺得，加班也能在一個積極向上的環境中，並且相對合理。」他說。

這位創始人是程序員出身，剛入行時也對行業內的加班文化很反感，但逐漸覺得「不得不隨大流」。他說，「隨著工作年資的增長也就慢慢習慣了，因為在這個行業裏大家都一樣，沒得選。」

除此之外，互聯網公司的人才競爭也相當激烈。許多畢業生擠破頭想進入大企業，這令員工的危機感增加，不得不通過拼時長來提升自己的競爭力。

「這些因素加劇了勞資關係失衡，」劍橋大學的廖康宇說，「從打工仔的角度來說，很難跟公司議價。」

近年來，當更多互聯網公司出現，中國整體經濟卻出現放緩跡象。企業從市場中分得的利益減少，員工的分成自然也就減少。同樣長時間工作卻得不到與過去同等的報酬，不滿情緒便開始蔓延。2019年，有程序員發起「996.ICU」的行動，廖康宇將其稱之為反抗996的「第一把火」。

不過改變正在發生。上述互聯網公司創始人說，他現在最頭痛的事就是招不到員工。「現在的年輕人不那麼在意薪酬了，一進來就問工作時長，工作日加班情況，以及周末加不加班。」

法律與現實

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不過，法律條文與執法中間還有一段差距。

「中央政府有政治壓力維持其統治的合法性，因此需要平衡各方面的利益。但在地方層面，經濟增長是首要考慮，（當局）不會限制資本家發展其利益。」香港中文大學社會學系副教授陳敬慈對BBC中文說。

陳敬慈還說，如果民眾只是在網絡上匿名錶達訴求，而沒有人敢站出來實名投訴，那政府也沒辦法執法。

不過對於個人來說，在法律層面上舉證的難度很大，個人也可能面臨危險。「比如單位在標凖工作時間內安排較多的工作任務，迫使員工延長工作時間，這種所謂的『自願』加班行為可能無法要求支付加班費。」陳敬慈說。

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很多西方國家的解決辦法是成立工會，透過實體行動去爭取合理的勞動條件。

「中國的工會並沒有發揮到應該有的作用，特別是在基層員工的權益保障方面，」陳敬慈說，「中國全國總工會在政策上制定規章制度，但在企業層面還有工會嗎？有了工會能發揮作用嗎？這都是很大的疑問。」

也有分析稱，本次的「Workers Live Matter」行動能夠發展並傳播開來，也說明中國政府對勞工維權行為給與了一定空間。

「如果壓的太緊，可能對社會不穩定造成隱患，」陳敬慈說，「同時，適當限制大型互聯網公司的暴利行為也符合國家正推動的『共同富裕』政策。」

廖康宇認為，政府一方面是市場監管者，需要在一定程度上監管互聯網企業和從業人員的情況；一方面又要對企業放手，以提升民營企業的創新活力和在全球市場的競爭力。

不過，一旦網絡互助形成一定影響力，監管之手的力度可能隨時轉向。

果然，10月19日晚，與「公司作息表」相關的知乎網頁和騰訊平台都無法再打開。