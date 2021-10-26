中國房地產稅：擴大試點的關鍵細節和尚存的疑問

43 分钟前

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中國領導人習近平發聲要推進房地產稅立法和試點後，中國全國人大常務委員會周六（10月23日）宣佈，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點。在上海重慶啟動中國第一輪房產稅試點十年之後，這一備受關注的新稅種終於有了新的實質進展。

目前，試點的規模和稅率等細節尚未公布。專家認為，徵收房地產稅會抬高低收入購房者的買房成本，也不太可能抑制房價上漲。

試點將如何落地

根據中國人大常委會的公告，此次試點地區的房地產稅徵稅對象是居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。

公告並沒有明確試點的範圍以及具體稅率，僅稱：」國務院制定房地產稅試點具體辦法，試點地區人民政府制定具體實施細則。國務院及其有關部門、試點地區人民政府應當構建科學可行的徵收管理模式和程序。「

另外，決定授權的試點期限為五年，試點實施啟動時間將由國務院確定。

消息在網上引起不少網民的爭論。微博網民」秦風20509「說：」租個70年產權，還得繳稅，咋說呢？！「

路透社引述分析人士稱，新一輪試點可能首先包括中國東部和南部更富裕、經濟更多元化的地區，如浙江和廣東。

」預計浙江很可能被納入改革，尤其是杭州，「易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示。

澳新銀行資深中國經濟學家王蕊則在一份研究報告中預測，深圳、杭州以及海南的城市可能會進入試點名單。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 深圳可能成為新一輪房地產稅試點城市。

從持續爭議到「共同富裕」

此前不久，中共黨刊《求是》發表中國領導人習近平文章《扎實推動共同富裕》，文中提出中國要防止兩極分化，要推進房地產稅立法和試點，讓房地產稅再度成為熱門話題。

習近平在文章中提出：」要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。「

在此之前，中國對房地產稅的討論已持續多年。2011年，中國在上海和重慶進行了首輪房產稅試點。

上海和重慶的試點徵收方式不同。上海主要針對的是本市居民家庭在本市新購且屬於該居民家庭第二套及以上的住房（包括新購的二手存量住房和新建商品住房，）和非本市居民家庭在本市新購的住房。重慶則針對的是個人擁有獨棟商品住宅、個人新購的高檔住房以及在重慶市同時無戶籍、無企業、無工作的個人新購的首套及以上的普通住房。

簡要來說，上海針對的是擁有多套房的居民，而重慶針對的是高端豪宅。

雖然上海和重慶的試點已經推行，但過去十年間關於房地產稅進一步推行的說法一直是雷聲大雨點小。

《華爾街日報》10月21日曾引述了解政府商議情況的知情人士報道，習近平在推行全國性房地產稅措施上面臨阻力。

報道引用知情人士說，今年早些時候，習近平指派中國國務院副總理韓正負責擴大房產稅徵收範圍。但由於擔心會造成更廣泛的影響，韓正已建議習近平，暫時不要在太大範圍內徵收房地產稅。開徵房地產稅的試點城市已從最初計劃的約30個減為10個左右。

房地產稅一直面臨的爭議包括，房地產稅徵收的法理基礎、是否會對房地產市場造成影響等。

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香港中文大學商學院房地產助理教授楊揚向BBC中文表示，從上海和重慶的試點來看，徵收對象不多，稅率也不高，並未抑制房價上漲。但以往兩地收的都是房產稅，目前當局提出的是房地產稅，」大家都在爭論的是，地稅怎麼收。「

楊揚解釋，開發商在拿土地的前期過程中已經付了各項費用，比如土地增值稅、城建稅、耕地佔用稅，這些費用其實在交易環節已經一次性轉移給了買家。」在制定房地產稅的時候，因為必然要包括地稅，怎麼樣整合或降低前期建設和交易環節的稅收來避免重覆徵稅，其實也是政府在制定新政策時面臨的一個問題。「

楊揚還表示，其他的爭議點還包括稅率的設置、範圍等。

」中國的房價，尤其是在一線城市這麼高，房價收入比其實偏高。在這樣的情況下，再給民眾加一個房地產稅，民眾在多大程度上能夠承受，需要專家好好地計算，才能夠出台這些相關的政策。「

對房價有影響嗎？

中國發佈房地產稅試點決定時，大中城市房地產已經出現降溫現象。官方媒體中新社報道稱，根據中國國家統計局10月20日發佈的數據測算，9月中國70個城市新建商品住宅價格指數平均環比漲幅為-0.1%，這是2015年5月份以來，70城房價月度環比漲幅首次為負。

楊揚指出，如果徵收房產稅，在房產供過於求的城市，房價可能出現下降的情況；但在一線城市，住房需求遠遠大於供給，房價不太可能下降。

」在這樣的市場上，多一個房地產稅其實只是進一步把總價再抬高，把大家買房的成本再抬高一點而已，還是轉嫁到了買房者手中或者租金上。「她分析。

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王蕊也認為，從短期來看，徵收房產稅可能會增加持有房產的成本，並給房價帶來下行風險。但是，從長遠來看，房價上漲的趨勢不會改變。

」從其他國家的經驗來看，幾乎沒有證據表明房地產稅能夠抑制房價上漲。上海和重慶的試點都未能防止當地房價上漲。「她指出。