中國疫情：「旅行團」群組擴大至11省區 冬奧前夕北京嚴防死守

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國爆發的新一輪新冠肺炎疫情持續蔓延。

中國爆發的新一輪新冠肺炎疫情持續蔓延，目前在陝西、內蒙古、寧夏和首都北京等11個省級地區都發現了感染病例，確診者將近200人。

據官方媒體報道，此輪疫情的傳播主要與多個旅行團相關。最早可以追溯到十天前，兩名從上海前往西部城市西安旅行的夫婦被檢測出新冠病毒呈陽性。

當局稱此次流行的病毒為德爾塔毒株，並稱疫情源頭「來自境外」。由於中國仍執行嚴格的「清零」政策，多地隨即開始進行大規模核酸檢測，很多住宅小區也開始封閉管理。

為了阻止疫情傳播，相當依賴旅遊業的甘肅省宣佈關閉該省的所有旅遊景區、電影院及其他娛樂場所；北京和武漢宣佈延期舉行馬拉松賽事。此外，隨著北京冬奧會開幕僅剩百日，北京還宣佈對進京人員實施嚴格的管控政策。

旅行團傳播鏈

據中國國家衛健委數據，中國在周一（10月25日）新增29例本土病例和5例無症狀感染者。截至當日，全國有18個地區被劃為中風險或高風險地區。

與今年7月從江蘇南京機場開始擴散至其他省份的聚集性疫情不同，此次疫情的傳播主要發生在多個旅行團之間。10月16日，兩名退休的上海遊客在西安被檢測出核酸陽性，同行的五人隨後也都被確診。

據中國媒體報道，這七人在前往西安之前，還途徑甘肅省的張掖、酒泉和嘉峪關等地以及內蒙古的額濟納旗。這些地方都是中國西部的主要旅遊城市，其中，額濟納旗以秋季壯觀的胡楊林而名聲斐然。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 甘肅張掖在進行全民核酸檢測。

在隨後的幾天，當局對該旅行團的密切接觸者進行了大規模檢測，在寧夏銀川以及甘肅蘭州再次篩查出多例陽性病例，他們與此前的七人旅行團共同在甘肅和內蒙古遊玩或曾在同一餐館用餐。

中國南方的一些城市，如湖南長沙、湖北天門、貴州遵義等也很快發現了病例，感染者都曾前往額濟納旗等地遊玩。

病毒還很快攻入了首都北京，導致十餘人感染。據報道，一個5人組成的自駕遊旅行團在旅行期間已有人員出現症狀，但他們並未及時報告，而是返回北京後多次自行前往藥店購買退燒藥和感冒藥，並邀請其他人前往家中打麻將。他們隨後被確診患上新冠肺炎，並導致1534人被隔離篩查。

在中國國家衛健委周日（10月24日）召開的一場發佈會上，官員表示此次疫情涉及13個旅行團或自駕遊團隊。當時確診的133例感染者中，有106例與旅行團傳播鏈有關。

嚴控疫情

儘管當局表示本輪疫情源頭來自境外，但首例病例如何染病尚不清楚。為了控制疫情，甘肅蘭州宣佈全市的居民小區均實行封閉式管理，除了緊急情況，限制居民進出。

突如其來的疫情還導致很多遊客滯留。一名甘肅省政府的發言人表示，有28個來自外省的旅遊團隊在當地滯留，超過400人必須原地等待做兩次核酸檢測結果為陰性，才可以返程。

在內蒙古額濟納旗，所有居民和遊客從周一（10月25日）起開始居家抗疫，實行足不出戶的疫情防控措施。

中國文化和旅遊部還宣佈在全國範圍內暫停經營旅遊專列業務，並在北京、內蒙古、貴州、甘肅等中高風險地區暫停跨省旅遊經營活動。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 北京冬奧2022：中國做好凖備了嗎

北京將在明年2月召開冬奧會。為此，北京市政府周一（10月25日）宣佈了一系列嚴格的防疫政策，包括拒絶在過去14天內到訪有新冠確診病例出現的縣級地區的人員入境，即使他們是北京居民。

為了防止一些人不報告發熱情況，當局還要求藥店停售止咳和退燒藥，診所也不得接診有發熱、腹瀉等症狀的患者。該市還推遲了一年一度的馬拉松比賽，並關閉部分區域的遊樂園、棋牌室和麻將館。

北京冬奧會組委會也在周一（10月25日）發佈《防疫手冊》，要求幾乎所有冬奧會參賽人員都接種新冠疫苗，否則將面臨21天的隔離。此外，參賽人員將必須乘坐直飛航班抵達北京，隨後通過「閉環」管理前往冬奧村和比賽場地，這使他們全程與外界隔離。

改變「清零」？

中國自2020年5月大致控制了武漢的疫情後，持續採取「清零」政策，通過封城、大規模核酸檢測以及對密切接觸者進行持續隔離和醫學觀察來撲滅每一次聚集性疫情的爆發，並對海外旅客緊閉大門。

不過，維持「清零」政策帶來的高社會成本一直在國內引發辯論。中國國家統計局上周公布的該國三季度GDP同比增速「破5」至4.9%，相比於二季度增速放緩3個百分點，遜於預期。國家統計局稱，目前「國內經濟恢復仍不穩固、不均衡」。

雲南小城瑞麗因與緬甸接壤，兩年來已封城五次，很多人已做了近60次核酸檢測。

隨著德爾塔等更具傳播力的變種病毒傳入，病毒往往很快在多省擴散，這讓控制疫情需要更多成本。今年7月下旬，江蘇南京祿口國際機場爆發的疫情波及湖南、遼寧、廣東等九省，直接或間接感染人數達到數百人，成為自武漢疫情以來波及面最廣的一次疫情。

圖像來源，Reuters

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏當時發聲稱中國應考慮「與病毒共存」，隨即受到很多網友批評甚至攻擊。反對者認為，「清零」可以最大限度地保障民眾生命健康，並提供安全的環境。

中國疾控中心主任高福在10月的一次採訪中，再次委婉表示，中國在未來可能調整策略。

「我們盡快到2022年初（疫苗接種率）達到85%以上……如果到那個時候，全球都開放了，病死率降得那麼低，我們為什麼不開放呢？」高福說。

「眼看這個致死率和病毒的流行情況越來越像流感……它越來越走不了，眼看著它要跟人類共存，我們的策略如果像對SARS一樣把病毒滅了，也恐怕是要學習論持久戰了，」他說道。

中國政府從今年年初以來，大力推廣疫苗接種。官方數據顯示，中國全國累計疫苗接種突破了20億劑次，且已有近8.9億人完成全程接種，相當於全國超過6成人口已完成接種。