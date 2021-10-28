新冠疫情：香港宣佈收緊防疫豁免措施 能否與中國大陸通關仍然存疑

33 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港的新冠肺炎疫情放緩，近月都只有零星輸入個案。

香港過去不斷爭取與中國大陸作免檢疫通關安排，但仍然遲遲未有定案。香港特首林鄭月娥透露，將會取消大部份豁免檢疫的群組，希望北京當局更有信心，讓兩地免檢疫通關安排可以盡快落實。

林鄭月娥周二（10月27日）沒有具體說明哪些豁免檢疫群組會被取消，但透露改變政策後，將會剩下一些「非常緊急和有必要性」的群體可以獲豁免檢疫，例如來往香港和中國大陸的貨車司機等。

香港政府在同一天宣佈將收緊確診新冠肺炎病人終止隔離的標凖，要求他們康復出院後，仍然需要接受14天的隔離觀察，才可以離開。這個做法遭到民主派人士批評，指舊的做法沒有造成社區爆發，形容香港政府是為了與中國大陸做免檢疫通關安排，增設不合比例的「擾民措施」。

香港為了可以讓旅客可以免檢疫與中國大陸之間通關來往，一直與中國大陸一樣採取「清零」措施，但至今仍然未有通關的具體時間表。這令香港處於左右為難的局面：一方面無法與中國大陸通關，另一方面又仍然需要保持嚴格的防疫措施。一些在香港的外國商會抱怨，這種嚴格的安排令他們調配人手很困難，甚至長遠來說會把辦公室搬離香港。

而中國大陸一方也沒有公布香港要符合什麼具體條件才會容許與香港作免檢疫通關，令這種兩難的局面持續。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 林鄭月娥周二沒有具體說明哪些豁免檢疫群組會被取消。

左右為難

香港政務司司長李家超周三（10月28日）再提到這個問題時，仍然沒有具體說明會取消哪些豁免檢疫群組，只表示將會在「短期」公布。

雖然沒有詳情，部份親建制派人士仍然對香港政府的計劃持正面看法。香港媒體引述親北京的商界立法會議員陳振英指，若本港檢疫安排需與內地標凖看齊，以達至通關，是為了向一個更大的目標努力，個別行業需收緊豁免安排可以理解。

香港中華廠商會永遠名譽會長也說，香港政府推出「回港易」計劃後已很少內地設廠港商要向工貿署申請豁免檢疫，故即使取消該群組也沒影響。

香港如何配合中國大陸使用的「健康碼」系統，據報也是令中國大陸考慮會否與香港免檢疫通關的其中一個因素。負責的香港創新及科技局局長薜永恆只表示將繼續檢視香港版的「健康碼」，徵詢相關業界、防疫抗疫專家意見，為未來通關工作做好凖備。

過去不少在香港的外國商會批評，香港的新冠肺炎隔離政策比亞洲一些地區嚴格，令他們公司的業務受到影響，可能計劃減少駐港人員的數目，甚至完全搬到新加坡、韓國等採取較寬鬆抗疫模式的地方。

林鄭月娥周二重申，香港作為通往中國大陸的門戶有其優勝之處，如果在香港設立的公司人員無法前往中國大陸，將「大大降低香港作為國際商貿和金融中心的地位」。

香港目前的新冠肺炎疫情已經緩和，自九月至今只錄有一個本地的個案，其餘全部屬於輸入個案。對香港政府在這種情況下仍然要收緊檢疫政策，香港英國商會對BBC中文表示會繼續與香港政府「透過私下討論」作溝通，但沒有直接評論港府的做法。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 抵達香港的Aaron與抵達澳大利亞悉尼的Jane展示他們的酒店隔離生活。

目前的安排如何？

香港政府的資料顯示，目前有數類人士從外地到香港可以獲豁免檢疫，包括機組人員、前往外地執行職務的政府人員、部分因工需要到外地的上市公司董事、外國駐港外交人員等。

至於中國大陸和澳門到香港的人，除了以上群組，貨車司機、事先透過「回港易」或「來港易」計劃，向香港政府申報的香港居民或廣東省居民都可以獲得豁免。

雖然如此，從香港到中國大陸的絶大部份旅客抵達當地後，都需要接受14至21天不等的觀察期。因此不斷有呼聲要求香港政府與北京當局商討通關政策。

豁免檢疫措施去年被指在香港引發一輪新冠肺炎疫情，香港傳媒當時發現一些乘坐飛機到香港接班的貨船船員，抵達香港後沒有按規定直接到港口，而是在超級市場購買日用品後才登船，引起一波疫情。

鄰近香港的澳門過去一年多一直可以與中國大陸作免檢疫通關，直至今年8月和9月出現了本地確診個案，才暫停安排，但很快就恢復。

香港和澳門政府一度傳出正在討論兩地互相實施免檢疫通關的措施，初期澳門的要求是香港需要連續14天沒有確診個案，但後來提高到28天，最後澳門說把最終決定權交給北京政府，令兩地通關變得遙遙無期。