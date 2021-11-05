TikTok母公司帶頭改變「加班文化」 中國互聯網行業的「996」文化走向盡頭？

26 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國互聯網巨頭字節跳動帶頭改變高科技企業的加班文化， 引起熱議。據中國媒體報道，作為TikTok母公司的字節跳動從本月開始鼓勵員工「朝10晚7」，每周工作5天，但是，有專家對這一改變能否撬動高科技公司根深蒂固的加班文化仍存疑。

網友將字節跳動新的工時制度稱為「1075」制度，與中國互聯網行業中令人詬病的「996」 （朝9晚9，每周工作6天）系統對比。

目前中國大型科技公司正遭遇政府之手強力監管，北京推出「共同富裕」的概念限制資本家階層的收入。與此同時，基層員工對互聯網行業「996」工作環境的質疑聲也此起彼伏。

英國劍橋大學社會學系學者廖康宇對BBC中文表示，中國互聯網公司處於政府和員工雙重壓力下，積極調整加班制度可以理解，但如果（供需和職場競爭等）結構性問題改變不了，「表象可能大於實質（改變）」。

「1075」

據澎湃新聞報道，字節跳動近日更新了企業內部針對中國大陸員工的加班管理規定。其中提到，如果員工需要在晚上7點後繼續工作，要經過領導批准；每天最多加班3小時，每月最多36小時。

新規定還明確了如何處理加班工資。如在工作日加班，工資為原有工資的1.5倍，休息日為2倍，節假日為3倍。

字節跳動是社交平台抖音（海外版為Tiktok）的母公司，旗下還有新聞平台「今日頭條」等，其業務覆蓋全球上百個國家和地區，是中國成長最快的互聯網企業之一。根據路透社，公司近期估值約為3000億美元。

一位字節跳動內部熟悉人力管理政策的人告訴BBC，公司近日的確更新了加班管理規定，從11月1日起對大陸員工實施上述「1075」制度。

自2019年開始，互聯網行業的員工抵制「996」的運動受到廣泛關注，有程序員發起「996.ICU」的行動，被認為是不滿情緒集中爆發。中國最高法院今年8月明確表示「996」的工作制度違法，之後一些科技公司陸續宣佈採取措施改進工作環境。比如取消「大小周」制度，即一周單休，下一周雙休，依次輪替。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 字節跳動是TikTok的母公司。

不過，不滿情緒並未平息。上個月，有人在網絡平台上建立共享文檔，號召網友填寫所在互聯網公司的加班情況，並打出「Worker Lives Matter！打工人也需要生活！」的口號，一度走紅網絡。但目前該共享文檔遭到永久封禁，發起人宣佈項目暫停運營。

字節跳動也在8月取消「大小周」，但內部仍有質疑聲音。

上述內部人士說，取消「大小周」制度後，有員工反映薪資降低不少。這是內部後來決定更新加班規定的一個因素，「一方面希望員工能有work life balance（工作生活平衡），另一方面當員工因業務需求必須加班時，能在一定程度上補償他們。」

目前尚不清楚字節跳動將如何執行「1075」制度，比如是否通過定時關燈和關冷氣警告等強制手段執行。BBC致信給字節跳動公關部門查詢，至發稿未得到回復。

喜憂參半

字節跳動的最新舉措近日登上中國社交媒體微博和知乎的熱搜榜單，網友對此喜憂參半。

有網友質疑，規定與執行是否將繼續差距。其中「Legal詩睿」表示，「公開採取合規有效的工作制，初衷卻是好的，只是還得看看後續是不是『掛羊頭賣狗肉』，又或者就是做給勞動監察部門看的，至於對內部員工『口惠而實不至』。」

也有人質疑「1075」工作制無法改變核心團隊的激烈競爭。網友「楊大寶在思考」說，這種工作制度「並不能改變他們內部的強競爭和目標驅動的文化。在高工資和強刺激下，總有人會卷到（受到過些）讓你不得不努力。」

另一位網名「威小貓Mr·movie」的人則質疑員工的工作量是否減少。如果工作量與工作效率不變，強制要求減少上班時間，只能導致員工下班回家工作，「老闆都笑瘋了」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿里巴巴創始人馬雲曾極力推崇「996」工作文化。

加班費？

廖康宇專門研究中國新科技行業中的勞資關係問題，他對BBC說，互聯網企業為了避免讓政府有借口罰錢，調整加班措施是可以預見的。他認為字節跳動的最新舉措可能對其競爭對手帶來壓力，起到某種程度的示範效果。

不過，廖康宇也對「1076」制度會帶動多少人就超時工作申請加班費，持懷疑態度。

「如果實際的工作量沒有減少，那麼員工會不會把工作帶回家做呢？」

另外，中國互聯網行業內激烈競爭，也決定了員工可能怕被炒魷魚在加班的同時並不敢提加班費。

廖康宇說，像字節跳動這樣的大型互聯網公司是許多畢業生擠破頭都想進入的地方，為了在團隊中突出，員工很可能利用業餘時間加班，但不要加班費。