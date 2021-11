歐洲議會官方代表團首次訪問台灣 北京如何反制台歐來往成未來焦點

52 分钟前

首次訪台

此次來訪的代表團全名是歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 (含假訊息)」特別委員會(Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation),將在3日至5日訪問台灣。