歐洲議會官方代表團首次訪問台灣 北京如何反制台歐來往成未來焦點

呂嘉鴻

BBC中文

52 分钟前

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 特別代表團由隸屬法國社會黨的歐洲議會議員格魯克斯曼帶領，他是歐洲議會對華鷹派，2021年3月列入首批受到北京制裁的歐洲政治人物名單。

歐洲議會跨國議員組成的「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）代表團一行13人，在星期三（11月3日）台北時間清晨飛抵台灣。歐洲議會之前對台灣官媒中央社說，這是首次有歐洲議會官方代表團正式訪台，意義重大。不過，中國駐歐盟使團在此事曝光時便提出嚴厲抨擊，強調歐盟需恪守「一個中國」政策。

台灣前外交官、「時代力量」國際部主任劉仕傑對BBC中文解釋，台灣與歐盟要發展官方外交關係也許尚需要時間，但雙邊關係出現逐漸「凖官方化的趨勢，對台灣來說是正面訊息」。

事實上，自去年新冠疫情爆發後，歐盟逐漸就兩岸關係開始有較清晰的發聲，特別是歐洲議會通過了許多涉台法案及發言。

劉仕傑補充說，例如「歐盟執委會副主席波瑞爾（Josep Borrell）最近便發言稱，目前台灣的晶片對歐盟的數位發展有不可或缺的角色，中國對台灣的威脅對歐洲安全有直接衝擊。」

圖像來源，Getty Images

首次訪台

此次來訪的代表團全名是歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會（Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union, including Disinformation），將在3日至5日訪問台灣。

代表團訪台期間將與台灣總統蔡英文會見，並拜會行政院長蘇貞昌和立法院長游錫堃，以及與當地智庫及非營利組織（NGO）見面。

劍指中國？

台灣外交部發言人歐江安周二在記者會表示，「台灣與歐盟關係不斷持續深化......例如歐盟首度在其『印太合作戰略』共同報告中明確納入台灣......不僅關切台海情勢，也強調歐盟將與台灣等印太伙伴強化半導體產業等價值鏈的合作。」

此外，今年歐洲議會已通過了12項「友台」決議，支持台灣參與國際組織、呼籲歐盟盡速與台灣展開雙邊投資協定（BIA）談判前置作業、關切台海和平穩定等等。

根據法廣報導，INGE於2020年9月正式運作，是歐洲議會中的非常設特別委員會，有33名議員，目的是「應對外國干涉歐盟與各成員國選舉」。自去年起，該委員會特別針對新冠肺炎疫情蔓延，包括中國或俄羅斯等國家「針對疫情在歐盟及全球進行有影響力的假訊息宣傳活動」時，外國干預歐盟民主程序特別委員會」將提出可能需要採取的立法行動」，但北京及莫斯科都對此嚴厲抨擊，稱該代表團的若干言論為子虛烏有。

但劉仕傑強調，從此次歐洲議會的特別代表團訪台，可以看出歐盟逐漸調整「一中政策」。譬如，今年10月20號歐洲議會首度通過「台灣-歐盟政治關係暨合作」（EU-Taiwan political relations and cooperation）文件，劉仕傑說當時已經看出歐盟正逐漸調整「一中政策」。他又強調，歐盟去年6月曾稱在對抗疫情中，必須對抗由中國介入的假訊息（disinformation），「而該新聞稿發佈後，INGE便隨之成立，台歐關係大幅進展，逐漸朝實質官方化邁進」，但他認為朝凖官方化發展還有一段距離。

劉仕傑分析，針對台歐關係之變化，未來得先觀察台灣在立陶宛設處若成定局，名稱是否為台灣希望的台灣代表處（Taiwanese Representative Office），「如果這次成功，未來在歐盟的各駐館名稱可望逐步改名。當然，中國一定會強力施壓，這也是中國對台灣在立陶宛設處名稱反應如此激烈的原因」。

台灣政治大學外交系教授張文揚則向港媒「眾新聞」解釋，在美中競爭的國際局勢下，歐洲議會代表團訪台，從短期來看有利台灣與歐洲國家發展和交流，但從長期來看，仍要看是否會進一步通過相關決議或法案，讓「友台法制化」。

北京回應

截稿前，北京尚未針對此事有所回應。但上個月底，中國駐歐使團在此訪問披露後，便公開發表聲明譴責，稱「一個中國原則是公認的國際關係凖則和國際社會普遍共識，是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎，不同台灣當局開展任何形式的官方形式的官方往來，是遵守一個中國原則的應有之義。」

事實上，近來北京針對歐洲議會不斷碰觸兩岸議題，或歐盟國家，譬如立陶宛等國家與台灣近來的往來，反應一直很激烈。

譬如，歐洲議會今年7月9日以578票贊成、29票反對、73票棄權，通過了一項決議，呼籲歐盟官員抵制2022年的北京冬奧會，「以回應中國政府持續的侵犯人權」並支持香港的民主派活動人士。當時，中國外交部試圖淡化這件事，稱它不值得關注。

中國官媒《環球時報》在該決議之前便發表《無論誰制裁中國，都將遭到無情報復》的社論，批判歐洲議會「匯集了西方社會裏最激進、極端的意識形態，同時為出風頭、刷存在感的各種政治惡習提供了表演舞台。」