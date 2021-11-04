新冠疫情： 中國新一輪已波及近半省份，「清零」政策受挑戰

1 小时前

圖像來源，Getty Images

中國新一輪新冠疫情繼續傳播，已經波及至少15省市，本土確診病例連續兩日過百。 讓中國嚴格的「清零」防疫措施受到挑戰。

中國國家衛健委通報稱，11月3日一天內，全國新增本土確診病例103例包括16例無症感染，連續兩天過百。

此時正值中共「六中全會」即將召開之際，中國國家主席習近平預計將通過一項決議以鞏固個人權威，備受外界關注。

與此同時，北京冬奧會進入三個月倒計時，官方的各項凖備工作進入尾聲。

在緊鄰北京的港口城市天津， 組織方表示， 因新增感染新冠病例攀升，將推遲原定於本月16至18日在該市舉行的夏季達沃斯論壇。

雖然許多國際衛生公共專家呼籲適當放開社會管制，但目前中國大陸仍在執行嚴苛的「清零」政策。此前上海迪斯尼發現病例，3萬多人被要求留園徹夜篩查。

中國知名公共衛生專家鍾南山接受媒體訪問時認為，病毒會繼續有變異，未來不能徹底消滅，只有做好防止傳播的工作。

他指出， 新冠疫情爆發近兩年， 至今仍未完全掌握病毒來源，亦沒有非常有效的藥物，但對新冠病毒傳播規律、特點，以至怎麼對待它，初步有一些成果。

「我不認為可以徹底消滅這個病毒，它可能是長期存在的，但是病毒的大規模傳播，是可以控制的，不管是國外或國內，一般打了全程疫苗兩針以後半年，體內的抗體滴度，降到原來的差不多十分之一，所以需要打加強針，會不會以後慢慢變成一個，類似流感那樣，要發生的話就經常打，這個規律還是需要（ 再探索），」他說。

新一輪疫情高峰

在過去一星期中，中國每天新增本土病例在23至59例之間。11月2日新一輪疫情達到最高峰，比過去兩天多六成左右。

國家衛健委數據顯示，3日新增病例最多出現在東北部的黑龍江省，有46例；其次是河北，確診23例。

這一輪疫情已經持續將近20天，超過600人受感染。

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「清零」政策受挑戰

在出現病例的地方，政府繼續之前的強制隔離和檢測手段。

比如在河南滎陽市，近日發佈通告，稱對全市小區（村）實行閉環管理。

具體的措施包括，到滎陽市的人需要立即向社區（村）居委會或單位通報，接著進行核算檢測和隔離觀察。通告還呼籲群眾」非必要「不離開該市，必須出城的，需要提前凖備48小時內的核算檢測陰性證明，再接受查驗。

目前澳洲、日本、韓國等國放棄「清零」政策，陸續放開邊境管制。

鍾南山表示，如果中國開放口岸入境，一定會有小規模聚集性疫情。他稱有信心在一個月內控制疫情最嚴重的黑龍江省。

鍾南山還說，「清零」政策成本確實高，但開放入境或與病毒共存的代價更高。

「『零傳播』或『零容忍』是不得已而為之的辦法，因為病毒的傳播太迅速，複製指數太高，儘管有疫苗，全世界的病死率仍在2%左右，這樣高的病死率是不能夠容忍的」，鍾南山說。

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推進第三針

與此同時，中國專家也呼籲民眾接種第三針加強防疫。

中國國家傳染病醫學中心主任、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏3日表示，目前全球新冠疫情到了「非常關鍵」的時期。越來越多國家都會開始加強第三針的接種。

「現在第三針的接種是非常好的全球性的選擇，」張文宏說。