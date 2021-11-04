中國商務部鼓勵儲存必需品後多地出現搶購潮

7 分钟前

圖像來源，CNS

中國商務部近日發通知稱鼓勵居民儲存生活必需品，不僅要滿足日常生活需求，還要應對突發狀況，在大陸引發搶購生活用品的熱潮。隨後多名官員陸續發聲澄清，稱今年糧食豐收，當前糧食庫存總量充足。

中國商務部周一（11月1日）發出《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，其中提到：「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。」

搶購潮

這一通知隨即在中國大陸引發搶購潮。據中國媒體報道，大批市民湧入超市和雜貨店，囤積米麵糧油等。

據中新社報道，北京、重慶、河南、江蘇等多地出現搶購潮。北京顧客大批購買糧油產品，大白菜、大葱、土豆等超市蔬菜也被搶購。

報道還引述啟東市商務局一工作人員稱，近兩天，該市部分市民不理性囤積物資，個別市民甚至一次性購買了600斤大米。

中國商務部研究院流通與消費研究所副所長關利欣對中國官媒人民網表示，商務部每年都會例行發佈消費市場保供穩價的工作通知。

關利欣稱，此次《通知》基於今年秋冬季節自然災害頻繁發生、蔬菜價格波動上漲、新冠疫情多地散發、拉尼娜現象或將升級等情況，提前做出工作部署。

但這次通知卻在中國普通百姓中引發不安。

一方面，近期大陸蔬菜價格普遍上漲；另一方面，中國大陸近日疫情再次出現升溫。中國衛健委周四（11月4日）通報，11月3日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例104例。

而且，近來大陸和台灣局勢緊張，中國商務部通知中的「突發情況」引發不少網民聯想是否會爆發戰爭。

官方多次澄清

出現搶購熱潮後，數名中國官員出面澄清沒有必要囤積食物。中國商務部消費促進司司長朱小良周二（2日）表示，從目前的情況來看，各地生活物資貨源充足，供應完全有保障。

中國國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉雲也在周三（3日）新聞通氣會表示，國內糧食市場供應完全有保障。

他稱，夏糧量質並增，秋糧收獲接近尾聲，全年豐收已成定局；當前糧食庫存總量充足，處於歷史高位。

中國農業農村部種植業管理司副司長劉莉華周四（4日）也表示，國家糧食產量豐庫存足，即使在去年國內新冠疫情最為嚴重的時候，超市裏面的糧食品種也供應豐富，老百姓家中米麵無憂。

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在網絡討論中，有人認為，參與搶購的多是一些上年紀的人，因為他們經歷過中國物資匱乏的時代。

微博網民「紅樹西岸」說：「去超市仔細觀察，搶購的基本都是年紀大的人，沒有年輕人。上了年紀的人，都經歷過物資短缺的年代，都經歷過沒吃飽過飯的年代，他們窮怕了，這個心理會伴隨他們的一生，而我們這代年輕人，沒有這種歷史經歷。所以他們那個年代的人，都有囤貨的習慣。」

也有網民指責中國政府部門發言反覆，不夠慎重。

微博網民「宇宙飛船船長隔壁鄰居」說：「商務部以後措辭謹慎些行不行，華夏民族老百姓千百年來多災多難，基因裏自帶囤貨逃難屬性，這不是唯恐天下不亂麼。」