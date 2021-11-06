香港外國記者會因調查問卷遭北京警告 前執委料帶來「破壞性打擊」

斯影

BBC中文記者

55 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港外國記者會門口

香港外國記者會（The Foreign Correspondents' Club, FCC）近日因一份調查問卷而遭到北京政權的警告，凸顯香港媒體行業的最新動蕩。

同一天，外交部駐港公署罕見發表聲明批評FCC，稱其「肆意攻擊香港國安法和香港新聞自由」。

自去年6月北京在香港推行《國安法》後，數十個非政府機構和民間團體陸續宣佈解散，代表媒體從業者的機構也不免例外受到攻擊。香港記者協會自9月開始就遭到保安局局長不斷批評，目前正艱難地維持工作。

香港外國記者會前執委、資深記者莫泛思（Francis Moriarty）對BBC中文表示，「FCC目前的處境很不穩定，但並非完全出乎意料。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港外國記者會前執委莫泛思認為該機構目前處境危險。

「破壞性打擊」

近25年來，香港外國記者會和香港記者協會、國際特赦組織香港分會三個機構共同舉辦每年一次的人權新聞獎（Human Rights Press Awards），以表彰在人權領域的優秀報道作品。但目前三個機構都陷入危機。

國際特赦組織香港分會已經宣佈關閉，香港記者協會受到攻擊，香港外國記者會的一位副主席也因香港簽證被拒而離開。

「我預計目前針對（FCC）這份內部調查的批評，是對人權新聞獎發出警告的前奏」，莫泛思說，「這將是對亞洲各地與權利相關報道的一種破壞性打擊」。

他認為人權新聞獎「幾乎必定受到威脅」，香港外國記者會和香港記者協會應該立即決定該獎項的未來。

香港外國記者還是駐香港外籍記者和本地記者的重要交流平台，時常舉辦專業講座和午餐會，並邀請世界各地政商界人士發表演講。

曾經受到邀請的嘉賓政治光譜覆蓋廣泛，包括前香港行政長官曾蔭權、親民主政治人物陳方安生、天安門學生領袖吾爾開希，以及幾個月前受邀請的親北京立法會議員葉劉淑儀等。在2018年，FCC因邀請主張香港獨立的陳浩天出席演講而受到北京譴責。

FCC於1943年成立，當時正值二戰期間日本佔領中國。它的第一個基地設在由國民黨領導人蔣介石控制的重慶省，隨著國共內戰愈演愈烈，後來遷往南京和上海。1949年中共建政後，FCC移師香港，經歷過幾次搬遷，目前設在港島中環一座被列為歷史建築的大廈裏。

何為「敏感話題」

FCC的調查結果受到國際和本地媒體廣泛關注。該機構稱調查是「為了衡量我們的會員對《國安法》出台後香港媒體環境的信心」。

調查在2021年8月底至10月底進行，受訪者是該機構的記者和新聞工作者會員。一共收到99份回復，佔總問卷約25%。得到的回復中有70份來自外媒通訊員，29份來自本地媒體記者。

這份調查的結果顯示，有84%的人認為，自《國安法》出台以來，記者的總體工作環境有所惡化，尤其提到消息源不願意被引用，記者需要自我審查文章或圖片。15%的人說沒有變化，一個受訪者說情況已經好轉了。

另一項重要結果是，受訪者對「敏感話題」的界定感到不確定。

約一半（48%）表示不清楚「紅線」在哪。認為有信心界定「紅線」的受訪者則給出了明顯不同的回答。一些人指出香港獨立的議題，另一些人則認為中國大陸的議題或更廣泛的西藏、新疆和台灣議題。

另外，許多受訪者認同，對敏感的定義在不斷變化，迫使他們更加謹慎行事。

「對敏感內容的定義已經從具體的政治領域，擴大到包括民間社會、媒體、工會和文化組織的工作。沒有跡象表明，這一擴大的過程將會停止」，FCC在其調查中表示。

圖像來源，Getty Images

自我審查？

FCC的調查還顯示，有相當數量的受訪者說他們在自我審查，或在其機構內經歷過審查。

當被問及「你在多大程度上對寫作進行了自我審查，無論是在內容上，還是簡單地避免報道某些主題？」44%的人回答完全沒有，40%的人說有輕微自我審查，16%的人表示有相當程度的自我審查。

調查結果引述一位受訪者說，「有些話題我們現在必須仔細考慮是否要詳細報道，尤其是與獨立有關的內容。我們現在也會考慮用非香港線來發佈一些報道，以避免對駐香港同事造成潛在法律或政治危險。」

56%受訪者表示，他們所在的新聞機構在報道敏感問題時沒有經歷過任何公開的審查；36%受訪者表示見過輕微審查；而8%受訪者則經歷過相當程度的審查。

一位受訪者指出：「管理層並沒有『正式』阻止對敏感領域的報道，但卻讓人很難做到這一點。」

其他調查結果包括：

約一半受訪者正考慮離開或已經計劃離開香港

約一半受訪者表示在拍攝敏感對象的照片或視頻時，不清楚哪些允許

76%的受訪者對香港可能出台《新聞法》表示「非常擔心」

超過七成受訪者對因報道或撰寫觀點而被逮捕或起訴的風險表示擔憂

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港《蘋果日報》初創時，其小報風格、大報印刷招致不少非議，但在香港主權移交後，它逐漸被視為言論自由橋頭堡。

中國外交部：「以新聞自由為名詆譭香港法治」

其發言人指責FCC「背棄職業操守，通過所謂寥寥『調查問卷』，炮製毫無代表性和公信力的『報告』，抹黑香港新聞自由，鼓吹『寒蟬效應』」。

發言人還稱，「世界上沒有絶對的、凌駕法律之上的新聞自由。各國對在本國從業的新聞媒體依法進行監管，是國際通例。外國媒體記者在香港特區從事新聞工作，必須嚴格遵守中國和香港特區法律，自覺接受法律監督。」

中國外交部部長汪文斌在周五記者會上被問到相關問題時說，「外國在港媒體和記者，只要遵守法律、依法依規地進行報道，各項合法權利都會得到充分保障。」