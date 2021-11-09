中共召開六中全會，為習近平「個人定制」第三個歷史決議

羅四鴒

BBC中文特約撰稿人

50 分钟前

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中共召開第十九屆中央委員會第六次全體會議（簡稱「六中全會」）， 會議期間將審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，這將是中共百年歷史上第三份歷史決議。

據官方新華社報道， 為期四天的六中全會於11月8日上午在京召開，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就決議的討論稿向全會作了說明。

該討論稿目前沒有公開， 但史學家和政治分析人士認為這份決議在理論上不可能有什麼突破，歷史意義非常有限，就是為習近平一個人定制的。

第三個歷史決議是 「個人定制」？

中央黨校退休教授、黨史專家蔡霞將這份新決議比作是民國初期為當時的「臨時大總統」袁世凱專門創辦的《順天時報》。「所以說，這份決議還沒有出台就失去民心，更別說認同，」她說。

作為中華民國首任正式大總統，袁世凱因上任後不久改帝制被趕下台， 在位僅80余天，成為中國歷史上「最短命皇帝」之一。

2018年初，中共掌控的全國人大通過憲法修改草案，刪除了國家正、副主席連任期不得超過兩屆的規定，對這一舉措的廣泛解讀是試圖為習近平「無限期」執政掃清了障礙。

中國政治學者胡平認為， 習近平在這個時候出台「第三份歷史決議」 ，無非是為明年的「二十大」連任做鋪墊。 他分析稱，現在中共格局是三合一： 黨的總書記、國家主席和國家軍委主席三個職務集於習近平一人之身。如果他明年不能連任總書記，就不能連任國家主席。所以，明年是否能連任黨的總書記對習近平來說至關重要。

「雖然這麼多年來，他強化自己的個人權力，清除異己，在社會甚至黨內高層都造成一種普遍的恐懼，但不到最後，他心裏都不會踏實，所以要用歷史決議的方式強化自己的地位，（決議）最直接的意義就是為明年連任總書記做凖備。」

「六四」學生領袖王丹說， 不管習近平在明年「二十大」能否順利連任，他都需要這樣一個決議鞏固自己的領袖地位。「若是可以連任，就增加了連任的合法性；若是不能連任，他就可以有一個光輝總結。雖然這樣一份歷史決議其實（對他的連任）並不會有什麼實質影響，」他說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有分析認為，廢除主席連任期限代表鄧小平時代的終結

開歷史倒車的「第三個決議」？

中共歷史上曾做出過兩份歷史決議。第一份是第一代領導人毛澤東在1945年六屆七中全會上作出的《關於黨的若干歷史問題的決議》；第二份是第二代領導人鄧小平在1981年十一屆六中全會作出的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。

第一份決議批判對象主要是王明的教條主義和宗派主義，確立了毛澤東和毛澤東思想在中共黨內的領導地位。第二份決議重點是建國以來的思想政治運動，尤其對「文革」和毛澤東進行了評價，在政治上否定了「文革」，但對毛做出了「三七開」的評價，並確立鄧小平在第二代領導的核心地位。

11月6日，新華社發表題為《習近平帶領百年大黨奮進新征程》特稿，將習近平之前的領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤描述為「中央領導集體的主要代表」，而稱習近平是「眾望所歸的核心領導」。近年來，圍繞習近平的個人崇拜之風越來越明顯，而專家們也認為，這種被第二個歷史決議已經否定個人崇拜之風以及專斷獨裁將會在第三個決議再現並得到肯定。

胡平分析稱，即將出爐的第三個決議可能會是對第二個歷史決議的否定。 他說，除掉官話、套話，1981年的第二個歷史決議《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》裏面最重要的一點就是反對專斷，反對個人崇拜，批評毛澤東破壞的集體領導原則，把個人凌駕於黨中央之上，把黨的權力集中於個人。 「這是第二個歷史決議最重要的一點，也是和第一個歷史決議不一樣的地方，第一個歷史決議確立了毛澤東個人的歷史地位，第二個決議可以說是對之前的決議的糾正，」他說。

「因此，這個第三個決議會是對第二個歷史決議中這一點的否定， 因為實際上，自從習近平上台之後，就不斷把權力集中於他一個人手裏。」

胡平解釋稱， 三年前的修憲，取消對幹部領導任期限制，實際上讓習近平的權力達到了和毛澤東同樣的高度，已經遠遠超過了鄧小平。比如說，「鄧小平理論」寫進黨章和憲法都是在他去世之後寫進去的，「三個代表」和「科學發展觀」也是在江澤民、胡錦濤分別下台後才被寫進去的，但是習近平仍在位，他的"新時代中國特色社會主義理論"就成了黨章和憲法的一部分。

蔡霞認為，要認識到「第三份歷史決議」的出台，首先要認識到「第二份歷史決議」的歷史局限性。她說，1981年鄧小平做出第二份決議，最大的功勞是對文革做了否定，掃清了中國進步的障礙，推動中國繼續往前走；但局限性就是阻擋了全黨（參加討論那個歷史決議高級幹部會議的）四千多人對毛澤東錯誤進行深入追究，對毛思想進行深入的批評。

蔡霞認為，第三個決議會繼承第二個決議的這個缺陷，並且可能會在第三個決議裏變本加厲地放大毛的位置。「這個國家進步不容易，倒退卻是一步就回去了，」她說。

蔡霞同時認為，第三個決議也不會簡單否定鄧小平，因為否定鄧小平會不得人心，但是可能會虛晃一槍，繞過鄧的改革開放遺產，直接讓毛的那一套借屍還魂，所謂前後三十年互不否定。

「不否定，並不代表他不想否定，而是客觀上是有阻力的。因為不敢觸動『六四』，要否定鄧小平就會牽扯到如何評價鄧小平，就要清算『六四』，因為是他下令開槍的。」

對此， 王丹也說第三份歷史決議表面上都不會推翻過去的歷史決議，對於「六四」會延續之前的說法，甚至是一個字不差或一個字都沒有。

特拉華州立大學歷史系教授程映虹就這個決議的文本指出了兩個可能性： 第一， 以習近平路線為綱重新梳理一遍黨史，強化習近平在黨史中的正統地位，尤其會強調習近平和毛澤東等「第一代」中共領導人的直接繼承關係，會進一步淡化過去曾經有過的對毛澤東時代災難性路線和政策的反思，強調那個時代的艱辛探索和今天民族復興的關聯。

第二，在一貫的革命話語之外強化民族主義話語，把中共革命的歷史合理性和統治的合法性說成是中華民族幾千年文明史的延續，以歷史敘述來強化自己的合法性。

「中共近年來一直強調說過去的革命是為了挽救民族危亡，現在的體制是為了延續中華文明，不再強調階級壓迫、階級矛盾、階級鬥爭等等， 所謂『復興』和『崛起』都是從這個角度來說，」程映虹教授說。

「這個話語現在已經到了把中共等同於中華民族、中國文明和中華文化了，而在過去，則主要是代表階級。現在這個黨、這個體制就是『中國』、『中華』等等的道成肉身。對於外國人來說，要理解這種歷史敘事也很簡單：就像在你的國家，一個執政黨或者一屆政府把它自己說成是這個國家、這個文明、這個文化本身。」

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文革研究專家、加州大學洛杉磯分校教授宋永毅指出，實際上，習近平在年初出版的《中國共產黨簡史》中，已或明或暗地推翻了否決了鄧的第二個決議。他說，縱觀習版《簡史》並與鄧的《歷史決議》做詳細比較，不難看到編者釋放出了一個為「文革」翻案的極其危險的信號。它首先蓄意混淆「教訓」和「經驗」的界限，在哲學上和邏輯上把文革的「沉痛教訓」暗度陳倉改為「寶貴經驗」。

它然後用「探索」和「曲折」等模糊的和極不嚴肅的字眼來為毛澤東和執政黨該負責的「文革」等政治災難開脫。最後，它又利用「文革」時期個別和局部的所謂科技和經濟的「偉大成就」來沖淡和抵消全局上的政治災難和經濟損失， 宋永毅分析稱。

「在整部習版《簡史》，編者最不想否定的是毛澤東的個人崇拜、個人獨斷等專制的領導作風。這其實正是習近平最近十年來身體力行之所在，」 他說。 「當然，在明裏，習版《簡史》仍然承認文革是一場『內亂』， 這又使習版《簡史》常常不自覺地陷入自相矛盾的境地，使人貽笑大方和不忍卒讀。」

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第三個歷史決議：掃不進歷史的垃圾堆？

針對這份即將出爐的文件文本本身，蔡霞教授分析稱它會是個「四不像」的東西。

她解釋說， 第一，所有真正需要黨深刻思考、總結反思的痛點都不敢觸碰，最多就是簡單陳述下，毛澤東讓中國人站起來、鄧小平讓中國人富起來了、習近平讓中國強起來了，像流水賬一樣擺一擺過去的歷史； 第二，決議想做出一個結論又不敢推翻前面的結論，更不敢深入思考，因此所有的結論都會從習近平這十年來做，評功擺好，差不多就是十九大報告的樣子，再加上最近的防疫； 第三，絶對不會有任何思想性學術性可言，沒有任何的歷史高度，除了一堆垃圾語言外，不會有任何東西，因為語言表達習慣還要符合習近平的文化水平。

借用一位朋友的玩笑，蔡霞說：「以前人們喜歡說把不好的東西掃進歷史的垃圾堆，這個文件恐怕連歷史的垃圾堆都找不到，不夠格。」

胡平和王丹亦認為，第三份歷史決議在文本內容上不會和十九大報告或是今年年初中共建黨一百年推出的最新版本《中國共產黨簡史》有太大區別。

「唯一能想到的可能就是給習近平更多的高帽，當然，帽子還不能重覆；此外，就是抗擊疫情的事情可能會花點筆墨，以為這是他的豐功偉績，把人民生命安全和健康放到了首位，中國政府的清零政策還會持續，」 胡平說。

戰爭和全球爭霸，習的戰略目標轉移？

中共歷史上的前兩份決議都實現了兩個目標，除開重組權力核心、確立新的核心領導人之外，還在黨的工作方面實現了戰略轉移。1945年毛澤東作第一份歷史決議的時候，除開批判早已失去權力的王明、博古等國際派、確立毛澤東的核心領導地位之外，還決定把黨的工作從農村轉向城市；1981年鄧小平作第二次歷史決議，把華國鋒趕下台，確立鄧小平核心領導地位外，還把黨的工作從階級鬥爭轉移到經濟建設。

宋永毅說，習近平目前已經是核心地位，這個已經毫無懸念。所以，即將出台的第三份歷史決議要實現另一個目標只有兩個選項：發動戰爭和全球爭霸。當然， 這樣的戰略目標會不會在第三份決議中反映或委婉地反映目前還是一個很大的問號，他說。

此外， 宋永毅指出，這個決議如何處理習近平和毛、鄧之間歷史關係也重點之一。他認為，習近平會揚毛抑鄧，以顯示自己的正統。在如何處理與鄧的關係上，宋永毅認為可能會有兩種辦法，一是不點名批評鄧；二是提出「共同富裕」，以便對抗鄧小平提出的「讓一部人先富起來」。

宋永毅說， 作為清華大學法學博士習近平可能忘了， 共同富裕並不是他首創。 1953年，毛在統購統銷中首先提出「共同富裕」這一理念，但統購統銷的後果便是大饑荒，死了三千萬人；第二個提出的是鄧小平，他說讓一部人先富起來是第一階段，第二階段便是「共同富裕」。