中國多地遭強勁寒潮侵襲 北京提前23天迎來首雪

16 分钟前

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在拉尼娜現象（La Niña）的影響下，一股強勁的寒潮襲擊了中國的大部分地區。中國氣象部門周一（11月8日）發佈暴雪橙色預警，預計中國東北地區在未來24小時內將遭到暴雪或特大暴雪的襲擊。

中國中央氣象台表示，這可能導致部分地區24小時內的降雪量達到48毫米，這可能意味著一些地方的積雪深度達到30至40厘米。

在寒潮影響下，首都北京在周六（11月6日）迎來了今年冬季的首場降雪，比往年提早了23天。而周日晚上的氣溫則跌破過去10年的最低值。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 很多北京市民前往故宮等歷史景點觀雪。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 紫禁城的金瓦被白雪覆蓋。

儘管天氣寒冷，但提早到來的降雪吸引了很多市民走出家門賞雪。在故宮、天壇和可以俯瞰紫禁城的景山公園等歷史景區，很多民眾穿著漢服等服飾在雪中拍照。

故宮的門票在多日前便售罄，而景山公園的遊客則需要排隊一個多小時才可以上山。

很多遊客還前往北京近期開業的環球影城（Universal Studios Beijing）。許多人分享雪中霍格沃茲城堡（Hogwarts castle）的美景。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 儘管天氣寒冷，一名男子在鳥巢附近慢跑。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北京景山遊客摩肩接踵。景山的山頂可以俯瞰紫禁城。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大雪中的居庸關長城宛如水墨畫。

北京和張家口將在明年2月舉辦冬季奧運會。新華社報道稱，河北省交通部門開展了「實戰練兵」，投入45台鏟雪車、3台吹雪車，配備融雪劑3000多噸，「展開循環不停歇除雪作業」。

但大雪也給很多地方帶來困擾。據中國媒體報道，在臨近北京的天津市，城區道路出現結冰，多個景區、公園暫停開放。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 雪中的北京天壇。

圖像加註文字， 漢服愛好者紛紛趁下雪外出拍照。

山東省濟南市教育局發佈緊急通知，要求全市中小學周一（11月8日）停課，學生居家學習。

在遼寧省鞍山市，一家農貿市場因積雪發生垮塌，導致多台車輛被砸。據報道，當地的積雪深度已超過35厘米。

中國媒體將此次寒潮導致的降溫稱為「斷崖式下跌」。正在召開中國國際進口博覽會的上海，上周最高氣溫還普遍在22°C左右，但在周一（11月8日）迅速跌到了9°C，夜間氣溫預計只有4°C。

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圖像來源，CNS 圖像加註文字， 山東濟南的大明湖景區一片銀裝素裹。

南方地區也沒能逃脫寒潮的影響。據氣象部門預報，中國東南部的福建省、廣東省以及最南端的海南島等地都將面臨最多10℃的降溫。

今年9月，中國多地曾遭遇電力短缺，燃油價格也不斷上漲。中國媒體警告稱，此次寒潮可能會給電力保障和燃氣等能源供應帶來不利影響。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 遼寧瀋陽的市民清理車上的積雪。

此外，中國還在努力遏制新一輪新冠疫情的爆發。這場10月中旬開始的疫情已蔓延至中國過半省份，對北京的「清零」政策造成威脅。受此影響，多個地區仍在進行封鎖和隔離。