衛星圖像似乎顯示中國在新疆沙漠建造美軍航母模擬移動標靶

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圖像來源，Satellite Image/Maxar Technologies 圖像加註文字， 衛星圖像顯示，在新疆塔克拉瑪幹沙漠的一個靶場內有一個形似航空母艦的結構。

據最新衛星圖像顯示，中國似乎在其西北部新疆地區的沙漠當中建造了形似美國航空母艦的模擬移動標靶。

其中一張衛星圖片由美國空間技術公司麥克薩爾（Maxar）拍攝，顯示一個形似軍用航空母艦的結構被安裝在軌道上。

美國海軍研究所新聞網（USNI）報道說，這些沙漠中的結構看起來是軍方建造的模擬移動標靶。

北京多年來一直在研發和測試反艦彈道導彈。目前台灣海峽和南中國海領域的局勢緊張，美國國防部近日公布新一份中國軍力報告稱，中國的「野心和意圖日趨清晰」。

在中國外交部周一（11月8日）舉行的例行記者會上，當被問及顯示模擬美國軍艦的圖像時，發言人王文彬稱他「不了解情況」。

圖像加註文字， 美國空間技術公司麥克薩爾衛星圖像顯示，在新疆塔克拉瑪幹沙漠的一個靶場內，一個形似航空母艦的結構被安裝在軌道上。

美國警告稱，近幾個月來，隨著南中國海緊張局勢加劇，中國一直在迅速擴大軍事能力，包括核能力。

美國海軍研究所新聞網在周日報道說，在新疆塔克拉瑪幹沙漠上拍攝的結構看上去像是美國軍艦的扁平輪廓，但沒有武器或其他細節。

報道說，根據2013年的相關新聞報道，圖片顯示地點靠近中國用於測試其所謂「航母殺手」DF-21D反艦彈道導彈早期版本的前靶場。

美國海軍研究所網站報道稱，建造這種結構「表明中國繼續專注於反航母能力，重點目標是美國的海軍軍艦」。

今年早些時候，中國被質疑進行了可攜帶核彈頭的高超音速導彈試驗——這種導彈能以超過5倍音速的速度在高層大氣中飛行——這引起了華盛頓方面的擔憂。

北京後來否認了這一報道，並表示該試驗是一次例行的航天器測試。

美國海軍定期在南中國海執行其所稱的例行任務。南中國海是世界上爭議最大的地區之一。中國聲稱對南中國海大部分地區擁有主權，但周邊國家和美國不認同這種表述。

該地區是主要海上航線的一部分，每年運輸價值超過3萬億美元的貿易商品。

幾十年來，菲律賓、文萊、馬來西亞、台灣和越南對幾乎所有中國在南中國海的主權聲索存有爭議，但近年來緊張局勢穩步升級。

在這一領土爭端中，美國對許多國家的立場表達了支持。