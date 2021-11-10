美國「對華鷹派」議員突然訪問台灣 北京抨擊民進黨「倚美謀獨」

41 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣外交部周二證實，一架美國海軍C-40A行政專機周二晚上飛抵台北松山機場（圖為同款美國海軍C40A運輸機資料照片）。

台灣外交部周二（11月9日）證實，美國聯邦參眾議員搭乘美方海軍C-40A行政專機，在晚間抵達台北並強調訪問行程由美國在台協會（AIT）主導安排，台灣提供行政支援亦不透露來訪者及人數等細節。

由於正值中共「六中全會」舉行期間，此次美方參眾議員從菲律賓突然搭乘美國軍機訪台，事先沒有公布消息。

此事周二被證實之後，中國解放軍東部戰區隨即公布在台海進行聯合戰備警巡，稱「進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力」。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三早晨亦抨擊此事，稱民進黨「倚美謀獨」注定失敗。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛對BBC中文分析說，「此次美國國會議員團『低調』訪台，由立法權而非行政權作接觸，政治敏感性亦相對較低，為彼此維持了戰略模糊性」。

美國國防部發言人則在周二回應媒體查詢時說，美國國會議員訪台」合理也合法「，是履行《台灣關係法》（Taiwan Relation Act）之義務。

「對華鷹派低調訪台」？

根據美國媒體報導，美國海軍一架C-40A行政專機周二從菲律賓首都馬尼拉起飛，在當日傍晚抵達台灣台北松山空軍基地。另據台灣媒體報道，訪台代表團共有13人，其中包括四位聯邦參議員和兩位聯邦眾議員，議員助理以及美軍上校和上尉各一人。

此次訪問事前沒有對外宣佈，消息證實後，美台雙方也沒有公開披露來往人數及名單。

但根據台港各大媒體周三報道，此次「突擊」訪台的議員包含共和黨籍的德州資深參議員約翰·科寧（John Cornyn）及愛荷華州參議員邁克·克拉波（Mike Crapo）等10多人，而且有兩位美軍人士陪同。上述兩名議員都是華府「對華鷹派」，柯寧今年稱美國有「三萬駐軍」在台，引發議論紛紛，日前他又在參院與同黨議員提出《台灣威懾法》（Taiwan Deterrence Act）草案，旨在「增強跨台海威攝與鞏固台灣防禦中國侵略和脅迫之能力」。

圖像來源，EPA

台灣《聯合報》周三則披露，參訪團以美「對華鷹派」共和黨參議員為首，在周三前往台灣國防部聽取簡報，並有台灣國防部長邱國正在場。但台灣國防部對此不願置評。該媒體又稱，訪問團將與台灣總統蔡英文會面，引發各界猜測。

但台灣官方對此事維持低調。台灣總統府在周二稱，基於美台互信原則，相關細節不便透露，並請台灣外交部統一說明。

台灣外交部發言人歐江安也告訴台灣媒體說，「有關美國聯邦參眾議員抵台訪問，相關行程由美國在台協會（AIT）台北辦事處協調安排，相關資訊將適時對外說明。」

宋文笛對BBC分析稱，此次美國會議員訪台符合台灣近年推動的議會外交大方向， 譬如， 2021年台灣舉行了首屆台美日國會議員戰略論壇（Trilateral Strategic Dialogue），2019年又成立「福爾摩沙具樂部」 （Formosa Club），整合了歐盟議會、英國、法國、德國、加拿大等「國會友台小組」成員。

北京譴責美台「切香腸」戰略

美國國防部發言人柯比（John Kirby）周二在例行記者會提到國會代表訪台並不罕見，是正常情況，也符合美國履行《台灣關係法》（Taiwan Relation Act）的義務，獲得歷任政府支持，以協助台灣強化自我防衛需求。但是，北京方面已經對此表示不滿。

今年6月6日，三位跨黨派美國參議員曾搭乘美軍C-17運輸機抵達台北並與台灣總統蔡英文等台北高層會晤，北京曾提出強烈抗議。北京方面認為，這些美台往來是美方以「切香腸」（salami slicing）的外交戰略，希望用連續的細微外交動作，「積小成多」，持續抵禦北京的實力擴張。

外界分析稱，美方切香腸的動作包含對台軍售頻率、代表處「改名」以及高層互訪等戰略，漸進式地在印太地區擠壓中國，拿下該區域之主導權。

圖像來源，Getty Images

但是北京據此已對美台互動，表達強烈不滿。

針對此次美國國會代表團訪台，中國國防部新聞發言人譚克非周二發表談話稱，「我們對此表示堅決反對和強烈譴責。我們正告美方立即停止挑釁行徑，立即停止一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動，不向『台獨』分裂勢力釋放錯誤信號。」

同日晚間，中國人民解放軍東部戰區宣佈組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡。中國軍方稱，戰區部隊組織的此次軍事行動，「是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和『台獨』分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。」

事實上，兩岸關係在近年來在美中競逐的背景下已經跌至谷底。在上周中國國台辦公布「台獨頑固分子」清單，包含台灣行政院長蘇貞昌及外交部長吳釗燮等人，被中國禁止其本人及家屬入境中國大陸及港澳地區，引發兩岸三地輿論議論紛紛。

不過，針對外界質疑這份名單的效力，國台辦發言人朱鳳蓮僅稱這「符合兩岸民眾共同利益。大家都不希望安定、安寧、和平的環境遭到破壞」。