中共六中全會通過第三個歷史性決議，鞏固習近平地位

8 分钟前

圖像來源，Getty Images

中共第十九屆中央委員會第六次全體會議（簡稱「六中全會」）周四（11月11日）閉幕，會議通過了一項歷史性決議，鞏固了總書記習近平的政治地位。

這份名為《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》的文件總結了中共建黨百年以來的歷史，闡述了中共的主要成就和未來方向。

這是中共建黨以來通過的第三份此類決議。第一份是毛澤東在1945年作出的《關於若干歷史問題的決議》；第二份是鄧小平在1981年作出的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。

作為第三位在任內通過此類決議的中國領導人，習近平在黨內的地位已與黨的創始人毛澤東及其繼任者鄧小平不相上下。

一些觀察人士認為，該決議是習近平試圖扭轉數十年來中國領導人權力下放局面的最新嘗試，後者始於鄧小平時代，並在江澤民和胡錦濤時代大致延續。這一跡象表明，中國可能回歸所謂的個人崇拜。

為期四天的中共「六中全會」在北京閉門召開。參會者包括370多名中共十九屆中央委員會委員和候補委員，以及中央紀委常委會委員等。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平在黨內的地位已與黨的創始人毛澤東及其繼任者鄧小平不相上下。

「六中全會」是明年中共二十大召開前，黨的領導人參加的最後一次重要會議。預計習近平將在明年下半年召開的二十大上，尋求開始他的第三任總書記任期。

2018年，中國全國人大取消了國家主席最多擔任兩屆的限制，由於中共總書記和國家主席往往由一人兼任，這實際上為習近平終身掌權鋪平道路。

為什麼該決議意義重大？

專家對BBC記者葉慧儀（Waiyee Yip）表示，從本質上講，該決議鞏固了習近平的個人權力。

「他正試圖把自己塑造成中國國家歷程的史詩中的英雄，」中國時事分析網站《內參》（China Neican）編輯倪凌超說。

「通過推動歷史性決議來將自己置於黨和現代中國宏大敘事的中心，習近平正在展示他的權力。這份文件也是幫助他保持這種權力的工具，」他說。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，該舉措使習近平區別於其他前任中國領導人。

「（前領導人）胡錦濤和江澤民從來沒有像習近平那樣擁有鞏固的權力。然而，目前還不清楚即使他們有類似的機會，他們是否也有這樣做的傾向。」

「現在肯定有很多對習近平個人的強調。它變得更加正式制度化的程度，是目前許多人所關注的，」他說道。

圖像來源，Getty Images

之前通過決議的毛澤東和鄧小平，都把此類決議作為與過去決裂的一種方式。

第一份決議在延安整風的背景下起草和通過，批評了黨內一些人的路線錯誤，鞏固了毛澤東的領導地位，賦予他足夠的權力，使其在1949年中共建政後成為最高領導人。

1978年，鄧小平成為中國領導人。他在1981年發起第二項決議，批評毛澤東在1966年至1976年間導致數百萬人死亡的文化大革命的「錯誤」。鄧小平為中國的經濟改革奠定了基礎。

倪凌超表示，不同於以往的決議，習近平希望通過他的決議轉而強調連續性。

畢竟，在該決議發佈之際，中國已躋身世界強國，這在幾十年前幾乎不可想象。

「中國正處於一個節點，可以回看它經濟、軍事的顯著增長和大國地位獲得的承認。中共及其領導層也在國內地位穩固，沒有任何反對意見，」莊嘉穎表示。

「在某些方面，中共在習近平執掌下，已經達到了該黨和中國成就的巔峰。」

不過，專家們認為，政治仍可能是「出乎意外的」。儘管有證據表明習近平在可預見的未來將維持領導地位，但一切皆有可能發生。

「中國的精英政治是不透明的，所以有很多我們不知道的地方，」倪凌超說。