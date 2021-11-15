台灣國防報告書指北京以「灰色地帶認知作戰」等手段企圖「不戰奪台」

50 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣軍隊早前進行反入侵演練。

台灣國防部近日（11月9日）發表 《2021國防報告書》，除了列舉近年來兩岸最新的軍事變化及緊張情勢之外，首次指出北京正開始使用「灰色地帶」戰略，亦即以非軍事手段（譬如假新聞，認知作戰等）以達「不戰奪台」的目標。

報告又首次提到人民解放軍三棲多點攻台能力「日趨完備」，而台方則明確表示希望透過報告書首次指出北京正使用與美國持續軍事交流反制北京，其中即將運作的「全民防衛動員署」也是各界關注焦點。

BBC中文盤點三大重點，闡釋台灣政府目前對於台海情勢的基本判斷為何。

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「灰色地帶」作戰：認知戰成焦點

這份每兩年出一次的報吿書今年以五篇十章，分別就「區域情勢」、「國防戰力」、「國防自主」、「國防治理」與「榮耀國軍」五大領域闡述。

報告書首度增列章節，闡述中共操作「灰色地帶」戰略，企圖用非軍事手段之威脅，來改變或挑戰兩岸既有現狀，以達「不戰奪台」的目標。

所謂非軍事手段包含以快艇衝撞台灣海巡船、或以抽砂船於台灣周邊海域作業等，亦包括認知作戰、網路假訊息等對民心士氣的影響，

台灣國防部智庫「國防安全研究院」副研究員蘇紫雲是此報告書的顧問，他向BBC中文解釋，中國正採取「灰色地帶」手段、也就是「非戰非和」的模糊性手段，或以「切香腸」的漸進式戰術升高威脅。

台灣防務專家陳國銘則向BBC中文說，所謂「灰色作戰」的內涵並不特別新穎。他說，借鑒過去冷戰期間，東西對峙雙方就有策動類似當今灰色戰略的戰略（譬如輿論戰，認知戰）等等。

台灣政論家陳國祥在《亞洲周刊》評論當下的認知作戰稱，由於互聯網科技與社交媒體普及，「當前的世界從國際到內部，都是認知作戰烽火連天」。他又說，歐美以新疆「種族滅絶」議題與網路攻擊等議題抨擊中國，後者則透過「戰狼外交」反擊，「政治對立嚴重的地方，從美國到台灣到香港，相關各方同樣每天都在進行認知作戰。」

「三棲攻台」能力逐漸完備

與前年出版的報告書不同，今年報告書針對人民解放軍「三棲」多點攻台能力是以「日趨完備」形容之。

蘇紫雲告訴BBC，所謂「三棲」主要是指解放軍的兵力投射能力，「比以往的確更為強化」。

他說：「我們一般可以這樣看一個國家的投射能力，包括海上、空中兩大部分，而中國與台灣的距離較接近，因此中國陸軍的直升機隊也可算在內。，這是解放軍陸軍直升機也出海擾台的主因之一」。

根據英國倫敦智庫「皇家聯合三軍研究所」（RUSI）的海軍研究員西德哈特·考沙爾（Sidharth Kaushal）在2020年10月撰寫的報告中說，中國海軍的055驅逐艦體型遠大於052D驅逐艦，而且廣泛採納了新技術。報告又稱，中國海軍規模巨大而且擁有複雜技術的第四代055驅逐艦是解放軍海軍深藍海軍水面戰鬥艦船隊能力的標誌。

對於解放軍空軍方面，報告書稱，包括」運-8「及」運-9「系列，以及較新的「運-20」運輸機可進行空降作戰，而陸軍將近一千架的直升機則可進行機降作戰。蘇紫雲說，解放軍陸軍本身的075三棲攻擊艦及072戰車登陸艦為野戰登陸主力等。

值得注意的是，這幾年，關於中國試射具備搭載核彈頭能力的「高超音速導彈」的消息震驚了國際社會，被視為改變了遊戲規則，也成為各界關注兩岸軍情的焦點。

雖然報告稱解放軍三棲整合逐漸完備，但蘇紫雲認為，與二戰期間知名的「沖繩登陸」戰役來比較，當時美軍為了登陸此一小島，動員18萬人、158艘人員/貨運運輸攻擊艦 （APA/ AKA）, 273艘兩棲登陸艦等規模來看，因此「中共三棲登陸的各類能力完備，但規模仍不足以有效登陸台灣」。

至於對台灣來說，報告書中稱台灣強調「嚇阻戰略」，有分析指出，這次報告書首次公開標示具有長程打擊能力也別具意義。蘇紫雲認為這不僅是嚇阻戰略主要支持力量，在戰役層級也具有打亂敵軍節奏的實質效果，可替守勢一方亦即台灣爭取局部優勢。

圖像來源，EPA

「全民防衛動員署」成立

台灣將在2022年1月成立「全民防衛動員署」。這是台灣總統蔡英文2016年上任後，推動的新國防政策。

根據報告書稱，其位階將比國防部現行「全民防衛動員室」更高，編製提高至150人，負責軍事動員並提升後備戰力，「統籌運用全民總力，來支援軍事作戰及災害防救任務。」

外界更關注的一點是全民防衛動員署與美國的合作。

該報告稱，台灣國防部將借著「陸威專案」（台美陸軍合作交流專案）及其他華美軍事交流平台、辦理全民防衛動員署與美國的交流工作，預算首次編列47萬美元。目的是「期望透過美方專家建議、雙方互訪及小部隊駐訓等方式，汲取美方後備部隊建軍經驗，作為兵力結構及訓練作為調整參據。

這也讓近年來美國官方包含美軍與台灣軍方的互動和訪問等敏感議題繼續浮上台面。譬如，美國參議院一個代表團近日剛結束訪問離台。根據台灣媒體台視新聞等報導，搭乘美軍機抵台的美國聯邦參眾議員，在11月10日下午進入了台灣國防部聆聽有關解放軍近期對台威懾的情況簡報，台媒稱台灣國防部長邱國正應該也有陪同，引發各界關注及北京抗議。

台灣國防部發言人史順文告訴台媒稱，針對此事沒有相關評論。中國國台辦發言人朱鳳蓮則表示，堅決反對美國同中國「台灣地區」進行任何形式軍事聯繫及官方往來，她說民進黨當局「倚美謀獨」注定失敗。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在台北舉行的"雙十節"慶典期間，一支軍機編隊飛行經過台北101大樓上空。

其他焦點：西南空域識別區及無人機

根據報導，北京現階段對台「侵擾手段」，在軍事方面，包括「侵入西南空域防空識別區（ADIZ）、從事聯戰及跨區航訓，強化戰場經營與制海作戰能力」。此外，透過打造仿台設施戰術訓練基地，以及聯合登陸軍事演習等各類模擬攻台演練，目的在於提升對台實戰化訓練與軍事威懾力度。

根據台灣國防部的統計，截至2021年8月底，解放軍在過去一年內，共派遣554架次的軍機進入台灣西南方的防空識別區，史無前例。

不過，台灣軍事專家陳國銘告訴BBC，台灣海峽中線的戰略重要性遠大於ADIZ，他因此批評將重點放在ADIZ而疏漏台海中線的重要性是一大缺失。他說，這幾年來台灣國防部對於解放軍飛入台灣海峽「中線」的次數及情況，國防部都沒有定期公布「太過遮掩」。

圖像來源，EPA/TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE 圖像加註文字， 台灣國防部統計，一年內有500多架次中國軍機進入台灣西南方的防空識別區。

今年8月25日，日本防衛省發佈消息稱日本自衛隊於8月24日在東海上空發現一架無人機。外界推測該機為中國的TB-001型無人機，應該是由中國四川騰盾科技研製。

據此，陳國銘說，以該無人機判斷，可以一來一往飛行800公里，對台灣勢必會造成威脅，此次台灣報告書沒有提到中共解放軍無人機的戰略角色，值得注意。